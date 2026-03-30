Dominic Fritz, după picarea moțiunii împotriva Dianei Buzoianu: A 7-a împotriva unui ministru USR în 9 luni, semn că ne facem treaba

Dominic Fritz.
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului a picat la Senat, că a fost a treia moţiune împotriva Dianei Buzoianu şi a şaptea împotriva unui ministru USR, în cele 9 luni de când sunt la guvernare, semn clar că îşi fac treaba.

„Moţiunea simplă depusă de extremişti împotriva ministrei USR, Diana Buzoianu, a căzut azi în Senat. A fost a treia moţiune împotriva Dianei şi a şaptea împotriva unui ministru USR în cele 9 luni de când suntem la guvernare. Semn clar că ne facem treaba”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

„Vă promit că vom continua să ne batem zi de zi pentru ca românilor să le fie mai bine, aici, în ţara noastră. Nu pot ei depune atâtea moţiuni cât putem noi să muncim”, a mai afirmat Fritz.

Moţiunea simplă împotriva ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului. S-au înregistrat 41 de voturi „pentru” şi 45 de voturi „împotrivă” şi o abţinere.

