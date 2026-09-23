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Video Dosarul Georgescu, motiv de scandal în plenul Parlamentului: Schimb dur de replici între USR și AUR

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Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Cazul lui Călin Georgescu a provocat un schimb dur de replici în plenul Camerei Deputaților. Un deputat USR i-a acuzat pe parlamentarii AUR că îl susțin pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, pe care l-a descris drept „un criminal și un mafiot de ultimă speță”. Replica celor de la AUR nu a întârziat. Aceștia susțin că, până în acest moment, Călin Georgescu nu a fost condamnat pentru nicio faptă.

„Apărați un criminal, și anume pe Georgescu, și veniți voi aici să ne dați nouă lecții? Nenorocirea pe care a făcut-o omul acesta, să atace Constituția, să atace statul român, să țepuiască oameni... Călin Georgescu este un mafiot de ultimă speță! Și voi v-ați dus să arătați că, în ticăloșia voastră, susțineți mafia la nivel statal. Este anormal ca parlamentarii României să sprijine mafia lui Călin Georgescu, și pentru acest lucru românii trebuie să vă vadă. Rușine să vă fie!”, a spus la tribuna Parlamentului Alexandru Dimitriu, deputat USR.

Replica AUR a venit imediat, Călin Georgescu fiind apărat de Dan Tanasă.

„Să te uiți să vezi un absolvent de Drept care vine la microfonul Camerei Deputaților și vituperează împotriva unui om care n-a fost condamnat niciodată pentru nimic... Vedeți, efectiv ți se... deci, repet. Să-l asculți pe un jurist, un absolvent de Drept, un avocat chiar, să-l asculți cum vine și își varsă ura împotriva unui om care nu a fost condamnat pentru nimic, pentru absolut nimic, nu cred că este chiar un semn de ancorare solidă în realitate”, a declarat Tanasă, deputat AUR.

Editor : Liviu Cojan

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