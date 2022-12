Dosarul României pentru Schengen a fost pus pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Votul va fi mâine

Dosarul privind aderarea României la Spațiul Schengen se află pe ordinea de zi a Consiliului JAI de joi, în ciuda opoziției Austriei care și-ar fi dorit scoaterea României și a Bulgariei și păstrarea Croației.

Ordinea de zi a Consiliului Justiție și Afaceri Interne este stabilită în formatul COREPER 2, urmând ca joi să fie dat un vot pentru aderarea Croației, României și Bulgariei. Decizia privind o eventuală aderare la pachet a României și Bulgariei, sau separarea dosarelor celor două țări va fi luată mâine, tot prin vot, în Consiliul JAI, în jurul orei prânzului. Dincolo de opoziția Austriei față de aderarea celor două țări, împotriva Bulgariei s-a pronunțat și Olanda.

Citește și Bulgaria amenință Olanda și Austria. Premierul interimar de la Sofia: "Guvernul e pregătit pentru represalii"

„O veste bună: votul privind aderarea României la spațiul Schengen este pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne de mâine. În ultimele luni, România a fost deschisă și a lucrat strâns cu instituțiile europene și cu autoritățile din Suedia, Olanda și Austria. Am răspuns tuturor îngrijorărilor și am demonstrat că țara noastră merită să fie în Schengen. Am convins Suedia și Olanda să-și întoarcă votul și să ne sprijine. Lucrăm în continuare îndeaproape cu autoritățile din Austria. Continuăm munca pentru a obține cât mai curând un rezultat pozitiv privind aderarea țării noastre cu drepturi depline în spațiul Schengen”, a scris europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pe Facebook.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri, într-o declarație de presă la Guvern, că România va cere vot pentru aderarea la Spațiul Schengen la Consiliul JAI de joi. Starea de incertitudine creată de poziția Austriei nu mai poate continua, a subliniat prim-ministrul, adăugând că nu există o justificare reală pentru respingerea aderării.

Surse politice au declarat că Austria a făcut presiuni ca aderarea României și Bulgariei să nu se afle mâine pe ordinea de zi. Potrivit surselor citate, se lucrează la decuplarea dosarului României de Bulgaria.

Citește și „Desant” românesc la Viena. Europarlamentarii români încearcă să discute cu Cancelarul Austriei

Editor : R.K.