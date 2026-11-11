Două senatoare alese pe listele S.O.S. România s-au afiliat grupului parlamentar al PSD

Senatoarele Cosmina Cerva și Rodica Cușnir au anunțat miercuri, în plen, că se afiliază grupului parlamentar al PSD. Cele două au intrat în Parlament pe listele S.O.S. România, iar ulterior au făcut parte din grupul PACE - Întâi România.

„Anunț afilierea la grupul PSD din Senat", a declarat Cosmina Cerva, președinta Comisiei pentru constituționalitate.

La rândul său, Rodica Cușnir a transmis: „Anunț că, începând de astăzi, mă afiliez grupului parlamentar PSD din Senat".

Cele două senatoare au făcut anunțurile în cadrul sesiunii de declarații politice și interpelări.

Cosmina Cerva a fost aleasă în decembrie 2024 în Circumscripția nr. 42 București, iar Rodica Cușnir în Circumscripția nr. 35 Suceava, ambele pe listele S.O.S. România. Ulterior, ele s-au alăturat grupului parlamentar PACE - Întâi România.

Grupul PACE - Întâi România a fost desființat pe 21 octombrie, după plecarea Cosminei Cerva, deoarece nu a mai îndeplinit condiția regulamentară de a avea cel puțin șapte membri. În perioada 21 octombrie - 11 noiembrie, aceasta a activat ca senator neafiliat.

Alți șase senatori aleși pe listele POT și S.O.S. România și-au anunțat, pe 2 și 9 septembrie, afilierea la grupul parlamentar al PSD.

Editor : A.D.