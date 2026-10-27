Premierul României, Luca Niculescu, se află în prima sa vizită oficială la Chișinău. Șeful Executivului are o agendă extrem de încărcată peste Prut, având în program discuții cu omologul său, cu Maia Sandu, mediul de afaceri și reprezentanții diplomației române. Tot astăzi a oferit și un interviu jurnaliștilor din Republica Moldova. Acesta a vorbit pe larg despre relația culturală dintre cele două state, dar a evitat să răspundă care este poziția sa privind unirea cu Republica Moldova.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la TVRMoldova și Radio Chișinău, ambele susținute financiar de către România, Niculescu a vorbit despre parcursul european al Republicii Molodva și eforturile pe care le face Bucureștiul pentru a susține parcursul european al Chișinăului:

„Eu în general sunt optimist, dar nu vreau să fac previziuni. Dacă apar probleme, le discutăm atunci”, a spus acesta despre eventualele probleme în drumul european.

Întrebat despre unire, acesta a spus: „Există multe legături între țările noastre și este o dezbatere care este evident că există. Se va manifesta când și dacă cetățenii din cele două țări și-o vor dori.”

Important de punctat, Niculescu este primul premier care nu declara deschis că susține unirea celor două state românești și folosește sintagma „două țări”.

Nicușor Dan și Maia Sandu susțin unirea dintre cele două state

Aminitm, președintele Nicușor Dan a declarat recent că „România este pregătită” în eventualitatea în care cetățenii din Republica Moldova ar susține un proiect de reunificare, după ce președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a reluat în spațiul public acest subiect.

La rândul său, președinta Moldovei, Maia Sandu, consideră că reunificarea țării sale cu România ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană. „Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a declarat Sandu într-un interviu acordat ziarului Le Monde.

Niculescu, despre integrarea în Uniunea Europeană și interconectarea dintre cele două state

Luca Niculescu a precizat că interconectarea dintre cele două maluri ale Prutului se poate manifesta pe toate palierele.

„Vorbim despre interconectarea energetică, vorbim despre punți noi, care să nu fie doar simbolice, despre poduri, despre legături de cale ferată, despre proiecte pe care le putem face aici”, a spus oficialul.

Premierul României a vorbit în interviu și despre dinamizarea relațiilor economice dintre România și R. Moldova.

„Antreprenorii sunt cei care vin și investesc, care își asumă riscuri când investesc într-o zonă. Sunt câțiva antreprenori foarte solizi care se află aici, există și investitori din R. Moldova în România, dar pot fi și mai mulți. Vreau să le văd ambițiile și planurile de dezvoltare și sunt convins că autoritățile din R. Moldova le va acorda tot sprijinul pentru a-și dezvolta afacerile. Este în beneficiul atât al Chișinăului, cât și a Bucureștiului”, a spus premierul României.

Luca Niculescu a punctat că relația specială dintre România și R. Moldova este în atenția noului Guvern de la București.

„Avem un nou guvern foarte deschis în aprofundarea acestei relații atât de speciale cu R. Moldova și toți vor să construiască în relația noastră”, a spus Luca Niculescu, potrivit Radio Chișinău.

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„Eu în general sunt optimist, dar nu vreau să fac previziuni”

„Cel mai important este să îți faci treaba la tine acasă. Să lucrezi cât mai mult, să lucrezi cât mai bine. Știu că o faceți deja. Știu că lucrați deja foarte mult și multe felicitări celor care sunt angajați în acest proces extrem de important pentru Republica Moldova, evident oficialilor și clasei politice, dar și celor din instituții care lucrează, pentru că ei, de multe ori sau întotdeauna, duc greul dosarelor tehnice.

Deci, treaba bine făcută după aceea îți ușurează deblocarea unor chestiuni care pot să mai apară la alte niveluri. Dar nu suntem acolo. Eu aș zice să privim cu optimism înainte”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Prim-ministrul se declară optimist și crede că nu vor exista alte clustere de negocieri unde vor fi create asemenea blocaje.

Eu în general sunt optimist, dar nu vreau să fac previziuni. Dacă apar probleme, le discutăm atunci. Acum să ne concentrăm pe ce avem de făcut, a remarcat Luca Niculescu.

Editor : Alexandru Rotaru