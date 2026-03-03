Live TV

Coaliția de guvernare discută în aceste zile situația bugetului pentru 2026. Potrivit unui draft intrat în posesia Digi24.ro, ministerele care vor primi cei mai mulți bani sunt, în ordine, Munca, Educația, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea și Dezvoltarea. Cele mai multe vor primi mai puțini bani față de anul trecut, în timp ce bugetul Înaltei Curți este dublu față de anul trecut. Proiectul poate suferi, însă, modificări, având în vedere că zilele viitoare vor urma noi negocieri între liderii partidelor.

Unele ministere, precum Munca, Educația, Transporturile și Dezvoltarea vor primi mai puțini bani în acest an față de alocările din 2025:

  • Ministerul Muncii - 57, 7 miliarde de lei (față de 60,6 miliarde de lei în 2025)
  • Ministerul Educației - 57, 3 miliarde de lei (față de 60,2 miliarde de lei în 2025)
  • Ministerul Apărării - 44 miliarde de lei (față de 36,8 miliarde de lei în 2025)
  • Ministerul Transporturilor - 37,4 miliarde de lei (față de 43, 2 miliarde de lei în 2025)
  • Ministerul Afacerilor Interne - 34,7 miliarde de lei (față de 33 miliarde de lei în 2025)
  • Ministerul Agriculturii - 25,9 miliarde de lei;
  • Ministerul Sănătății - 22 miliarde de lei (față de 23, 6 miliarde de lei în 2025)
  • Ministerul Dezvoltării - aproximativ 19 miliarde de lei (față de 21,2 miliarde în 2025)
  • Ministerul Fondurilor Europene - 11,9 miliarde de lei;
  • Ministerul Mediului - 5,7 miliarde de lei;
  • Ministerul Energiei - 5,6 miliarde de lei;
  • Ministerul Justiției - 4,1 miliarde de lei;
  • Ministerul Economiei - 3,3 miliarde de lei;
  • Ministerul Afacerilor Externe - 1,6 miliarde de lei;

Bugetul ÎCCJ, dublu față de anul trecut

Potrivit schiței de buget, Înalta Curte de Casație și Justiție va primi de două ori mai mulți bani în acest an față de alocările din 2025: 

  • 7,5 miliarde de lei este suma discutată în acest an, în timp ce suma acordată anul trecut a fost de aproximativ 3,4 miliarde de lei;

Bani pentru pensii și sănătate

  • Casa Națională de pensii publice - 158 miliarde de lei;
  • Casa Națională de asigurări de sănătate - 82,6 miliarde de lei;

Administrația Prezidențială – 103 milioane de lei

Senatul României – 247 milioane de lei

Camera Deputaților – 550 milioane de lei

Curtea Constituțională a României (CCR) – 44 milioane de lei

Curtea de Conturi a României – 557 milioane de lei

Avocatul Poporului – 24 milioane de lei

Secretariatul General al Guvernului (SGG) – 2,6 miliarde de lei

Serviciul Român de Informații (SRI) – 5,1 miliarde de lei

Serviciul de Informații Externe (SIE) – 802 milioane de lei

Serviciul de Protecție și Pază (SPP) – 406 milioane de lei

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) – 1,4 miliarde de lei

Academia Română – 560 milioane de lei

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) – 1,4 miliarde de lei

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) – 289 milioane de lei

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) – 267 milioane de lei

Secretariatul de Stat pentru Culte – 2,5 miliarde de lei

Știre în curs de actualizare...

