Dragnea a prezentat priorităţile parlamentare. Ce spune despre legea defăimării

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, marţi, priorităţile legislative ale social-democraţilor, care vizează modificarea Codurilor penale, elaborarea noilor legi ale securităţii naţionale şi organizarea referendumului pentru definirea familiei. În privinţa Legii defăimării, Dragnea a spus că aceasta este în stadiu incipient şi că nu reprezintă o prioritate în acest moment, dar că nu renunţă la ea.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Cel mai târziu săptămâna viitoare vor începe dezbaterile în comisia specială pe Codurile penale. Sper ca cel puţin din partea noastră colegii care au fost desemnaţi pe legile de securitate naţională să ne prezinte obiectivele comisiei respective ca să intrăm într-un Birou permanent reunit şi un plen reunit cu aprobarea comisiei şi trebuie să ne uităm cu atenţie la obiectivele comisiei, pentru că sigur o să fie şi această comisie atacată la Curtea Constituţională şi să nu mai fie vreo greşeală. Şi celelalte legi pe care le-am tot discutat de la începutul sesiunii”, a spus Dragnea despre priorităţile PSD, potrivit News.ro.

Întrebat dacă susţine stabilirea unui prag valoric la abuzul în serviciu, Liviu Dragnea a replicat: „Şi dacă e pragul, trebuie să nu fie unul foarte mare. Dar nu cred că abuzul în serviciu este cel mai important”.

El a precizat că trebuie transpuse în legislaţie principiile din directiva europeană privind prezumţia de nevinovăţie. „Pentru că nu poţi să iei un set de principii, să le traduci în română şi aia să fie o lege. Principiile sunt şi acum şi cu toate aceste principii tot vedem că apar protocoale secrete, tot felul de abuzuri în acest sistem. Şi trebuie să fie transpuse acele principii în acte normative, în special în coduri, în aşa fel încât orice român să aibă garanţia că beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, că nu mai este obligat el să-şi dovedească nevinovăţia, că orice dubiu profită celui care este acuzat, că acuzarea trebuie să fie cea care produce probe, că deciziile instanţei se iau bazate pe probe dincolo de orice îndoială, aşa cum este în orice stat democratic”, a adăugat liderul PSD.

Pe de altă parte, Dragnea a spus că Legea defăimării este „într-un stadiu incipient”.

„Nu este acum o prioritate această lege, cel puţin în acest moment. Nu renunţ la acest principiu, pentru că uitaţi-vă ce se întâmplă peste tot, nu numai în Europa, ci în statele democratice din lume. Fiecare cetăţean îşi iubeşte ţara, fiecare cetăţean vrea ca ţara lui să fie respectată, vrea ca ţara lui să se dezvolte şi nu cred că cetăţenii dintr-un stat sunt foarte bucuroşi când oficiali din statul respectiv sau funcţionari publici din statul respectiv aduc deservicii ţării care îi plăteşte şi lansează şi rostogolesc tot felul de minciuni despre ţara lor. Nu am, nu are nimeni până acum un proiect de lege în genul ăsta. Am primit din partea câtorva colegi de la Bruxelles o minimă analiză a legislaţiei în domeniul ăsta. Există în fiecare ţară legislaţie specifică, unele ţări în care legislaţia este foarte dură, altele în care nu este la fel de dură, dar sunt nişte prevederi şi cred că după ce ne aşezăm puţin trebuie să dăm drumul la o dezbatere serioasă, să vedem dacă şi cum adoptăm o astfel de lege”, a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a precizat că a discutat cu colegii săi din grupurile parlamentare şi despre referendumul pentru modificarea Constituţiei.

„Este un subiect pe care îl susţinem cu toată tăria şi sper ca în această primăvară acest referendum să se organizeze. (...) Susţinem această modificare a Constiuţiei, că temelia familiei este căsătoria dintre bărbat şi femeie”, a subliniat Dragnea.