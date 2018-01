Dragnea înainte de CEx: „Voi vota cu partidul”

Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a abținut în a comenta situația explozivă din partid înainte de a intra la ședința Comitetului Executiv. Ironic, a spus doar că în ultima vreme a „citit scrisori” și că va spune ce are de spus în ședința conducerii extinse.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„Eu vreau să vă spun doar atât, că, în toată perioada asta, nu am ieșit în nicio apariție publică, doar am citit scrisori, am urmărit apariții publice. Și atât. O să vorbesc acum la CEx”, a spus Liviu Dragnea.

Întrebat cum va vota dacă se va ajunge în ședința CEx la un vot privind retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, președintele PSD a răspuns: „Ca de obicei, cu partidul”.

După care a refuzat să mai răspundă întrebărilor, dând asigurări jurnaliștilor că va face mai multe declarații la sfârșitul ședinței.

Comitetul Executiv Național se reuneşte la această oră pentru a răspunde solicitărilor premierului Mihai Tudose. Acesta a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, în urma scandalului provocat de poliţistul acuzat de pedofilie, şi reducerea numărului de portofolii din cabinet.

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a prezentat, în şedinţa anterioară a Comitetului Executiv al PSD, o scrisoare colegilor săi, prin care a solicitat „renaşterea democraţiei interne” din partid, afirmând că au fost făcute mai multe greşeli care au dus la suspendarea ei, precum demiterea propriului guvern, anumite decizii anunţate şi abandonate sau faptul că nu toţi cei care au devenit miniştri aveau competenţele necesare pentru a merita un loc în Guvern.

„Toate aceste erori slăbesc încrederea cetăţenilor în partidul nostru, iar cauza principală este tocmai şubrezirea democraţiei interne. Credibilitatea şi eficienţa guvernării le putem câştiga doar prin renaşterea democraţiei interne, prin dialog onest, transparenţă şi responsabilitate”, se arăta în scrisoarea lui Bădălău.

Preşedintele executiv al PSD a mai propus ca Biroul Permanent Naţional să se întrunească săptămânal, iar la întâlniri să participe şi „miniştrii cei mai semnificativi” sau cei care au responsabilităţi pe anumite domenii, în funcţie de ordinea de zi.

Bădălău l-a descris, în scrisoarea sa, pe preşedintele Iohannis, drept un preşedinte neconvingător, care, însă, poate câştiga un alt mandat dacă PSD va propune la alegerile prezidenţiale un candidat „nepotrivit”. El a mai susținut că propunerea candidatului pentru prezidenţiale trebuie stabilit în prima parte a acestui an, într-o întâlnire a conducerii partidului cu membri săi cei mai reprezentativi.

„Criteriul fundamental trebuie să fie capacitatea de a atrage voturile nu doar ale militanţilor PSD, ci ale tuturor acelora care nu-l vor pe Klaus Werner Iohannis, dorind un preşedinte care să apere cu precădere drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi, de asemenea, să promoveze mult mai eficient interesele noastre în lume”, a argumentat Niculae Bădălău.

El a propus inclusiv constituirea unui grup de lucru la nivelul PSD care, împreună cu Partidul Socialiştilor Europeni, să pregătească „Oferta PSD pentru Europa”.