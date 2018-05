Dragnea, intervenţie nocturnă la TV pe tema consultanţilor israelieni plătiţi de PSD

Vizat de o plângere penală împotriva sa, privind contextul în care Guvernul Dăncilă a adoptat un memorandum secret pe tema mutării Ambasadei României la Ierusalim, Liviu Dragnea a vorbit despre rolul consultanţilor israelieni şi relaţia sa şi a Vioricăi Dăncilă cu aceştia.

"S-a vorbit foarte mult despre acei trei oameni, cetățeni israelieni. Primul lucru pe care vi-l pot spune este că eu îi știu de oameni respectabili și n-am niciun fel de dubiu că nu sunt așa. Ei lucrează cu șefi de state, cu partide din diverse țări. (...) Noi am avut contract cu acești domni pentru alegerile parlamentare și, în decembrie 2016, s-a încheiat. Nu mai avem niciun fel de contract, niciun fel de colaborare cu ei", a declarat liderul PSD, duminică seara, spre miezul noţii, la Antena 3, în contextul plângerii penale făcute de Ludovic Orban pe numele şefului PSD şi a premierului Viorica Dăncilă.

"Nu cred că doamna Dăncilă a vorbit vreodată cu vreunul din cei trei. Dacă Orban are vreo problemă, să mă acuze pe mine de înaltă trădare. Deci este vorba de consultanţi pe care i-am folosit, dar un detaliu care pentru mine e important, pentru că sunt român şi apreciez foarte mult calitatea românilor: în acea echipă de campanie pe care am avut-o, şi care n-a fost foarte mare, practic aceşti oameni au reprezentat 5-10%. S-a vorbit şi despre servicii... dacă cumva aceste informaţii sau aceste prostii au fost sugerate sau transmise celor care au decis acest denunţ, înseamnă că noi, ani de zile, am plătit atât de mulţi bani degeaba. Adică eu ştiu că ei trebuie să fie mai bine informaţi. Nu există niciun fel de dovadă, niciun fel de risc sau niciun fel de virgulă că acei oameni ar fi influenţat-o pe Viorica Dăncilă în vreo decizie. Nu cred, repet, că doamna Dăncilă a vorbit vreodată cu ei şi noi am încheiat contractul cu ei în decembrie 2016. (...) chiar intenţionăm să discutăm cu ei şi să vedem dacă putem relua colaborarea şi pentru următoarele campanii".

"Nu cred că acea plângere penală e facută de Ludovic Orban", a mai spus liderul PSD, adăugând că niciun procuror "care are o brumă de respect pentru profesie nu poate da curs acelei solicitari". "Eu am făcut nicio ilegalitate, doamna Dancilă nu a făcut nicio ilegalitate. Premierul nu va demisiona", a completat Liviu Dragnea, la Antena 3.