Dragnea: Iohannis minte. Minte cu nerușinare

Şeful PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat, duminică seara, la Antena 3, pe preşedintele României, Klaus Iohannis, că minte.

Liderul social-democrat a folosit un flipchart pentru a scrie cifre legate de rectificarea bugetară. La final, acesta a afirmat că şeful statului "minte", potrivit Agepres.

"Din tot ce e aici, arătat, date reale, cifre, adevăruri şi versus minciunile lui Iohannis, ce pot eu să îi transmit lui?", a întrebat Dragnea şi imediat a scris pe respectivul flipchart "Iohannis m---e" şi apoi a completat liniuţele cu litere, pentru a arăta expresia finală: "Iohannis minte".



"Am arătat acum două ore că Iohannis minte. Minte cu neruşinare. Adică este un fel de Pinocchio, ca să spunem aşa", a adăugat Dragnea şi a scris, sub prima expresie, şi numele "Pinocchio".

