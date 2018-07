Dragnea, nervos pe tema Codului penal cu dedicație: Nu vreau să plec ca prostul din această funcție!

Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a devenit nervos și a fost de-a dreptul agasat, miercuri, când jurnaliștii au insistat cu întrebările pe tema modificărilor la Codul penal, care i-ar fi fost făcute „cu dedicație” și care tocmai au fost votate de Camera Deputaților, pe care o conduce.

- Este un Cod penal dedicat lui Liviu Dragnea? a întrebat un reporter.

- Nu, este un cod penal dedicat justițiabililor din România și vreau să vă spun, cu tot respectul cuvenit, că de un an și jumătate de zile m-am săturat de aceste petarde aruncate de unii și de alții. Ce înseamnă dedicat pentru Liviu Dragnea? În ceea ce privește persoana mea, decizia luată acum un an și jumătate de către Iohannis și de către un grup restrâns de oameni cu influență și cu puteri oculte în statul român a fost că indiferent cum ar fi, eu să fiu anihilat. Că acum e vorba de abuzul în serviciu...mâine poate să-mi facă 1.000 de dosare! 2.000 de dosare! Când și-au pus o țintă nu ezită aici, pentru că își joacă destinul, își joacă pierderea unei puteri inimaginabile pe care au avut-o și încă o au în statul român - vorbim de o putere ocultă, nelegitimă. Dar pentru ca a lăsa mii de oameni din România, nevinovați, să tremure până ajung în fața instanței, până află sentința și să nu știe, chiar dacă sunt nevinovați, dacă rămân în libertate, așa ceva nu poate fi acceptabil, a răspuns Liviu Dragnea, după care a făcut trecerea, oarecum brusc, la alt subiect: legea offshore-ului.

Ulterior, jurnaliștii au revenit la subiectul Codului penal modificat.

- Domnișoară! Public vă cer să demonstrați aceste lucruri!...i-a spus Liviu Dragnea unei jurnaliste care îl întrebase cum comentează faptul că există voci care spun că aceste coduri penale au fost obiectul unor negocieri dintre el și „sistem” pentru a primi o achitare în dosarul pe care îl are pe rol la instanța supremă și pentru că nu a primit această achitare, a modificat Codul penal pentru ca fapta pentru care este incriminat (instigare la abuz de putere - n.r.) să nu mai existe.

- Eu vă întreb..., a încercat să spună jurnalista.

- Nu, nu, și eu VĂ CER să mergeți la Parchetul General și să spuneți de unde aveți aceste informații. Public vă cer lucrul acesta! M-am săturat de prostiile astea! Cu cine să negociez de la statul paralel? Cu Pahonțu?! Dacă dvs știți oamenii cu care se poate negocia înseamnă că se poate negocia! Înseamnă că ceea ce spunem de foarte mult timp este adevărat: că se poate negocia. Noi nu știm să negociem, că nu știm cu cine.

- Eu vă întreb cum răspundeți dvs la aceste...

- Nu! Eu vă cer public să faceți o plângere la Parchetul General. Dacă nu știți cum s-o faceți, întrebați-l pe dl. Orban!

- Ați spus că nu a fost făcut Codul penal pentru Liviu Dragnea, a intervenit o altă jurnalistă. Dar în urma redefinirii celor două infracțiuni de care sunteți și dvs acuzat - abuz în serviciu și grup infracțional organizat - Liviu Dragnea scapă de cele două acuzații?

- Eu nu cred, a răspuns liderul PSD.

- Opoziția spune că din moment ce au scăzut pedepsele, astfel și faptele se șterg, termenele de prescripție se îndeplinesc mai repede, a remarcat o altă jurnalistă.

- Mai aveți alte întrebări? a replicat Dragnea, făcându-se ecoul unei sintagme devenite celebre și aparținând fostului ministru al justiției, Florin Iordache. Sincer, mai aveți alte întrebări? a insistat el.

- Și partenerii externi ai României au criticat aceste modificări...și au spus că ar putea afecta colaborarea juridică cu România. Ce le răspundeți?

- Forma actuală...M-am consultat cu juriștii, după acele declarații. Forma actuală a codurilor penale nu poate afecta cu absolut nimic buna colaborare dintre România și partenerii externi în ceea ce privește infracționalitatea economică-financiară, în ceea ce privește combaterea terorismului, traficului cu droguri, cu ființe umane sau în ceea ce privește războiul cibernetic...

- Avem un prag de 1.900 de lei la abuz, la dvs prejudiciul este de 108.000 de lei, de asemenea foloase necuvenite pentru rudele de gradul I și al II-lea...

- Domnule, faceți o teză de drept în ceea ce mă privește, dacă aveți această obsesie, a întrerupt Liviu Dragnea întrebarea unui reporter. Eu spun de un an și ceva de zile, le-am spus-o și colegilor mei: mi-am asumat aceste lucruri și-n campania electorală, și ulterior. Știam ce mă așteaptă și știu ce mă așteaptă. Numai că eu nu vreau să plec ca prostul din această viață și din această funcție! Foarte simplu: și vă spun pe românește, ca la noi în Teleorman: adică vreau să duc această luptă până când... sper că fiecare român, și dvs, și oricare din această țară să știe că poate avea încredere în justiție, chiar dacă nu sută la sută, nu în situația în care suntem! Nu vorbiți de faptul că e un președinte la Cotroceni care calcă în picioare Constituția, care trimite un consilier să amenințe un judecător CCR, care a obținut case prin fals, care refuză să dea sute de mii înapoi la statul român! Nu vorbiți de faptul că s-au obținut denunțuri prin șantaj, prin amenințări! Nu vorbiți de faptul că au fost probe falsificate în dosare și că sunt oameni care stau în stau în pușcărie degeaba, nevinovați, oameni care au ieșit din pușcărie și s-a dovedit de CEDO că sunt nevinovați! Aveți o problemă cu această obsesie! Eu n-am această problemă! le-a reproșat Dragnea jurnaliștilor. Când am spus lucrul ăsta am spus că s-ar putea să nu scap și nu cred că o să scap! Dar vreau măcar, când am terminat această funcție să știu că am lăsat, împreună cu colegii mei pe care îi felicit că rezistă la toate aceste mizerii, presiuni și amenințări, că lăsăm o țară mai bună! Ăsta este obiectivul nostru, și din punct de vedere al drepturilor și libertăților fundamentale, și din punct de vedere economic și social. Și eu cred că D-zeu ne va ajuta. Vă multumesc! a încheiat Liviu Dragnea.

