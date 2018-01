Dragnea răspunde criticilor lui Iohannis: Sper să înceapă să aibă acces la mai multe informaţii decât are acum

Liviu Dragnea a comentat luni seară criticile aduse de preşedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a jurământului de către membrii noului Cabinet. Președintele PSD a spus că șeful statului „nu putea să rateze momentul”. El a mai spus că speră ca președintele să fie „mult mai conştient şi să înceapă să aibă acces la mai multe informaţii decât are acum”.

„Nu putea să nu le facă, nu putea să rateze momentul. (...) Asta cu ţopăiala este expresia lui consacrată (...) realitatea este alta”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

El a mai spus că a apreciat că preşedintele a acceptat al treilea premier PSD într-un an şi că speră ca şeful statului să fie „mult mai conştient şi să înceapă să aibă acces la mai multe informaţii decât are acum”.

„Pentru noi a contat foarte mult că preşedintele a acceptat propunerea noastră de premier. Nu am discutat despre suspendare, nici eu, nici domnul Tăriceanu. Am respins această idee. Nici vorbă de suspendare. Eu tot sper ca preşedintele Iohannis să fie mult mai conştient şi să înceapă să aibă acces la mai multe informaţii decât are acum la ceea ce s-a întâmplat în trecut şi la remanenţele care continuă. E şeful statului, nu se poate deroba. Nu poate să spună că nu a ştiut, nu e treaba mea. Trebuie să se implice, dacă va fi cazul”, a adăugat Dragnea.

Preşedintele a criticat dur, luni seară, la finalul ceremoniei de depunere a jurământului de către Guvernul Dăncilă, primul an de guvernare al Coaliţiei PSD-ALDE, spunând că este o discrepanţă majoră între promisiunile cu care partidele coaliţiei majoritare au venit în faţa românilor şi situaţia în care ne aflăm, cu două guverne eşuate şi cu degringoladă accentuată la nivelul tuturor sistemelor publice.

Klaus Iohannis a mai spus că există o linie roşie pe care guvernanţii nu au voie să o depăşească şi că afectarea independenţei justiţiei este de neacceptat.