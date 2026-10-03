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Exclusiv Dragoș Anastasiu nu crede că americanii l-au dat jos pe Bolojan: „Trump e un antreprenor, mi-e greu să cred că se schimbă radical”

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Vicepremierul Dragoș Anastasiu.
Dragoș Anastasiu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu nu crede că Ilie Bolojan a fost demis ca urmare a unor presiuni venite din partea administrației americane. Întrebat la Digi24 dacă este de părere că fostul premier a fost "dat jos de americani", Anastasiu a răspuns că nu are informații în acest sens, dar că, personal, nu crede această variantă.

„Eu n-am de unde să știu acest lucru. Habar n-am. Dacă mă întrebați părerea personală, nu. Nu cred că l-au dat jos americanii", a spus Dragoș Anastasiu, în emisiunea "În fața ta", de la Digi24.

Întrebat cum vede lobby-ul făcut de anumite companii, cu ajutor politic din partea administrației americane și cu politicieni români, fostul vicepremier a punctat că nu vede o problemă în astfel de discuții dacă acestea sunt transparente și subliniază că, fără să știe ce s-a discutat concret, nu vrea să tragă concluzii.

„Acum știm că președintele Trump e un antreprenor și mi-e greu să cred că, la o vârstă înaintată, iarăși putem să vorbim de mindset, se schimbă radical. Acesta este stilul. Vrea să facă business pentru țara lui. «America First». Își trimite diverși emisari ca să negocieze", a explicat fostul vicepremier.

Acum, că sunt discuții cu politicieni din România, pe mine personal nu mă deranjează dacă ele sunt făcute cumva transparent. Și dacă la acele discuții... nu cred că se pot lua decizii acolo. Nu dă bine, dar nu știu ce au discutat, nu știu despre ce a fost vorba acolo și mi-e greu să mă pronunț, să spun: «Așa ceva nu se face». Am stat și noi, mulți antreprenori, de vorbă cu politicieni. Depinde ce vrei să faci acolo, dacă sunt discuții generale sau dacă sunt niște explicații pe care le dai.

Nu asta este o problemă. Neștiind ce au discutat acolo, nu vreau să mă pronunț pentru că nu dă bine în situația asta. Că unii folosesc, adică adversari politici. Eu înțeleg lucrul ăsta, dar eu cred că, dacă discutăm despre gazele americane, trebuie să ne întrebăm: sunt necesare? Diversificarea e bună, e necesară? Foarte bine. Sunt la un preț corect? Nu sunt la un preț corect”, a punctat acesta în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Întrebările despre o posibilă implicare a administrației americane în schimbarea guvernului de la București au apărut după informațiile publicate de The Wall Street Journal despre o declarație atribuită ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Potrivit publicației americane, la o cină desfășurată la Atena, în martie, ambasadoarea ar fi spus, referindu-se la situația politică din România, că SUA pot face acest lucru oricărei țări și că pot face același lucru și în Grecia. Afirmația a fost relatată de o persoană care ar fi fost prezentă la discuție, iar avocatul ambasadoarei a contestat descrierea conversației.

În aceeași perioadă, pe 31 martie, Kimberly Guilfoyle s-a întâlnit la București cu liderul PSD Sorin Grindeanu, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan și consilierul prezidențial Florin Vlădică. Grindeanu a spus ulterior că discuțiile au vizat Coridorul Vertical de Gaze și a negat că ar fi vorbit despre înlăturarea Guvernului Bolojan.

 

Editor : A.R.

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