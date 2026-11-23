Coordonatorul proiectului de reorganizare administrativ-teritorială al PSD, Dragoș Benea, susține ideea ca județele comasate să formeze regiuni de 1 milion de locuitori, pe model european, însă să nu-și schimbe numele de județ. El a argumentat, luni seară, la Digi24, că această reformă e necesară pentru că în cadrul UE competiția pe fonduri de coeziune va fi mai acerbă ca niciodată. „O regiune de un milion de oameni din Polonia se va bate cu una de un milion din Cehia și vine din România, un județ cu 300.000 de oameni”, mai afirmă acesta.

„Se circulă și se ventilează hărți la televizor, ceea ce nu este rău din punctul meu de vedere, că a început această dezbatere. Noi suntem condamnați, ca partid de guvernământ, să venim cu propunerea finală înainte de angajarea răspunderii și un referendum la nivel național. Regulile nu sunt structuri ale administrației publice locale, sunt niște pârghii până la urmă, sunt niște agenții ale statului român, pârghii de implementare fonduri europene.

Doamna Olguța Vasilescu a vorbit de harta aferentă organizării, nu de sistemul în sine. Eu am propus ca punct de plecare în această dezbatere modelul curților de apel. Ca punct de plecare, pentru că este un sistem care el însuși este complicat și cazon și s-a dovedit eficient în relația cu cetățeanul. Eu cred că numărul românilor care trec pragul unei curți de Apel este net superior numărului românilor care trec pragul unui consiliu județean.

Se vor numi județe. Județele sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare, pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt (regiune) care este la modă la nivelul Uniunii Europene. Regiuni vor fi județe. Vor fi modificări. Eu am mai vorbit de o cifră și despre cea de aici. Și cu o condiție de 1 milion de oameni, aproximativ 1 milion de oameni. Că dacă ajungi cu două județe însumate la 950.000, n-are rost să cauți un alt județ ca să depășești milionul cu orice preț.

Am studiat 16 țări similare cu România ca întindere, suprafață, populație și din Danemarca, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Franța, Italia, Spania, Portugalia și pot continua din 1198 de regiuni, suratele omoloage ale județelor noastre, 163 au o populație de minim un milion. Restul sunt insule gen Corsica, Madeira, Azore, teritorii autonome gen Ceuta, Olanda, Finlanda, iar altele 20 au o populație între 500 și 700 de mii. Cehia și Ungaria, Bulgaria, de exemplu, Polonia, au toate, aproape toate regiunile cu populații de peste un milion și jumătate de locuitori.

Eu pun invers întrebarea. Noi suntem singura țară din Uniunea Europeană care n-avem nicio regiune de un milion, excepția Bucureștiului, cu excepția Bucureștiului, care e un capitol aparte. O țară comparabilă cu celelalte 16 de care vorbeam. Nu vorbim de Malta, Slovenia”.

El spune că e important ca județele să aibă minim 1 milion de locuitori pentru că competiția pe fonduri de coeziune va fi mai acerbă ca niciodată.

„În România, din 2007 până astăzi s-a dezvoltat în principal datorită fondurilor de coeziune. Nu se vor mai bate țările, ci se vor bate regiunile. E vorba de regiune. O regiune de un milion de oameni din Polonia se va bate cu una de un milion din Cehia și vine din România, un județ cu 300.000 de oameni”, argumentează acesta.

Editor : Alexandru Costea