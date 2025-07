Crește supărarea în PSD din cauza pachetelor fiscale adoptate de Guvernul Bolojan. Unul dintre vicepreședinții partidului, Dragoș Benea, a spus la Digi24 că guvernul a luat „decizii de dreapta” care au trecut în Parlament cu „cele mai multe voturi de stânga”, în condițiile în care PSD are cel mai mare număr de mandate în Parlament. El acuză conducerea partidului că a decis intrarea la guvernare fără o dezbatere reală și că nu comunică deloc cu membrii formațiunii.

„Opțiunea mea numărul unu era să susținem un guvern minoritar din Parlament și în momentul în care veneau cu cu decizii care să afecteze investiții de dezvoltare, electoratul de stânga, atunci se putea amenda în Parlament. Așa, noi suntem acum într-o guvernare cu trei partide de dreapta și constatăm că se iau decizii de dreapta, cu cele mai multe voturi de la stânga. Iar eu cred că dacă ulciorul a mers la apă o dată, acum când a fost cu asumarea la moțiune, cu asumarea răspunderii guvernului, mă tem că ulciorul nu va merge de multe ori la apă. Totuși PSD-ul este partidul cel mai mare din această din această guvernare”, a spus Benea.

Întrebat dacă ar vota ieșirea de la guvernare, vicepreședintele PSD a spus: „Nu mai antepronunț. Vreau să ascult întâi argumente, să ascult ce au discutat în cadrul coaliției. Cea mai mare știre ar fi că în interiorul PSD s-ar face o dezbatere, pentru că în PSD nu s-a mai făcut dezbatere nici când s-a luat decizia intrării la guvernare, nici atunci nu s-a făcut o dezbatere, care e planul fiscal, care-s măsurile, în ce guvernare. Am spus și atunci că nu știm în ce am intrat, iar acuma fac un update la acea declarație. Constatăm, începem să aflăm încet-încet în ce guvernare am intrat și evident că partidul este acum într-un într-un într-un moment de uluială, a continuat el.

„Pot să fiu de acord cu reforme, n-ai cum să nu fii de acord cu niște reforme. Niște lucruri trebuie să se schimbe. Sunt de acord cu treaba asta, dar cu cine începem, cu cine continuăm, de ce ne atingem? Să-mi explice cineva că începem relansarea fiscalității în România cu CASS-ul la mame și cu CASS-ul la pensionari, care au 3.000 de de lei pensii, e greu să se accept așa ceva”, a continat el.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda a spus că este nevoie de „a lua niște măsuri pentru a putea supraviețui într-o perioadă foarte complicată”.

El i-a spus lui Benea: „suntem amândoi responsabili”.

„Am fost la guvernare, se pare că s-au întâmplat niște lucruri care acum necesită luarea unor măsuri, Să fie foarte clar, domnul Ilie Bologan a spus foarte clar că nu dorește să fie conflictual din punctul de vedere a ceea ce înseamnă luarea acestor măsuri, se vor discuta în coaliție și se vor lua cele mai multe decizii în această logică. De aceea, haideți să fim responsabili, înainte de a fi responsabili față de partidele noastre, pentru că și pentru PNL era foarte simplu să stăm în opoziție, pentru că suntem în aceeași oală, să spun așa, cu PSD și cu UDMR. Dar totuși, țara aceasta trebuie să fie guvernată. Perspectiva pierderii fondurilor europene pe care le avem astăzi este una foarte serioasă, era una foarte serioasă, rămâne una foarte serioasă”, a continuat el.

„Perspectivele de finanțare în România, după 2027, sunt destul de complicate și atunci este foarte important ca în această perioadă să stăm cu toții la masă, să putem discuta care este calea cea mai bună de urmat. Aceasta este situația, suntem cu spatele la zi și atunci avem nevoie să luăm niște decizii care să fie ancorate în realitate, să nu punem presiune pe cetățean”, a mai spus el.

„Eu n-am nicio problemă nici cu domnul Bolojan, nici cu coaliția. Eu am o problemă cu faptul că în PSD dezbaterea și discuțiile nu mai există deocamdată. Problema PSD-ului e chiar în interiorul PSD-ului. Cel mai rău este că de o lună și ceva în interiorul partidului, oficial, nu se discută nimic, nu s-a discutat despre intrarea la guvernare. Eu am aflat de la televizor tot ce am avut de aflat, n-am aflat din forurile interne ale partidului, așa cum am fost învățat și crescut și cred că așa se întâmplă peste tot”, a continuat Benea.

Întrebat dacă a discutat despre aceste lucruri cu președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, sau cu Paul Stănescu, secretarul general al partidului, Benea a răspuns: „Nu am vorbit. Eu sunt un președinte de organizație disciplinat și știu că noi trebuie să comunicăm oficial și pe canale oficiale, nu pe la colțuri”.

Solicitat să comenteze declarația lui Paul Stănescu, potrivit căruia PSD trebuie să decidă urgent dacă rămâne sau nu la guvernare, Benea a spus: „Am citit, și au mai fost, dar sunt niște floricele cu care nu se face primăvară. Au mai fost ieșiri în ultima lună de la diverși colegi, dar foarte, foarte izolate. Repet, cu cu o floare nu se face primăvară”.

