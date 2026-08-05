Risc uriaș pentru banii pe care România îi mai are de încasat din PNRR: președintele Nicușor Dan intervine după ce ieri Senatul a adoptat amendamentul social-democraților care presupune că centralele pe cărbune nu mai pot fi închise, dacă nu sunt puse altele în funcțiune. Deși România și-a asumat acest lucru prin PNRR și am primit și banii pentru jalonul îndeplinit. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a acuzat PSD de „comportament sistemic” pentru a arăta că țara e în haos și că pune astfel în pericol banii din PNRR.

Ordonanța de urgență adoptată în 2022 prevedea clar închiderea treptată a acestor centrale pe cărbune până în 2032, deci nu a fost nimic închis în acest moment.

„Acest act normativ inclus într-o sesiune extraordinară care era dedicată în principiu finalizării reformelor din PNRR nu avea nevoie să fie adoptat, nu trebuia să facă nimic nimeni la el. A fost pus pe masă strict din inițiativa Partidului Social Democrat și n-avea nimic de-a face cu obligațiile pe care noi le aveam în PNRR. Se pune problema, fiind o sesiune extraordinară, că era o problemă de urgență, deci cumva avem o situație dificilă energetică și atunci Parlamentul vine și ia o măsură urgentă ca să prevină ce? Citim textul amendamentelor: să nu se mai închidă vreo capacitate pe cărbune până n-avem ceva pe gaze. Sună bine, dar problema care se pune este: exista vreun risc ca guvernul, mai ales interimar, să închidă vreo capacitate pe cărbune în perioada următoare? Răspunsul este: nu, nu există”, a spus

„A fost public spus de către prim-ministru că am pregătit un studiu de la Transelectrica ca să explicăm comisiei că nu mai putem închide vreun alt grup. A fost public spus că nu putem include Craiova în lista de decarbonizare pentru anul acesta, pentru că depinde energia și termia orașului și Fordului (fabrica de producție auto, n.r.) de chestia asta. Personal am discutat cu Comisia Europeană că pe ultimele închideri pe care le aveam prognozate, de 710 megawați, nu vom putea închide lucrurile respective. A fost o discuție de luni de zile în care a participat și Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei. Nu era posibilitatea să mai închidem altceva. Și atunci întrebarea care se pune este: de ce era nevoie de acest amendament, care era rațiunea?”, a explicat el.

Întrebat dacă permite acest amendament al PSD redeschiderea unor centrale deja închise, Pîslaru a răspuns: „Nu are nimic de-a face, aici este chestiunea de ipocrizie. Deci, dacă amendamentul ar fi fost să redeschidem centrale, atunci ar fi fost și mai flagrantă încălcarea angajamentelor României. Dar amendamentul acesta nu vorbește de redeschidere, vorbește să nu mai închidem alte centrale și, repet, nu era în plan să mai închidem nimic. Și PSD știa lucrul ăsta. Și ca să înțelegem de ce știa, pentru că Comisia Europeană, după o modificare din decembrie, a spus că există riscul acesta de reversibilitate, așa se numește când întorci o reformă. Deci noi am făcut o reformă, am încasat banii în 2022, când am adoptat calendarul, și acuma practic cu acest amendament încălcăm calendarul”.

Întrebat ce înseamnă acest lucru pentru banii europeni, ministrul interimar a răspuns: „Păi asta înseamnă așa: pe de o parte, că redeschide cererea 2, adică ni se iau înapoi banii care ne-au fost dați. Și asta nu e neapărat cea mai mare dintre probleme. Cealaltă problemă este că până nu se stabilesc măsurile de remediere nu te mai lasă să depui alte cereri de plată. Noi suntem deja în al 12-lea ceas. Cererea de plată 5 este gata pregătită și așteptam acum doar decizia consiliului pentru renegocierea care a avut loc ca să putem să o depunem. Asta e 5, cu 2 miliarde. Și ultimele 3 miliarde, vorbesc de componenta de grant, depindeau de salarizare, legea ANI și toate celelalte. Și ar trebui să depunem pe 30 septembrie. Dar e un blocaj absolut, necerut de nimeni, făcut pentru o chestiune populistă, că vai, domnule, închidea cineva centrale, care nu era justificată de nimic”.

Întrebat dacă a încercat să renegocieze la Comisia Europeană redeschiderea unor centrale pe cărbune, Pîslaru a spus: „În primul rând, ca să fie foarte clar, toată zona aceasta de decarbonizare are un anumit temei. Când a fost, de exemplu, închis grupul Turceni, parte a calendarului de decarbonizare, era cel mai ineficient grup. Cărbunele nici măcar nu era direct din mină, se aducea cu camioanele în mină, costul producerii unui megawatt era de trei-patru ori mai mare decât exista vreo justificare economică. Cu alte cuvinte, toată lumea care se uită la zona de cărbune trebuie să înțeleagă că noi, pe de o parte ne plângem de costul energiei, pe de altă parte, costul exploatării acestor mine este uriaș. Întrebarea este: în condițiile în care noi finalizasem cererea de plată 4, luasem și banii pe ea, dacă tot nu mai închideam nimic, se știa că nu se mai închide altceva și știam că aceste capacități de cărbune sunt totuși necesare pentru a asigura securitatea sistemului național, lucru pentru care prim-ministrul Ilie Bolojan s-a luptat la comisie, le-a explicat, eu la fel am făcut lucrul ăsta, am agreat ca penalitatea potențială că nu închidem toate lucrurile până pe 31 august să fie diminuată de 10 ori. Și atunci care e problema?”

„Am avertizat Partidul Social Democrat și și înainte de vot, deci cu o zi înainte. Noi am trimis textul amendamentului și am spus: cum vedeți acest text și care este interpretarea voastră? Ca să nu fie o o problemă, că suntem purtători de panică. CE a spus negru pe alb că adoptarea acestui amendament încalcă acel jalon 114 din cererea de plată 2 și că, evident, aduce atingere jalonului 119, alt lucru pe care îl știam deja, pentru că nu aveam de gând să mai închidem alte capacități. PSD știa consecințele, fusese avertizat și de prim-ministru, și de Administrația Prezidențială, domnul Bogdan Ivan și domnul Neacșu fuseseră inițiatori și domnul Neacșu a contrasemnat ordonanța 20 din 26 martie, în care își reafirmau sprijinul pe calendarul de decarbonizare. Deci, până la urmă, legea inițială a fost votată de PSD, ordonanța din 27 martie inițiată de ministrul PSD., Și acuma, după câteva luni, brusc am uitat toate aceste lucruri”, a continuat Pîslaru.

„Decizia de a se merge cu indicația de vot și rezultatul votului a fost făcută în ciuda avertismentelor directe, în ciuda corespondenței cu comisia, în ciuda lucrurilor pe care prim-ministrul le-a pus pe masă în mod evident. Și aș vrea să explic cheia în care se citește acest lucru. Deci nu exista pericol iminent, toată lumea era avertizată, riscul este să ne blocheze cererile de plată”, a avertizat el.

El a spus că penalitatea este de ordinul a sute de milioane de euro.

„Problema majoră e că avem 5 miliarde pentru care avem acuma două cereri de plată. Tot efortul cu mers în Parlament, adoptat reforme, făcut investiții poate să fie anulat sau pus într-un mare pericol de acest amendament. Și cheia politică, pentru că asta e foarte important, este următoarea: PSD vrea în această perioadă să arate că țara e în haos”, a susținut el.

Pîslaru spune că este vorba despre un „comportament sistemic”.

„Nu e numai acest amendament. Hai să le luăm pe toate: atacarea la Curtea de Apel a hotărârilor guvernelor care și ele îndeplineau jaloane - biodiversitate, dezinstuționalizare, toate lucrurile astea. Doi: ANI și introducerea amendamentului care îl face potențial neconstituțional. Trei: amânarea salarizării, impulsionarea grevelor și așa mai departe”, a mai spus ministrul interimar.

Editor : M.B.