Live TV

Dragoș Pîslaru, către sindicate, după publicarea legii salarizării: De ce n-au pus presiune când era un guvern cu puteri depline?

Data publicării:
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că nu era dorinţa sa în viaţă să se apuce acum de salarizare, în 3 săptămâni, pe ultima sută de metri, dar fac lucrurile pe repede-nainte pentru că această reformă a fost evitată. El le-a transmis sindicatelor că ar trebui să se gândească de ce nu au pus mai multă presiune în aceşti ani, când era un guvern care avea tot ce-i trebuie ca să poată să scoată proiectul de lege.

„Să nu credeţi că era dorinţa mea în viaţă să mă apuc acum de salarizare, în 3 săptămâni, pe ultima sută de metri. În 2022, când a început acest proiect, trebuia finanţat undeva în 2023, aia era data limită. În 2022 s-a început să se lucreze, în 2023 s-a oprit, în 2024 s-a început să se lucreze, în 2025, în primăvară, s-a oprit. După care, în guvernul actual, domnul ministru Florin Manole a reluat procesul în decembrie şi iată, n-am avut toţi anii ăştia un proiect, pus public, ceva în care să ştie oamenii la ce se referă”, a declarat ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, despre legea salarizării unice, potrivit News.ro.

El a răspuns celor care au afirmat că Guvernul se grăbeşte cu această lege.

„Acum, toată lumea vine şi spune, păi dar de ce ne grăbim? De ce facem lucrurile aşa pe repede înainte? Păi facem lucrurile pe repede-nainte pentru că această reformă a fost evitată. De ce a fost evitată? Pentru că nimănui nu-i convenea să spună că, da, grila de demnitari ar trebui să fie aliniată cu celelalte grile, pentru că ar fi fost această ură naţională, legată de faptul că demnitarii sunt repoziţionaţi salarial, faţă de ceilalţi. Ei bun, cine este acum acarul Păun? Eu, într-o situaţie de interimat, într-un guvern condus de Ilie Bolojan care a spus că aprindem lumina şi facem reformele. Şi vreau să fie foarte clar pentru toată lumea, sunt gata să iau orice critică, de oriunde, procedurile de consultare vor fi super transparente, lucrurile acestea fac bine administraţiei publice şi această reformă nu e doar că salvează 707 milioane de euro, trebuia făcută de mulţi ani. Şi asta este realitatea pe care o avem”, a subliniat el.

Pîslaru a mai afirmat că este evident că, dacă laşi totul pe 100 de metri, „este heirupul super anevoios şi obositor şi stresant” şi este „o problemă de gestiune politică şi guvernamentală deficitară în anii care au precedat venirea acestui guvern”.

„Este o realitate pe care o avem acum. Într-adevăr, toată lumea este sub presiune, pe de altă parte este vorba de România. Şi este vorba de soarta acestei ţări, bugetul acestei ţări şi soarta românilor. Cred că este nevoie să dau acest mesaj de mobilizare maximă, iar faptul că unul dintre sporurile cele mai controversate în toată administraţia, sporul de fonduri europene, rămâne în continuare în legea salarizării şi este securizat, ar trebui să creeze totuşi un pic de sentiment de apreciere pentru cei care într-adevăr trag foarte tare zilele acestea”, a menţionat ministrul.

Ministrul interimar al Muncii a fost întrebat şi despre consultarea sindicatelor pe acest proiect al salarizării.

„Nu a existat un proiect pus în transparenţă, pe procedura clasică de consultare cu sindicate. De ce nu a existat? Trebuie să-i întrebaţi pe cei din guvernele anterioare de ce, din 2022, încoace, nu au ieşit cu un proiect. Au fost trei runde de activitate a Băncii Mondiale în spate. Puteau să iasă cu el de patru ani de zi. Prin urmare, sindicatele au, justificat, această observaţie că nu s-a respectat cadrul dialogului social cu privire la această procedură. În acest moment, eu nefiind într-o postură în care pot pregăti un proiect de lege cu un guvern cu puteri depline, nu am cum să declanşez procedura de transparenţă clasică, cu termenele clasice. Eu am trei săptămâni să pot crea un cadru bine aşezat, ca parlamentarii să preia ca iniţiativă legislativă acest proiect. Şi voi face tot ce îmi stă în putinţă, alături de colegii mei, să pregătim cât mai bine acest lucru, să integrăm toate observaţiile şi să venim cu un proiect robust”, a spus ministrul Pîslaru.

„Sindicatele ar trebui să se gândească de ce nu au pus mai multă presiune, de ce acum toată lumea este nemulţumită că nu au fost consultări, dar din 2022 încoace nu am văzut o presiune extraordinară ca proiectul să iasă, lumea să şi-l asume şi să existe aceste discuţii. Prin urmare, este un pic nedrept din partea sindicatelor - apreciindu-le poziţia, sunt actori în dialogul social - dar este un pic nedrept faptul că nu au pus presiunea cuvenită de nişte ani de zile, atunci când era un guvern care avea tot ce-i trebuie ca să poată să scoată proiectul şi acum pun problema de ce nu au fost consultaţi. (...)

Atunci când pactizezi poate cu o anumită zonă a spectrului politic, în ideea că ştim noi că îi mai lăsăm, că o să ne iasă bine ceva, eh, iată, această pactizare uneori nu te ajută sub nicio formă şi te duce în situaţia în care nimeni nu o să-şi asume reforma aşa cum trebuie şi acum se face pe ultima sută de metri. Invitaţia mea este să nu ne uităm foarte mult la trecut, să ne uităm la proiectul acesta şi ceea ce sper de la sindicate este că nu suntem unii împotriva celorlalţi, ci pur şi simplu suntem partea a unei singure echipe, echipa România, care încearcă să vină cu o legislaţie cât mai bună pentru 1,2 milioane de români şi în acelaşi timp cât mai bună şi pentru ceilalţi contribuabili din România”, a mai spus Dragoş Pîslaru.

Noua lege a salarizării din sectorul bugetar, unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, a fost prezentată luni de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Proiectul a fost pus în transparență decizională și prevede un sistem unitar de salarizare pentru bugetari, plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile de salarizare de la 1 ianuarie 2027, fără derogări pentru anumite categorii profesionale.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
5
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
Digi Sport
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SANITAS - CONFERINTA DE PRESA - 17 IAN 2024
Sindicaliștii din Sănătate, protest joi la Ministerul Muncii: Forma publicată e cea mai proastă variantă a viitoarei legi a salarizării
sigla CSM
CSM acuză că noua lege a salarizării reduce veniturile magistraților: Subminează definitiv funcționarea justiției
medici in spital
Ce venituri vor avea medicii în 2027. Reforma salarizării aduce creșteri de salarii și reduce diferențele dintre spitale
oameni ghiseu
Primăriile revin în grila națională de salarizare. Ce salarii și venituri vor avea funcționarii locali din 2027
DEPOZITARUL CENTRAL functionar ghiseu
Dragoș Pîslaru: România are o dificultate majoră pentru că nu are o evidenţă exhaustivă cât are în plată fiecare funcţionar public
Recomandările redacţiei
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Planul nuclear al lui Macron menit să-l facă pe Putin „să se...
Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga.
SUA intenționează să reducă numărul de bombardiere strategice și nave...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
Alexander Lukashenko
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se...
Ultimele știri
SpaceX a cerut Pentagonului o sumă de cinci ori mai mare pentru serviciile Starlink în timpul războiului cu Iranul. De ce au cedat SUA
Telefoanele mobile ar putea fi interzise complet în școli, inclusiv în pauze. Proiectul de lege a fost depus la Camera Deputaților
Programul „Noua casă”, condiții dezavantajoase față de alte credite. Criteriile au rămas neschimbate, dar locuințele s-au scumpit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
Caniculă în Europa, recordurile istorice ale lunii mai au fost doborâte. Climatolog: „E posibil să fim şi noi...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
FCSB, absențe de marcă pentru derby-ul cu Dinamo de Conference League! Ce prime le-a pregătit Gigi Becali...
Adevărul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i vinde pe marginea drumului
Playtech
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Phil Collins, noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Ce spune despre posibilitatea unei reveniri pe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce este steaua albastră de lângă Lună, vizibilă pe cer în această seară: este de 12.000 de ori mai...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care români vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special