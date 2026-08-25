Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat, marți, la Digi24, că dacă nu va exista astăzi un acord politic privind proiectul legii salarizării, nu va mai fi timp pentru a fi promulgată legea înainte de termenul final al PNRR – 31 august.

„În mod evident, este al 12-lea ceas. Dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus sau au avut rezerve și lucrul ăsta trebuie să-l țină minte toți cei din administrația publică care fie s-au lăsat mințiți. Acuma partidele încearcă să evite o responsabilitate”, arată ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

Șeful statului va avea o nouă discuție cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, de la ora 13:00, pentru a încerca să deblocheze Legea Salarizării. Dacă nu va exista un acord nici de această dată, legea nu va fi adoptată la timp pentru a respecta jalonul din PNRR, spun liderii politici deja, iar România va pierde 770 de milioane de euro.

Citește și Dragoș Pîslaru: Garantat trecem peste 90% absorbţie de granturi din PNRR. Dacă aveam legea salarizării, ajungeam la 97%

Editor : Alexandru Costea