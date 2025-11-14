Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților: Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Pîslaru avertizează că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce „nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.

„Ce vă pot spune legat de Cererea de plată 3 este că inclusiv astăzi în Guvern am discutat de un posibil calendar şi acţiunile care ar trebui să fie urmărite pentru acest jalon legat de pensiile magistraţilor. Nu o să mai mă pronunţ şi eu pe acest subiect. Ştiţi cu siguranţă că totul va ţine de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacţiona după ce noi punem pe masă propunerea cât mai rapid săptămâna viitoare. CSM va putea alege să tergiverseze şi să folosească tot termenul de 30 de zile. Acela nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă, dar ăsta este termenul, sau va putea alege să susţină interesul României şi al tuturor românilor, şi anume să încercăm să recuperăm aceşti bani şi atunci avizul se poate da până la urmă şi în 24 de ore”, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Dragoş Pîslaru, conform News.ro.

Acesta a avertizat că „lucrurile sunt foarte clare”: „În forma pe care o propusese Guvernul Bolojan, bifam acest jalon. Fără această reformă…nu bifăm acest jalon. Nu se poate negocia termenul de 28 noiembrie. Pe partea de conţinut, n-ai ce să negociezi. Practic, trebuie să propui ceva Comisiei Europene care să îndeplinească cerinţele pe care le-ai asumat în reformă. Nu sunt nişte lucruri pe care să ni le fie impus cineva, sunt nişti lucruri care noi, România, le-am asumat ca partea unui exerciţiu legat de sustenabilitatea finanţelor publice şi echitatea sistemului de pensii”.

Dragoş Pîslaru respinge informaţiile transmise în mod repetat de către reprezentanţii magistraţilor potrivit cărora jalonul ar fi fost îndeplinit de mult.

„Deci, ca să fie foarte clar, am auzit inclusiv propuneri în cursul zilei de ieri în care era ideea să facem un fel de acord că, de fapt, am îndeplinit acest jalon. Astea sunt nişte lucruri pe care eu nu le înţeleg. E în spaţiu public această idee, cum că jalonul ar fi fost îndeplinuit, că de fapt discuţia cu privire la PNRR este una inexistentă (…) Nu există o astfel de asumţie, ca să fiu foarte explicit, că jalonul este îndeplinit altfel decât printr-o reformă cum a propus Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan”.

El a adăugat că România, în acest moment, trebuie să facă reforma pensiilor magistraţilor.

„Noi avem un deficit în creştere la sistemul de pensii care este cauzat de aceste pensii speciale care ca volum şi ca număr sunt în creştere, iar celălalt lucru pe care vi-l pot spune este că au apărut nenumărate informaţii în spaţiul public legat de raportul între pensie şi salariu în această categorie profesională, care ne pune într-o distanţă majoră faţă de oricare alt stat membru al Uniunii Europene. Deci nu discutăm numai de nivel absolut, ci de raportul între pensie şi ultimul salariu net pe care l-a primit un magistrat”, a mai afirmat ministrul.

El a menţionat că, „pentru ca să nu ne facem false speranţe, trebuie să înţelegem că termenul de 28 noiembrie este de intrare în vigoare”.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, joi, că nu s-a ajuns la un consens în urma întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan pe tema proiectului de lege care să reglementeze pensiile magistraţilor, în ciuda faptului că au manifestat „deschidere pentru rezolvarea problemelor analizate, astfel încât să fie identificate soluţiile optime care să asigure o abordare echilibrată”. În plus, CSM susţine că nu s-a pus problema solicitării unei reglementări care să conducă la o pensie mai mare decât venitul.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii Coaliţiei, dar şi cu reprezentanţi ai magistraţilor pentru a găsit o soluţie referitoare la legea pentru pensiile magistraţilor, recent respinsă de Curtea Constituţională.

Anterior, reprezentanţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au propus un „acord pentru Justiţie şi stabilitate instituţională”, în care se prevede că „Justiţia nu poate fi subiect de campanie, ţintă de atac politic sau instrument de deturnare a responsabilităţilor altor puteri ale statului”.

Acordul face referire şi la „depăşirea neîntârziată a situaţiei actuale de criză”, prin clarificarea publică, printr-o poziţie comună, în sensul că jalonul 215 privind pensiile magistraţilor a fost îndeplinit şi nu afectează eligibilitatea fondurilor europene, dar şi prin adoptarea unei soluţii legislative unitare privind regimul de pensionare.

Totodată, se solicită un plan realist de etapizare a modificărilor legislative privind pensionarea, dar şi acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de neocuparea posturilor vacante, direcţionate transparent către magistraţii care asigură efectiv funcţionarea instanţelor şi parchetelor.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre „acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus de ÎCCJ, că, în principiu, orice dialog este binevenit.

Nicuşor Dan consideră că nu doar societatea, ci şi magistraţii trebuie să „fie mai ponderaţi în manifestările lor publice”, arătând că şi el a fost „beştelit” public de unii reprezentanţi ai acestei categorii.

În ceea ce priveşte salariile magistraţilor, şeful statului aminteşte că acestea sunt mult mai mari decât ale altor categorii profesionale.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat, joi, la Digi24, că liderii Coaliției vor discuta variantele pe care le au la dispoziție pentru ca magistrații să accepte procentul din ultimul salariu pe care aceștia să-l primească la pensie, având în vedere că ei au cerut la întâlnirea de miercuri aproape 98% din ultimul venit. Csoma susține că 70-75% ar fi soluția echitabilă. Totodată, reprezentantul Coaliției spune că rămâne varianta asumării răspunderii în Parlament pentru aceste modificări legislative. În ceea ce privește termenul de 28 noiembrie stabilit pentru jalonul respectiv din PNRR, deputatul UDMR susține că ar putea fi prelungit, în acord cu Comisia Europeană.

Editor : A.C.