Dragoş Pîslaru, despre pensiile magistraţilor: CSM poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci să dea un aviz în 24, 48 de ore

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, despre pensiile magistraţilor, că rămâne încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există o posibilitate de a găsi o formă de lege care să fie împinsă rapid de Parlament, arătând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ sau pozitiv, în termen de 24 de ore, 48 de ore, pentru a se încadra în termenul de 28 noiembrie, aşa cum cere jalonul din PNRR.

„Eu rămân încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există încă o posibilitate de a găsi o formă de lege care să poată să fie din nou împinsă rapid de Parlament, şi, de data aceasta, înţelegând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ, pozitiv, aşa cum îl doresc dumnealor, dar să-l dea în termen de 24 de ore, 48 de ore, astfel încât să ne putem încadra pentru o discuţie pe fond, decizie pe fond a CCR-ului înainte de 28 noiembrie. Încă este fezabil”, a spus ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, la Antena 3, potrivit News.ro.

Dragoş Pîslaru a arătat că PNRR-ul a început în 2019 şi ”aveam timp suficient să adoptăm această măsură”.

„Guvernele anterioare aveau timp să adopte această măsură. (..) Termenul de şase luni este un termen care decurge cu un regulament pe care chiar eu însumi l-am negociat la nivel european. Este un termen care nu are cum să decadă sau să fie schimbat. Prin urmare, problema nu este acum că actuala coaliţie nu găseşte o formulă sau că există tensiuni, ci problema este a conducerii politice din 2021 încoace, care nu a avut voinţa să poată să treacă această reformă importantă. Ce ştiu cu siguranţă este că încă se mai poate rezolva şi că, în ceea ce mă priveşte, eu voi face tot ce ţine de mine ca să mă asigur că putem raporta la Comisia Europeană o astfel de reformă. Cu sau fără penalitatea de 231 de milioane de euro, această reformă trebuie să fie făcută pentru că oamenii, populaţia, România, românii îşi doresc mai multă echitate în sistemul de pensii şi, doi, bugetul în acest moment nu este sustenabil în sistemul de pensii şi avem nevoie să fim realişti şi cred că prerogativa Executivului este aceea de a avea grijă de buget”, a menţionat Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor a mai spus că în acest moment sunt şi veşti foarte bune.

„România se uită deja la depunerea cererii de plată 4 şi am negociat aceste lucruri în urmă cu o săptămână, ca să putem depunere o cerere de 2,6 miliarde şi să avem, poate, cea mai rapidă aprobare din partea Comisiei Europene care există. Pe partea legată de cererea de plată 3, care este suspendată, după cum ştiţi, de 5 luni, mai avem încă o lună, există încă nişte lucruri la care lucrăm, pe guvernanţa corporativă în domeniul transportului, a energiei şi a AMEPIP-ului, unde, iarăşi, calendarele sunt foarte, foarte strânse şi ne asigurăm, împreună cu colegii din guvern, să rezolvăm încă mai multe”, a subliniat Pîslaru.

