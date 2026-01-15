Live TV

Dragoș Pîslaru, despre reforma administrației publice: „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că pachetul de legi are vizează reforma administraţiei publice nu este „o surpriză” şi este ceva „firesc”. „Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp”, spune Pîslaru.

„Cred că, în esenţă, nu discutăm de o surpriză. Acest pachet este dezbătut poate de prea mult timp. Există o mare parte din populaţie, dintre români, care şi-ar fi dorit poate ca aceste măsuri care cumva balansează, echilibrează efortul, în această perioadă în care reducem deficitul bugetar, între ce deja s-a întâmplat, adică modul în care a contribuit sectorul privat, prin creşteri de taxe, sau persoanele fizice, iată, de data aceasta statul, la rândul său, reduce cheltuielile”, a declarat Dragoş Pîslaru, miercuri seară, la Euronews România, potrivit News.ro.

El a spus că, dincolo de flexibilitatea de care administraţia se bucură în ceea ce priveşte modul în care se reduc cheltuielile, prin reduceri de personal sau din alte zone, important este ca economiile la buget să se facă, fiind vorba despre o sumă de 5,7 miliarde de lei pe an, cu un impact scontat pentru anul acesta de 3,3 miliarde de lei.

„Este firesc ca şi în zona aparatului de stat, a cheltuielilor publice să existe diminuări”, a adăugat ministrul.

În ceea ce priveşte eventualele excepţii de la obligativitatea reducerilor de cheltuieli, Dragoş Pîslaru a amintit că măsura este prevăzută în acordul iniţial al coaliţiei de guvernare şi este asumată şi în relaţia cu partenerii externi ai României, cum sunt Comisia Europeană şi OECD.

În ceea ce priveşte reducerile de cheltuieli la Ministerul Proiectelor Europene, el a arătat că 55% din salariile angajaţilor instituţiei sunt plătite din fondurile europene şi că două sporuri – norma de hrană şi stimulentul – au fost deja tăiate.

„La ce ne uităm la MIPE este mai degrabă o eficientizare a schemei. Va exista şi o consultare cu sindicatul pe care îl avem în minister. (...) Ne uităm dacă e nevoie de toate posturile respective, există şi posturi în regim contractual”, a anunţat ministrul.

