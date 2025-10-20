Live TV

Exclusiv Dragoș Pîslaru, despre reforma pensiilor magistraților după decizia CCR: „Guvernul nu abandonează aici subiectul”

dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat la Digi24 că în situația în care Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților pe baza unor observații pe formă, mai degrabă decât pe fond, Parlamentul le-ar putea remedia, iar din perspectiva PNRR, termenul limită fiind 28 noiembrie, jalonul de 231 de milioane de euro ar putea fi îndeplinit.

„Discutăm într-adevăr de un jalon de 231 de milioane pe care ar fi trebuit să-l îndeplinim până pe 28 noiembrie. Înțelegerea este pe pe baza datelor preliminare, că ar fi observații mai degrabă pe formă decât pe fond a Curții Constituționale, iar în condițiile în care ar fi pe partea de formă, Parlamentul le-ar putea remedia și trimite înapoi proiectul de lege”, a declarat Dragăș Pîslaru.

Ministrul a subliniat că este foarte importantă motivarea judecătorilor CCR, care au picat reforma pensiilor magistraților, luni, dar că Guvernul nu renunță la acest subiect.

„Dacă pe fond nu sunt probleme și problema este strict legată de faptul că n-a fost obținut avizul CSM pe ultima formă, în fine, aș vrea cumva să văd exact motivarea. Dacă în scenariul în care motivarea curții nu are nicio obiecție pe fond, atunci există posibilitatea, în continuare sunt scenarii de lucru pentru a putea îndeplini această refomă până pe 28 noiembrie. De altfel, cu sau fără jalon PNRR, această reformă este convenită de coaliție și va fi făcută. Guvernul nu abandonează aici subiectul”, a spus acesta.

Referitor la o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan dacă această reformă nu trece de CCR, Dragoș Pîslaru a spus că nu există acest scenariu în momentul de față

„Acest scenariu este un scenariu pe care acuma nu-l avem, nu avem de ce să-l considerăm. Eu cred că este vorba de multă ipocrizie din partea liderilor din opoziție, care pe munca guvernului acum stau să comenteze de pe tușă. Cred că ceea ce este important e că există la nivelul coaliției guvernamentale voința politică de a rezolva această problemă de echitate, de a asculta inclusiv societatea și modul în care ne raportăm până la urmă la oameni, la români. Cred că ceea ce este foarte important de înțeles, în același timp, că nu discutăm de o vânătoare a vreunei profesii sau că cumva respectul pentru magistrați există în vreun fel diminuat. Discutăm practic doar de un act de echitate și de o responsabilitate directă a puterii executive pe buget. Deci, dacă în împărțirea puterilor în stat există ceva ce cu siguranță este, este prerogativa puterii executive a Guvernului, iar aceasta este bugetul”, a mai declarat el.

Curtea Constituțională a admis luni sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea e înseamă că reforma propusă de guvern nu poate fi aplicată.

Premierul Ilie Bolojan declara în august că „dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
