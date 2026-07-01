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Exclusiv Dragoș Pîslaru, despre varianta Sorin Grindeanu premier: „Este un pic neclar de ce n-au propus-o de la început”

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Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru. Foto: Profimedia Images
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Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene și al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri la Digi24 că este „legitim” ca PSD să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, însă a criticat modul în care social-democrații au gestionat negocierile pentru formarea viitorului Guvern. În același timp, Pîslaru a reafirmat susținerea alianței PNL-USR-UDMR pentru candidatura eurodeputatului Siegfried Mureșan.

Întrebat ce părere are despre varianta Sorin Grindeanu premier, în condițiile în care PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru șefia Executivului, Pîslaru a afirmat că PSD are dreptul să își susțină propriul lider.

„Cred că este legitim pentru dumnealor să propună varianta președintelui dumnealor. Recunosc că sunt un pic neclar de ce n-au propus-o de la început, pentru că atunci când au dărâmat guvernul, trebuia imediat să-și asume responsabilitatea pentru acele lucruri. Deci, ne revedem, nu știu câte zile mai târziu cu o mare dorință a PSD de a guverna, dar cu un Sorin Grindeanu care a dispărut, cum s-a mai spus, în boscheți, o perioadă de timp, în sensul că au încercat să croșeteze două guverne, mai întâi Tomac și apoi Veștea, și au avut o contribuție însemnată la acele eșecuri monumentale și după aceea acum brusc le-a crescut apletitul de a guverna”, a declarat Pîslaru.

Referitor la scenariul în care PNL ar putea renunța la candidatura lui Siegfried Mureșan în cadrul negocierilor cu PSD, ministrul interimar a susținut că propunerea actualei alianțe este una solidă și justificată.

„Cred că în acest moment propunerea pe care am pus-o pe masă, această alianță PNL-USR-UDMR, este extrem de legitimă. Pe Siegfried Mureșan l-am știut din Parlamentul European, am negociat împreună tot cadrul de reziliență, am avut plăcerea să lucrăm împreună pe dosare importante, acum este renegociatorul european pe bugetul 2028-2034, deci este o propunere care nu poate fi refuzată dacă obiectivul, într-adevăr, este stabilitatea și punerea României pe un traiect în care să beneficiam de avantajele europene”, a afirmat Pîslaru.

Întrebat și dacă liberalii ar putea reveni asupra poziției lor în cazul în care candidatura lui Siegfried Mureșan ar face imposibilă colaborarea cu PSD, Dragoș Pîslaru a evitat să avanseze scenarii, însă a transmis că negocierile nu pot începe cu condiții impuse de una dintre părți.

„N-aș vrea să speculez în acest moment, dar cred că nu este posibil ca cineva care tot acuză că se vin cu linii roșii de la PNL să înceapă cu o linie roșie. Și anume că nu acceptă nicio formă de guvernare decât cu PSD la guvernare. Nu cred că ăsta este spiritul unei colaborări în care o încredere deja, fărâmată pentru că n-au respectat acordul politic data trecută, ar putea fi recâștigată. Aici, cred că suntem în acest moment”, a declarat ministrul interimar.

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Editor : M.I.

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