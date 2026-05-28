Dragoş Pîslaru, după negocierile tensionate pe legea salarizării: „Sunt pe post de ţap ispăşitor"

Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, după discuţiile cu sindicatele din Educaţie pe tema legii salarizării, că proiectul are „mai multe lacune” şi că el a preluat legea „ca atare”, susţinând că autorii care au pregătit-o trebuie întrebaţi de ce există aceste probleme. Oficialul a afirmat că se află „pe post de ţap ispăşitor” şi a spus că negocierile vor continua şi cu reprezentanţii din apărare, ordine publică şi instituţiile autofinanţate, relatează News.ro.

„Educaţia este unul din sectoarele cruciale, pentru care avem şi cea mai mare alocare, 1,750 miliarde din cei 8 miliarde alocaţi în plafonul pe care ştiţi că îl avem ca limită. Discuţiile sunt în direcţia corectă, cred. Aşa cum vă spuneam, nu este un proiect de lege care să fie perfect. Am constatat mai multe lacune pe care sper că împreună cu sindicatele şi cu Ministerul Educaţiei să le putem corecta”, a declarat ministrul interimar al Muncii, după discuţia cu liderii de sindicate din învăţământ.

Pîslaru a menţionat că sunt lucruri care ţin de elemente specifice şi lucruri care ţin de grilă, reaşezarea grilei, de echivalenţa între gradaţia de merit şi prima de performanţă.

„Sper că am lămurit lucrurile sau că mergem în direcţia cea bună, de lucrurile care ţin de sporurile rămase, cum se aplică şi în ce fel putem să le luăm în calcul. Vă spuneam că cred că a fost o direcţie bună, pentru că, evident, nimic nu este agreat până când totul este agreat. Aşa este un principiu corect de negociere. Nimeni nu este bucuros pe nicio parte, dar asta cred că este, de fapt, o indicaţie bună că suntem într-o negociere onestă şi care poate duce la un rezultat. Îmi păstrez speranţa că abordarea aceasta constructivă de astăzi va continua”, a explicat ministrul.

El şi-a exprimat convingerea că vor reuşi să găsească un echilibru şi să îmbunătăţească semnificativ proiectul de lege.

„Vom fi cu un pas mai aproape pentru o lege generală mai bună, având în vedere importanţa acestei familii ocupaţionale şi vreau să le mulţumesc Ministerului Educaţiei şi partenerilor sociali pentru colaborare”, a spus Dragoş Pîslaru.

Întrebat de ce nu a avut aceste discuţii înainte ca legea să fie publicată, Pîslaru a răspuns: „Este foarte simplu. Eu legea am preluat-o ca atare. Deci am avut trei săptămâni la dispoziţie, cu o lege pregătită în trecut şi trebuie să-i întrebaţi pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. Este un lucru foarte simplu”.

Ministrul a subliniat că în acest moment nu îl interesează atât de mult trecutul.

„Sunt, într-adevăr, pe post de ţap ispăşitor, pentru toate lucrurile care nu au fost făcute, fie la timp, fie au fost făcute fără să existe nişte consultări robuste cu toate familiile ocupaţionale, asta fac eu acum. Ofer o şansă acestei legi, acestei reforme, ca să poată să devină o reformă bună şi în care să putem atinge cât mai multe dintre lucrurile care sunt importante pentru sectorul public, fără să afectăm restul societăţii, adică să ne încadrăm în bugetul pe care îl avem”, a adăugat Dragoş Pîslaru despre legea salarizării.

Ministrul interimar al Muncii a anunţat că vineri va avea discuţii cu reprezentanţii din apărare şi ordine publică şi cu instituţiile care sunt autofinanţate.

