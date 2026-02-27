Live TV

Dragoș Pîslaru, după promulgarea reformei pensiilor magistraților: Vom comunica îndeplinirea jalonului PNRR, pasul final va fi luni

Data publicării:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat vineri, după promulgarea legii pensiilor magistraţilor, că România va comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR în valoare de 231 milioane de euro, luni urmând să aibă o discuţie cu coordonatoarea PNRR din partea Comisiei, pentru clarificări.

„Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat azi reforma pensiilor speciale ale magistraţilor propusă de guvernul condus de Ilie Bolojan. Prin-ministrul însuşi a fost ieri la Bruxelles şi penru a susţine cauza României Le mulţumesc amândurora pentru contribuţia lor la cel mai înalt nivel. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro, respectând procedura formală”, anunţă ministrul Investiţiilor Europene, Dragoş Pîslaru.

El precizează că pasul final va fi făcut luni, când va avea întâlnirea oficială de lucru cu Céline Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene.

„Discuţie care ne va oferi claritate pe marginea acestui subiect”, adaugă ministrul.

El dă asigurări că va depune toate eforturile pentru ca România să beneficieze de toţi banii europeni alocaţi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor. El a apreciat că „recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră”, dar menţionează că va susţine măsurile legislative şi administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
firma anaf la intrarea in institutie
3
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
4
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
5
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Digi Sport
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan si comisarul european Valdis Dombrovskis
La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie”
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, optimist că primim banii PNRR pentru reforma pensiilor speciale: „Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut”
ilie bolojan ursula von der leyen
Bolojan, discuții la Bruxelles cu Ursula von der Leyen. Când va afla România dacă vor fi aprobate cererile de plată 3 și 4 din PNRR
bolojan la bruxelles
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu europarlamentarii coaliției la Bruxelles. Pe agendă: PNRR, deficitul bugetar și programul SAFE
imagine cu bancnote de euro si steagul Ucrainei
Scandal în UE: Germania şi Belgia cer Ungariei să deblocheze ajutorul de 90 de miliarde pentru Ucraina
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
DOCUMENT. Varianta finală a proiectului care reduce unele taxe...
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
„Dacă se oprește, se prăbușește”. Premierul unui stat NATO care are...
nave pe mare radar tarm
Cum funcționează „creierul” proiectat și în România pentru navele de...
Submarin HMS Vanguard
Rusia ar putea intercepta armele nucleare ale Europei în mai puțin de...
Ultimele știri
Cândva prieteni, acum dușmani: ce se ascunde în spatele atacului Pakistanului asupra talibanilor afgani
Kirilo Budanov susține că Ucraina nu va accepta concesii teritoriale: „Să creăm condiții care să ducă la dispariția Rusiei ca imperiu”
Havana, sub blocadă americană. Ambasadorul Cubei în România: „Vor să ne îngenuncheze, de aceea pun multă presiune”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, "ca focul" într-o rochie roșie mulată și decoltată. La 51 de ani impresionează cu o apariție...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
U Cluj, primă uriaşă la meciul cu Oţelul: “Vor avea o motivaţie suplimentară pentru play-off!”
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Florin Tănase, veste uriaşă înainte de UTA Arad – FCSB! Echipa de start a campioanei. Exclusiv
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Bătălia pentru creșterea pensiilor și ajutorului de handicap. Grindeanu: Oprim recesiunea. De unde bani?
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...