În PSD există oameni care înţeleg că interesul partidului nu poate fi mai presus de interesul naţional, iar pariul că șeful social-democraţilor, Sorin Grindeanu, va fi următorul nominalizat pentru funcţia de premier este o „cacealma”, a declarat, marţi, ministrul interimar al Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.

„Eu cred că PSD este în acest moment într-o situaţie mai delicată decât conducerea partidului încearcă să o explice. Şi anume, dacă PSD votează împotriva Guvernului Mureşan, înseamnă că ei vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva împotriva interesului României, mergând pe ideea că vine domnul preşedinte Grindeanu şi va fi următorul nominalizat şi vin ei la putere. Asta, în limbaj de poker, se numeşte cacealma. În sensul că ei sunt gata să mizeze pe un pariu de tipul ăsta împotriva interesului României, împotriva ideii de a avea un guvern stabil”, a afirmat Pîslaru, după audierea în comisiile parlamentare de specialitate, potrivit Agerpres.

El a susţinut că există parlamentari social-democraţi care înţeleg miza învestirii unui nou guvern.

„Cred că există oameni în PSD care înţeleg miza şi înţeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul naţional. Iar în lumina descoperirilor legate de manevrele de culise din spatele picării Guvernului din mai şi lucrurile care au apărut, singura şansă pentru oamenii care cu adevărat înţeleg miza şi dezvoltarea acestei naţiuni ca interes prioritar este aceea de a da cele 30 de voturi, câte mai sunt necesare, pentru ca să treacă Guvernul”, a mai spus Pîslaru.

Acesta a apreciat, totodată, că PSD ar putea obţine avantaje electorale rămânând în opoziţie.

„Între noi fie vorba, Partidul Social Democrat nu a mai fost demult în opoziţie reală şi este şansa cea mai bună pentru PSD să facă puncte electorale fiind în opoziţie. Am văzut ultimul interviu al domnului Grindeanu, când a spus în două-trei minute, de vreo cinci ori, că este pregătit să-şi asume guvernarea. Când spui de cinci ori acelaşi lucru, mie îmi dă această impresie că, de fapt, nu e pregătit şi că nu-şi doresc acest lucru. Dar, în fine, asta este o interpretare personală. Ceea ce aş vrea să spun acum este că aceşti membri responsabili din Partidul Social Democrat - şi sunt în Partidul Social Democrat oameni cu scaun la cap - înţeleg faptul că este o mişcare hazardată să votezi împotriva stabilităţii României”, a adăugat Dragoş Pîslaru.

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis luni, în unanimitate, ca parlamentarii social-democraţi să nu voteze Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan. Guvernul Mureşan are nevoie de 233 de voturi pentru învestire.

Ministrul propus pentru portofoliul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a primit marţi aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Nominalizarea lui Dragoş Pîslaru a fost avizată cu 18 de voturi pentru, 13 împotrivă şi o abţinere.

Editor : C.L.B.