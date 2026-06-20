Live TV

Dragoș Pîslaru explică de ce s-a înscris în PNL. „Reformele majore nu pot fi realizate de unul singur”

Data publicării:
ID13589-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Dragoș Pîslaru. Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, spune că România are nevoie urgentă de o reformă profundă a administraţiei, de instituţii performante şi de curajul de a schimba radical ceea ce nu funcţionează. El spune că acesta este motivul pentru care a decis să devină membru PNL.

„Mulţi au ocupat scaunul de ministru, însă puţini au înţeles cu adevărat datoria pe care o au faţă de români. Se împlineşte un an de când am depus jurământul de credinţă. A fost o perioadă intensă, în care am avut privilegiul să lupt pentru una dintre cele mai importante cauze ale României: dezvoltarea prin investiţii şi bani europeni”, a arătat Dragoş Pîslaru, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că, împreună cu profesioniştii din minister, a atras un total de 10 miliarde de euro fonduri europene non-agricole, marcând un record absolut pentru o perioadă de 12 luni consecutive, a obţinut deblocarea PNRR, depăşind pragul de 60% absorbţie, a obţinut aprobarea integrală a cererii de plată nr. 4 şi a închis negocierea finală a Planului, evitând penalizări de miliarde de euro, potrivit News.ro.

De asemenea, România este pe locul 2 în UE la Politica de Coeziune, unde s-a triplat rata de absorbţie, de la primirea mandatului, aducând în ţară aproape 7 miliarde de euro. România se află astăzi pe locul 2 după Polonia ca sume efective atrase, cu o contractare de aproape 100%, a arătat Pîslaru, adăugând că a asigurat aproape 600 de milioane de euro fonduri nerambursabile prin noua generaţie a Granturilor SEE şi Norvegiene.

„Am reuşit să obţinem aceste victorii sub mandatul prim-ministrului Ilie Bolojan, care a adus în Executiv experienţa sa de bun gospodar. În doar câteva luni, a demonstrat tuturor care este diferenţa dintre un politician şi un om de stat care îşi iubeşte ţara şi îşi respectă concetăţenii. România se află astăzi într-un moment critic de inflexiune, care nu ne mai permite să fim simpli spectatori. După dărâmarea Guvernului, asistăm la încercări disperate ale unora de a rupe Partidul Naţional Liberal şi la activarea vizibilă a unor reţele anti-reforme. Aceste grupuri luptă pentru menţinerea unui stat capturat, orchestrând campanii agresive de dezinformare care servesc direct intereselor pro-ruse şi anti-europene”, a subliniat Pîslaru.

El a adăugat că, în faţa acestor „ameninţări la adresa parcursului occidental”, este nevoie de reacţie fermă şi de acţiune imediată.

„Nu putem lăsa viitorul ţării la cheremul celor care vor să ne întoarcă în trecut pentru a-şi proteja privilegiile. România are nevoie urgentă de o reformă profundă a administraţiei, de instituţii performante şi de curajul de a schimba radical ceea ce nu funcţionează. De aceea, am decis să mă alătur Partidului Naţional Liberal şi echipei conduse de Ilie Bolojan. Fac acest pas din profunda convingere că reformele majore nu pot fi realizate de unul singur. Ele au nevoie de o echipă puternică, de o viziune clară şi de o majoritate solidă care să îşi asume, fără ezitare, modernizarea şi securizarea parcursului european al ţării. Cred într-o Românie europeană, competitivă şi guvernată de profesionişti. Cred în reforme făcute cu diligenţă şi cred că acum, mai mult ca oricând, este momentul să strângem rândurile şi să construim mai departe — cu responsabilitate, curaj şi încredere în viitor”, a mai spus Pîslaru.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
explozii in ucraina
2
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
Magyar Zelenski
3
Lovitură pentru Kiev la summitul UE: Peter Magyar a intervenit în ultimul moment și a...
SUA Iran
4
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului Mijlociu: Teheranul...
Chung Biu (Bill) Yuen, Chi Leung (Peter) Wai
5
Doi foști polițiști, condamnaţi la Londra la opt şi zece ani de închisoare pentru spionaj...
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
Digi Sport
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana gheorghiu face declaratii
Oana Gheorghiu: Sunt alături de Ilie Bolojan şi de românii care vor modernizarea României, oprirea risipei şi eliminarea privilegiilor
Ludovic Orban.
Orban susține că va fi „o victorie categorică a lui Bolojan” în Congresul PNL. Ce spune despre decizia lui Ciucu de a nu candida
2026-06-15-1478
Veștea îl acuză pe Bolojan că dă la o parte „oamenii care au adus voturi pentru PNL” în favoarea unor „venetici și oportuniști”
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban: E evidentă o schimbare de atitudine din partea lui Nicușor Dan. Guvernul Veștea depinde de 25 de voturi de la AUR
ilie bolojan parlament
Primul mesaj al lui Bolojan după ce și-a depus candidatura pentru șefia PNL. Care este obiectivul anunțat
Recomandările redacţiei
Vicepreşedintele american, JD Vance.
Anunțul făcut de JD Vance după ce Iranul decis să închidă din nou...
un om tine un peste
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate...
corveta
Cum arată noua navă de luptă a României, corveta „Contraamiral August...
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski a returnat Poloniei decoraţia retrasă de Karol...
Ultimele știri
Lasconi, către Nicuşor Dan: Dacă nu ieşiţi acum, asumându-vă responsabilitatea deciziilor, veţi fi primul preşedinte demis
„Mi-au furat 36 de ani din viață”. Un bărbat închis pe nedrept va primi 2,5 milioane de euro despăgubiri de la statul spaniol
Un șofer băut din Vâlcea a lovit trei mașini și a rănit trei pietoni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Mama plângea și am întrebat-o dacă o să mor. Răspunsul l-am știut din expresia ei". Minte liberă într-un...
Cancan
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Fanatik.ro
Atenție Craiova, adversarul din Liga Campionilor a marcat de 8 ori în ultimul meci
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Povestea de viață impresionantă a primei americance care a arbitrat la o Cupă Mondială masculină. Cum și-a...
Adevărul
Naționala de fotbal a României la Mondialul jucat sub semnul fascismului. Dramatism și ghinion pentru...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Negocieri finale: Răzvan Lucescu semnează și va câștiga peste 3,5 milioane de euro pe an!
Pro FM
Dua Lipa, primele poze de la nunta de vis din Italia. Rochie de mireasă cu spatele gol, voal lung și multă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a convins-o pe Cameron Diaz să devină mamă. „Te iubesc pentru asta”
Adevarul
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt și lung
Newsweek
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cine este Ines de Ramon, "ancora" care l-a ajutat pe Brad Pitt să se vindece după divorțul de Angelina Jolie
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...