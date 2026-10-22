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Dragoş Pîslaru: Fac parte dintr-un val care vine şi aduce un pic de reformă. PNL dă în continuare semne că îşi doreşte această reformă

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Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Dragoş Pîslaru, fost ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi fost ministru interimar al Muncii, consideră că este nevoie de o reformă internă în PNL, după ruperea coaliţiei cu PSD şi intrarea partidului în opoziţie.

„Aş vrea să consider că fac parte dintr-un val care vine şi aduce un pic de reformă şi de transparenţă şi de profesionalism în PNL, alături de Oana Gheorghiu, de alţi colegi care au venit şi eu cred că PNL a dat şi dă în continuare semne că îşi doreşte această reformă, preşedintele partidului a anunţat-o şi nu cred că există dubii, că PNL se va duce înapoi în direcţia PSD-ului sau că mai discutăm de jumătăţi de măsură din perspectiva baronizării sau lucruri care nu au făcut neapărat cinste în perioada în care PNL a fost mai degrabă instrumentarul pe care PSD îl avea în teritoriu. Este o perioadă pe care PNL nu poate să o şteargă din istorie. În acelaşi timp, poate să demonstreze că odată cu venirea lui Ilie Bolojan arătăm o altă linie pe care partidul o oferă, ca opţiune principală pentru alegerile din 2028”, a declarat Dragoş Pîslaru la Prima News, citat de News.ro.

Dragoş Pîslaru este membru PNL de patru luni, anterior fiind membru PLUS, membru USR, după fuziunea celor două partide, şi apoi membru REPER, al cărui co-preledinte a fost şii din care a demisionat în 2024.

Politologul Cristian Pîrvulescu a declarat pentru News.ro că, în cazul liberalilor, una dintre principalele dificultăţi este confruntarea pentru conducerea partidului. Potrivit politologului, această dispută ar putea influenţa capacitatea PNL de a se reorganiza şi de a construi o alternativă politică după ieşirea de la guvernare.

„Deci în PNL există o confruntare care se va da pentru conducerea partidului. Bolojan însă are în continuare controlul”, a afirmat Pîrvulescu.

Evoluţia conflictului intern va depinde, în opinia sa, şi de poziţia primarilor, care nu sunt neapărat dispuşi să urmeze aceleaşi grupări în interiorul partidului. Diferenţele regionale ar putea influenţa raportul de forţe şi şansele grupărilor rivale de a-şi consolida poziţia.

Pentru PNL, provocarea nu este doar alegerea unei conduceri, ci şi definirea unei strategii de opoziţie care să îi permită să răspundă nemulţumirilor publice şi să se delimiteze de deciziile guvernării, consideră Pîrvulescu.

La rândul său, politologul Andrei Şăranu a declarat pentru News.ro că pentru PNL situaţia ar putea deveni deosebit de complicată. Ţăranu a făcut referire la tensiunile din interiorul partidului şi la criticile îndreptate împotriva lui Ilie Bolojan, apreciind că s-ar putea pregăti schimbări importante la nivelul conducerii şi al organizării formaţiunii.

„PNL-ul va avea o chestie foarte complicată”, a spus analistul, care anticipează posibile lupte interne şi încercări de schimbare a echilibrului de putere din partid.

Editor : A.P.

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