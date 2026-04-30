Dragoș Pîslaru: „Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de marți”

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene și ministru interimar al Muncii, susține că unii parlamentari care au semnat deja moțiunea PSD-AUR au început să își dea seama că nu există un plan privind viitoarea guvernare și ar putea să nu susțină demersul la vot. În cazul în care moțiunea de cenzură trece, actualul Guvern rămâne oricum interimar până la formarea unei noi Coaliții, mai spune ministrul.

Ministrul Pîslaru este de părere că unii semnatari ai moțiunii de cenzură ar putea să nu o voteze marți.

„Eu am încredere, mai ales în condițiile în care parlamentarii încep să înțeleagă ce au semnat. Au semnat o moțiune și au început să își dea seama că nu au niciun plan alternativ. Unii vor anticipate, alții nu vor. Unii spun că vor coaliție, alții nu vor. Constatăm breșe importante și, poate, și probleme pe zona aceasta de responsabilitate față de modul în care dai foc la țară, pentru că, dacă ești cu chibritul în mână, marți decizi dacă îl aprinzi sau nu”, a declarat acesta, joi, după ședința de Guvern.

Dragoș Pîslaru a mai transmis că Executivul nu va pleca după ziua de marți, iar dacă moțiunea de cenzură trece, Guvernul rămâne interimar:

„Vă asigur că acest guvern nu pleacă nicăieri după ziua de marți. Guvernul acesta rămâne în continuare; va fi un guvern interimar dacă se întâmplă acest scenariu. Dar nu plecăm nicăieri, pentru că avem lucruri de făcut.”

Mesaj de Ziua Muncii: Mi-ar plăcea să muncim cu toții, nu să șobolănim cu moțiuni ce cenzură

La finalul conferinței de presă, ministrul a transmis și un mesaj pentru ziua de 1 mai, cu aluzie la demersul PSD-AUR împotriva Guvernului:

„Le mulțumesc tuturor celor care muncesc și pun umărul la construcția acestei țări. Este o zi în care, pe lângă mici și grătare, munca este cea care construiește această țară. Mi-ar plăcea ca toți să muncim, nu să șobolănim cu moțiuni de cenzură prin Parlament.”

Editor : A.G.