Live TV

Dragoș Pîslaru: „Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de marți”

Data publicării:
Dragoș Pîslaru. Foto: Gov.ro
Din articol
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene și ministru interimar al Muncii, susține că unii parlamentari care au semnat deja moțiunea PSD-AUR au început să își dea seama că nu există un plan privind viitoarea guvernare și ar putea să nu susțină demersul la vot. În cazul în care moțiunea de cenzură trece, actualul Guvern rămâne oricum interimar până la formarea unei noi Coaliții, mai spune ministrul.

„Eu am încredere, mai ales în condițiile în care parlamentarii încep să înțeleagă ce au semnat. Au semnat o moțiune și au început să își dea seama că nu au niciun plan alternativ. Unii vor anticipate, alții nu vor. Unii spun că vor coaliție, alții nu vor. Constatăm breșe importante și, poate, și probleme pe zona aceasta de responsabilitate față de modul în care dai foc la țară, pentru că, dacă ești cu chibritul în mână, marți decizi dacă îl aprinzi sau nu”, a declarat acesta, joi, după ședința de Guvern. 

Dragoș Pîslaru a mai transmis că Executivul nu va pleca după ziua de marți, iar dacă moțiunea de cenzură trece, Guvernul rămâne interimar:

„Vă asigur că acest guvern nu pleacă nicăieri după ziua de marți. Guvernul acesta rămâne în continuare; va fi un guvern interimar dacă se întâmplă acest scenariu. Dar nu plecăm nicăieri, pentru că avem lucruri de făcut.”

La finalul conferinței de presă, ministrul a transmis și un mesaj pentru ziua de 1 mai, cu aluzie la demersul PSD-AUR împotriva Guvernului:

„Le mulțumesc tuturor celor care muncesc și pun umărul la construcția acestei țări. Este o zi în care, pe lângă mici și grătare, munca este cea care construiește această țară. Mi-ar plăcea ca toți să muncim, nu să șobolănim cu moțiuni de cenzură prin Parlament.”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Șoc în SuperLiga: a venit răspunsul pentru Rapid și FC Argeș, după ce au făcut apel pentru licențierea UEFA
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Câți bani cere Daniel Bîrligea pe un Mercedes din 2022, cu doar 30.709 de km rulați. Prețul mașinii nu e...
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ioan Niculae se însoară la 72 de ani. Cu ce se ocupă femeia care-i devine soție la vară, care e cu 21 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
Consiliul Legislativ: Interzicerea cumulului pensie-salariu se aplică tuturor. Ce pensii scad cu 85%? DOCUMENT
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte