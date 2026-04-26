Dragoş Pîslaru: Guvernul nu este unul interimar, acesta are puteri depline. „PSD în acest moment caută un pretext”

Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că guvernul condus de Ilie Bolojan nu este unul interimar, după retragerea PSD de la guvernare, ci doar miniştrii care preiau portofoliile lăsate libere de către miniştrii PSD sunt interimari. „Nu există dubiu că guvernul este unul cu puteri depline”, a spus Pîslaru.

„E important ca lumea care ne urmăreşte să înţeleagă diferenţa termenilor. Guvernul nu este un guvern interimar, guvernul este un guvern cu puteri depline, miniştrii sunt miniştri care sunt interimari pe portofoliile unde s-au retras de către un anumit partid. Mai mult, faptul că în spaţiul public partidul respectiv spune că el nu a părăsit coaliţia, asta este iarăşi un lucru care frizează puţin ridicolul, practic cu atât mai mult partidul respectiv nu poate să atace la Curtea Constituţională, când el de fapt nu a părăsit coaliţia. Problema este că nu a retras sprijinul politic, a retras nişte miniştri”, a afirmat Dragoş Pîslaru duminică seară, într-o emisiune la B1 Tv.

Acesta a subliniat că „nu există dubiu” cu privire la faptul că Guvernul are puteri depline, el subliniind că, la modul formal, PSD nu a părăsit coaliţia. 

„PSD în acest moment caută un pretext să dea jos guvernul fără să dea ei jos guvernul, în condiţiile în care actul de iresponsbailitate de a pune ţara în criză este un act pe care le-au declanşat dumnealor, prin votul acela intern şi acum prin retragerea miniştrilor”, spune oficialul guvernamental.

 El adaugă, referindu-se la PSD, că „nu era momentul să creeze circul ăsta”.

