Dragoș Pîslaru îl acuză pe Grindeanu de „dublu standard”, după ce i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din Parlamentul European

Liberalul Dragoș Pîslaru l-a acuzat miercuri pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că aplică un „dublu standard”, după ce acesta i-a cerut premierului desemnat, Siegfried Mureșan, să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că își dorește să conducă Guvernul. Acesta a invocat cazul lui Eugen Tomac, căruia Grindeanu nu i-ar fi cerut același lucru, dar și două episoade legate de funcțiile deținute de liderul PSD.

Dragoș Pîslaru a calificat cererea liderului PSD drept „lipsită de sens” și „aberantă”, susținând că aceasta nu face decât să amplifice criza politică.

„Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere astăzi lui Siegfried Mureșan demisia din Parlamentul European. Zice dumnealui că doar așa ar dovedi Siegfried Mureșan că este «serios» în intenția de a obține mandatul de prim-ministru al României. În schimb, în luna iulie, atunci când președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, domnul Grindeanu nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European. Un dublu standard lipsit de sens și o solicitare aberantă, care doar amplifică această criză politică în care PSD și AUR au aruncat România cu mai bine de cinci luni în urmă”, a scris acesta pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o adăugire la mesaj, liberalul a invocat și pozițiile adoptate anterior de Sorin Grindeanu în privința propriilor funcții publice.

„În 2016, Sorin Grindeanu zicea că nu își dă demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș NUMAI DUPĂ depunerea jurământului la Cotroceni, în funcția de ministru. Și dacă tot facem apel la memorie, domnul Grindeanu nu și-a dat nici până în ziua de astăzi demisia din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, asta deși coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu mai există de la demiterea Guvernului”, a mai scris Pîslaru.

Grindeanu: Mureșan trebuie să demonstreze că își dorește să fie premier

Reacția lui Pîslaru a venit după ce Sorin Grindeanu a declarat că Siegfried Mureșan ar trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că intenția sa de a deveni prim-ministru este una reală și că își asumă responsabilitatea pentru România.

Liderul PSD a susținut că atitudinea premierului desemnat din ultimele zile ar fi transmis mesajul că acesta nu își dorește, în realitate, să ajungă la conducerea Guvernului.

„Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu își dorește să fie premier, face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcție. Și atunci, cred că ar trebui să ne arate nouă, românilor, că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier și, ca să dovedească acest lucru, cred că ar trebui să își anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele comune PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din poziția de europarlamentar. Altfel, dă impresia că face doar un joc politic ieftin, în timp ce România este în criză profundă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Citește și: VIDEO Grindeanu, despre Mureșan: „Bolojan second-hand” să-și dea demisia din PE, să meargă să discute la sediul PSD. Sper să vină pregătit

Editor : A.D.