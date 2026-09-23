Live TV

Dragoș Pîslaru îl acuză pe Grindeanu de „dublu standard”, după ce i-a cerut lui Mureșan să demisioneze din Parlamentul European

Data publicării:
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Grindeanu: Mureșan trebuie să demonstreze că își dorește să fie premier

Liberalul Dragoș Pîslaru l-a acuzat miercuri pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că aplică un „dublu standard”, după ce acesta i-a cerut premierului desemnat, Siegfried Mureșan, să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că își dorește să conducă Guvernul. Acesta a invocat cazul lui Eugen Tomac, căruia Grindeanu nu i-ar fi cerut același lucru, dar și două episoade legate de funcțiile deținute de liderul PSD.

Dragoș Pîslaru a calificat cererea liderului PSD drept „lipsită de sens” și „aberantă”, susținând că aceasta nu face decât să amplifice criza politică.

„Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere astăzi lui Siegfried Mureșan demisia din Parlamentul European. Zice dumnealui că doar așa ar dovedi Siegfried Mureșan că este «serios» în intenția de a obține mandatul de prim-ministru al României. În schimb, în luna iulie, atunci când președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, domnul Grindeanu nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European. Un dublu standard lipsit de sens și o solicitare aberantă, care doar amplifică această criză politică în care PSD și AUR au aruncat România cu mai bine de cinci luni în urmă”, a scris acesta pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o adăugire la mesaj, liberalul a invocat și pozițiile adoptate anterior de Sorin Grindeanu în privința propriilor funcții publice.

„În 2016, Sorin Grindeanu zicea că nu își dă demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș NUMAI DUPĂ depunerea jurământului la Cotroceni, în funcția de ministru. Și dacă tot facem apel la memorie, domnul Grindeanu nu și-a dat nici până în ziua de astăzi demisia din calitatea de președinte al Camerei Deputaților, asta deși coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu mai există de la demiterea Guvernului”, a mai scris Pîslaru.

Grindeanu: Mureșan trebuie să demonstreze că își dorește să fie premier

Reacția lui Pîslaru a venit după ce Sorin Grindeanu a declarat că Siegfried Mureșan ar trebui să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că intenția sa de a deveni prim-ministru este una reală și că își asumă responsabilitatea pentru România.

Liderul PSD a susținut că atitudinea premierului desemnat din ultimele zile ar fi transmis mesajul că acesta nu își dorește, în realitate, să ajungă la conducerea Guvernului.

„Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu își dorește să fie premier, face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcție. Și atunci, cred că ar trebui să ne arate nouă, românilor, că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier și, ca să dovedească acest lucru, cred că ar trebui să își anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele comune PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din poziția de europarlamentar. Altfel, dă impresia că face doar un joc politic ieftin, în timp ce România este în criză profundă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Citește și: VIDEO Grindeanu, despre Mureșan: „Bolojan second-hand” să-și dea demisia din PE, să meargă să discute la sediul PSD. Sper să vină pregătit

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Arnaud Denis 2
3
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
2026-09-21-2255
4
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Cerut la națională, dar ”ocolit” de Hagi, a plecat din România și soția lui ”s-a îndrăgostit”
Digi Sport
Cerut la națională, dar ”ocolit” de Hagi, a plecat din România și soția lui ”s-a îndrăgostit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
170322_PLEN_REUNIT_CLAUDIU_MANDA_05_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Manda, al doilea cel mai chiulangiu eurodeputat din PE. Mureșan a declarat că soțul Olguței Vasilescu „nu ne face cinste” la Bruxelles
sigla PNL inquam george calin
PNL îl acuză pe Grindeanu că „inventează” o condiţie pentru a vota Guvernul Mureșan: „În trecut nu a considerat-o necesară”
claudiu manda psd
Claudiu Manda, replică pentru Siegfried Mureșan: Momentul adevărului trebuia să însemne recunoaşterea eşecului guvernării Bolojan
Sorin Grindeanu.
Grindeanu, despre Mureșan: „Bolojan second-hand” să-și dea demisia din PE, să meargă să discute la sediul PSD. Sper să vină pregătit
claudiu manda si olguta vasilescu
Siegfried Mureșan răspunde la atacul Liei Olguța Vasilescu: Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu
Recomandările redacţiei
nicusor dan la onu
Nicușor Dan acuză Rusia la ONU: Un membru al Consiliului de...
calin georgescu inquam george calin
Dosarul Georgescu, motiv de scandal în plenul Parlamentului: Schimb...
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski.
Întâlnire tensionată între Zelenski și von der Leyen în SUA. Discuții...
daniel daianu - 6223495-Mediafax Foto-Silviu Matei
Daniel Dăianu avertizează că alegerile anticipate pot duce la...
Ultimele știri
Polonia vrea să realizeze un „scut subteran” pentru protejarea populaţiei în caz de război
Finlanda își testează adăposturile civile după 30 de ani: ce a declanșat această mișcare istorică la granița cu Rusia
Trei tinere din Mangalia au bătut crunt o fată de 15 ani din cauza unei provocări pe TikTok
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
Fanatik.ro
Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB - Petrolul - Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui...
Adevărul
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace”
Playtech
Cine este Ionuț Antonie, actorul căruia i se căuta familia după moarte. O singură rudă a apărut după ce...
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Revenire spectaculoasă la FCSB? Săpunaru, convins că n-are cum să fie adevărat: "Nu cred"
Pro FM
„Așa arată eleganța!” Jennifer Lopez a defilat pe podium la 57 de ani și a oprit timpul în loc la Milano
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Marile viaducte așteptate în 2026. Cum arată structurile record construite pe autostrăzile Transilvania și...
Newsweek
Care pensionari primesc un sprijin la pensie de 1.700 de lei până la final de an? Care sunt condițiile?
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Reacția unei pisici vagaboande după ce a fost numită „urâtă”. Imaginile sunt virale: „Ce divă!”
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...