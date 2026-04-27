Dragoş Pîslaru: În acest moment, România poate trage toţi banii din PNRR. Am dat asigurări Comisiei Europene

Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene afirmă că a dat asigurări autorităţilor de la Bruxelles că, în pofida crizei politice de la Bucureşti, România poate implementa reformele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). „Am spus că, într-adevăr, noi, pe partea de investiţii, în continuare transmitem mesajele de accelerare şi că nu are nicio legătură ce facem aici cu faptul că trebuie să finalizeze spitalul, sau autostrada”, spune Dragoş Pîslaru. 

„Am dat asigurări Comisiei Europene că în ciuda acestor turbulenţe, ca să citez, există acest potenţial de a avea, pentru reforme, un moratoriu şi am spus că se lucrează la asta, prim-ministrul lucrează la asta, preşedintele pare lucrează la asta, şi în al doilea rând am spus că, într-adevăr, noi, pe partea de investiţii în continuare transmitem mesajele de accelerare şi că nu are nicio legătură ce facem aici cu faptul că trebuie să finalizeze spitalul, sau autostrada”.

Dragoş Pîslaru consideră că în prezent România „poate trage toţi banii”, respectiv aproximativ 10 miliarde de euro, din PNRR, dacă reformele substanţiale vor fi îndeplinite, aşa cum au fost ele asumate prin PNRR.

Ministrul spune că „România a adus multă creativitate în relaţia cu Comisia Europeană”.

El admite că, în cel mai grav scenariu, pe fondul populismului, e posibil ca unele reforme cheie să nu fie adoptate la timp, Pîslaru subliniind că acesta ar fi cel mai rău scenariu.

