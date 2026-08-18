Dragoș Pîslaru, mesaj de susținere pentru Bolojan și Fritz: „În aceste bătălii se joacă viitorul României”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a lansat critici dure la adresa deciziilor instanțelor care îi vizează pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Într-o postare pe Facebook, el afirmă că cei doi sunt „foarte incomozi” și că „în aceste bătălii se joacă tocmai viitorul României”.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Dragoș Pîslaru a făcut mai întâi referire la Ilie Bolojan și la agenda de reformă promovată de acesta. Acesta a criticat deciziile luate de instanțe în cazul hotărârilor adoptate de Congresul PNL.

„Ilie Bolojan este foarte incomod. Pentru că agenda lui Bolojan nu este îmbogățirea bogaților și a politicienilor corupți, ci tocmai eliminarea privilegiilor și sinecurilor și reformarea din temelie a statului român. Așa că instanțele au hotărât, în timp record pentru justiția din România, împotriva deciziilor adoptate democratic de Congresul PNL”, a scris ministrul.

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„Se inventează principii juridice care frizează absurdul”

Pîslaru a vorbit și despre Dominic Fritz, despre care a afirmat că este, la rândul său, „foarte incomod”, pentru că împărtășește aceeași viziune reformatoare pentru România.

„Dominic Fritz este, la rândul său, foarte incomod, pentru că împărtășește aceeași viziune reformatoare pentru România. Așa că instanțele au decis că legea nu mai dispune doar pentru viitor, ci și pentru trecut. Practic, pentru a elimina un oponent politic, se inventează principii juridice care frizează absurdul. Însă aceste bătălii nu sunt bătăliile personale ale lui Ilie Bolojan sau ale lui Dominic Fritz. În aceste bătălii se joacă tocmai viitorul României: un viitor care fie ne va păstra pe drumul spre modernizare, fie ne va arunca înapoi spre hoție și minciună”, a mai scris acesta.

În finalul postării, Pîslaru a transmis că lupta pentru ceea ce el numește „viitorul României” trebuie dusă alături de oamenii care „încă mai dau țării noastre o șansă”.

„Pentru viitorul României ne luptăm astăzi, alături de toți oamenii de bună credință, care încă mai dau țării noastre o șansă. Pentru o țară în care cei plecați peste hotare să vrea să se întoarcă și din care cei rămași acasă să nu se mai gândească vreodată să plece. Împreună vom învinge”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.