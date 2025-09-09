Live TV

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, la Interviurile Digi24.ro: „Guvernul anterior a aruncat cu bani din elicopter”

Data actualizării: Data publicării:
dragos pislaru guvern
Captură foto Guvernul României Facebook
Din articol
Despre ce a spus Marcel Ciolacu, conform relatărilor lui Marcel Boloș (detalii, aici):   Supracontractarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență: Planul Național de Redresare și Reziliență: Ar trebui să mai atragem 13,5 miliarde granturi. Vom putea să îi atragem?   Vă veți da demisia dacă nu atragem aceste sume?  Ați primit telefoane? Ce spitale vor fi gata cu ajutorul PNRR? Ce autostrăzi vor fi gata? Câți bani s-au cheltuit până acum? Concedii la Nisa pe banii statului Circulara prin care ministrul cere ca angajații MIPE să fie îmbrăcați decent Renovarea Guvernului Jaloane PNRR neîndeplinite Reforma salarizării publice Absorbția fondurilor europene Primării mici care nu atrag fonduri europene Microbuze școlare achiziționate prin PNRR Carduri sociale Rectificare bugetară Risc de a avea blocate fonduri europene din cauza deficitului

Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a răspuns întrebărilor jurnalistei Andreea Ghiorghe, live, la Interviurile Digi24.ro. Principalele teme abordare de ministru în cadrul interviului pentru Digi24.ro au fost Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), spitalele și autostrăzile care vor fi construite prin PNRR sau gradul de absorbție al fondurilor europene. 

Digi24.ro a transmis LIVE principalele declarații ale ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragos Pîslaru:

Despre ce a spus Marcel Ciolacu, conform relatărilor lui Marcel Boloș (detalii, aici):  

  • Este mai puțin important cât de politicos a fost Marcel Ciolacu, e mai important că în ciuda acestor avertismente, Guvernul anterior a contractat în neștire și a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele din populație.
  • Înainte nu mai conta banul public,de unde vine, care e valoarea sa (...) Banul public nu este banul politicienilor, ci resursa se folosește pentru a dezvolta țara.
  • La bani europeni, am primit 105 miliarde de euro de la aderarea la UE și am cheltuit 34. Au fost 70 de miliarde de euro intrați în România. 

Supracontractarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență:

  • Avem niște bani pe PNRR, 28,5 miliarde. Pe acești bani, printr-un act normativ împins de ministrul Câciu, s-a creat o supracontactare. S-a dat liber să se supracontracteze cu 30% mai mult;
  • Pe PNRR aveai o dată limită - era clar că dacă nu te încadrezi, proiectele cad. Al doilea lucru, s-a mers pe ideea că bag o bucată de autostradă cu 20% fonduri nerambursabilă și 80% fonduri rambursabile (...) Acest exercițiu a dus la un mare dezastru
  • Vrem lista de proiecte cu sursă pe PNRR. Pe proiectele astea, toată lumea va primi banii foarte repede, pentru că știm că sunt bani. Nu funcționăm pe ideea dă-i tu drumul și după îți dau eu cu țârâita.
  • Blocajele financiare sunt lucrurile pe care le rezolvăm noi acum.

Planul Național de Redresare și Reziliență:

  • Banii pe care i-am luat, au fost luați pe chestiuni facile, ușoare. Trebuie să ne închidem pe partea de ivnestiții, unde nu avem, într-adevăr, un progres care să ne facă cinste, deși au trecut 5 ani.
  • Trebuie să știm exact ce proiecte avem, să ne concentrăm pe ele, să nu mai fie nevoie de aviz și așa mai departe. 
  • Mass-media încă nu știe cele 15.000 de proiecte din PNRR; pentru că sunt diluate în proiecte întregi subcontractate.
  • Ministerele cu cele mai multe proiecte, peste 5.000 de proiecte, sunt MIPE. Mai sunt ministerele Mediului, Educației, ministere cu mii de proiecte, majoritatea cu autorități locale.
  • E un exercițiu dificil, colegii mei trebuie să găsească modalitate de prioritizare pe anumite proiecte;
  • O problemă: Cum găsești sursa de finanțare pentru proiecte care sunt meritorii și care trebuie susținute în continuare.
  • Nu se pune problema să oprești investiții, le oprești pe alea unde nu s-a făcut nimic. 
  • Prim-ministrul și-a asumat realitatea. Este vorba de avea curajul să spui că lucrurile nu sunt roz, cum vi se spune, ci lucrurile sunt prost gestionate și trebuie schimbată foaia.
  • Chiar dacă suntema cum pe ultima sută de metri, este firesc să folosești banii pe care îi ai. Întreaga negociere avută pentru revizuire, a fost gândită să securizăm acești bani.
  • De aceea am mutat A7 pe granturi, pentru că am luat asigurările că se pot termina și vom avea la sfârșitul anului acesta loturi care se termină. La fel cu spitalele, sunt spitale care se vor termina anul acesta. 

Ar trebui să mai atragem 13,5 miliarde granturi. Vom putea să îi atragem? 

  • Din modul în care pregătim pe ultima sută de metri sistemul de implementare, vă garantez că vom depăși 15 miliarde de euro până la finalul anului viitor.

 Vă veți da demisia dacă nu atragem aceste sume? 

  • Eu sunt cu mandatul pe masă din prima zi, nu se pune problema. Nu am o miză politică personală aici, am fost adus că mă pricep la lucrurile astea. Chiar știu despre ce e vorba, nu am fost adus pentru că le place cravata mea, ci pentru că știu meserie pe partea asta. 
  • Cei din Comisia Europeană mă știu de când eram în Parlamentul European. Meseria unui om de stat e să reprezinte România în situații grele.
  • În situații grele - when shit hits the fan - când lucrurile sunt foarte foarte nasoale, ai nevoie de oameni care se pricep. Nu cred că dacă ați avea o țeavă spartă în casă veți aduce un actor de stand-up să o repare. 
  • A se vedea moțiunea și stand-up-ul din Parlament de zilele acestea.
  • Avem o claritate fără precedent pe care toți românii o vor vedea. Va fi PNRR întregii țări, unde, spre deosebire de ce s-a întâmplat până acum, toată lumea va urmări stadiul proiectelor. 
  • Vreau să gândesc un sistem de implementare unde politicul nu o să poată să își mai bage coada. 
  • Acum se dau telefoane - Bagă-mi, te rog, proiectul meu pe listă, că vin alegerile. Diferența fundamentală între ce construim acum și chestia cu portofoliile vagi de proiecte unde se dau telefoane pentru a fi băgate la înaintare este monumentală. 

Ați primit telefoane?

  • Bineînțeles. Zbârnâie telefoanele - „Am un proiect foarte important și îl dați jos”. Îi zic că nu îl dau jos, dar să folosiți criteriile în funcție de care MIPE până acum le-a contractat. 
  • Eu Pâslaru nu dau jos proiecte. Tot ce fac e pentru binele românilor. 
  • Este o diferență între amatorism clienteral și profesionalism. 

Ce spitale vor fi gata cu ajutorul PNRR?

  • Când am venit ca Guvern aveam 5 spitale pe care și comisia spera că le putem face până în 31 august.
  • În negocieri, avem încă trei spitale: Urgență Cluj, Craiova, Urgență Bistrița, Agrippa Ionescu, Spitalul de la Sibiu, Zerlendi din București (Pavilion de la Marius Nasta), Cardiovascular Târgu Mureș și Sf. Andrei de la Constanța. Acestea continuă pe PNRR.
  • Cam trei pot fi gata până în ianuarie. Nici nu aș vrea să creez așteptări, am văzut grafice. Cele cinci inițiale ar trebui să fie gata, urmând ca Zerlendi, Târgu Mureș și Constanța să fie gata până pe 31 august 2026.  

Ce autostrăzi vor fi gata?

  • A7, avem 5 loturi pe PNRR, avem un al șaselea lot care rămâne și el și o să fie făcut. Ultima bucată din A7 se face pe SAFE.
  • A8 se face pe SAFE, restul se vor face pe Transport, pe zona de coeziune. 
  • La PNRR dacă faci o greșeală este 0-1, în timp ce la politica de coeziune îți asumi o penalitate.
  • Toate aceste proiecte, ținând de infrastructura feroviară și rutieră critică a României, se vor face. 
  • Alte lucrări se vor amâna în țară. E o chestiune de bun simț. Nu pot să îți promit că îți dau ordin de începere pentru lucrări care exced bugetul. 

Câți bani s-au cheltuit până acum?

  • Am cheltuit pe la 6 miliarde de euro pe partea de investiții, am primit 10 miliarde, avem vreo 4 miliarde în BNR. Reformele sunt pe toată cifra, deci 6 miliarde din 21,5, nu este spectaculos, doar cu un an înainte. Avem nevoie de accelerare. 
  • Avem facturi neplătite - sunt lucruri pe care le deblocăm în fiecare săptămână. 

Concedii la Nisa pe banii statului

  • Este nefericit faptul că, după ce a fost o circulară emisă de prim-ministru și o circulare emisă de mine în care s-a spus că nu faci lucruri deplasate sau nu chiar necesare pentru mersul strict al lucrurilor.
  • Este un contrast flagrant între măsurile de a strânge cureaua între măsurile luate de toți și că te duci să faci formare la Nisa.
  • Faptul că a luat 7 angajați și s-a dus pe biletele plătite de minister, a fost o chestiune de legalitate. L-am demis pe acest director.
  • Ne-am asigurat că acest minister, minister de elită, dă un exemplu bun și suntem aliniați cu lucrurile prin care trece țara.
  • Era un formator internațional, nu comentez, care discuta despre fondurile europene într-un mod generic. 
  • Cursurile erau 2.400 de euro pe persoană, fără cazare. 
  • Au fost mai multe cursuri pe care le-am oprit. 
  • Achizițiile publice, deplasările externe, toată componenta de asistență tehnică trebuie să fie avizată de minister la ordonatorii terțiari. 

Circulara prin care ministrul cere ca angajații MIPE să fie îmbrăcați decent

  • Nu are legătură cu vizita ambasadorului Japoniei, dar în mod particular, marea majoritate a colegilor sunt mai mult decât decenți, există niște cazuri, sper eu izolate, care se consideră mai speciali. Nu cred că acest comportament ajută.
  • Am vrut pur și simplu decență. Faptulc ă a fost scos în public arată că am mulți „prieteni” în minister. 
  • Marea majoritate de colegi din MIPE sunt remarcabili, e o armată de elită în administrație. 

Renovarea Guvernului

  • Știind că proiectul de renovare al Palatului Victoria nu a început, deci nu se poate termina până pe 31 august. 
  • De ce a fost promis - ține de proasta guvernare, a fost mai important să anunțe că se face decât să îl renoveze. Dacă nici Guvernul nu poate obține avize...

Jaloane PNRR neîndeplinite

  • Avem cel mai mare număr de jaloane și ținte din UE, peste 500. Am avut un pom de Crăciun, am pus de toate pentru toți.
  • Avem șase jaloane suspendate din cererea de plată 3, două dintre ele sunt mai mult sau mai puțin pierdute, pentru că sunt legate de achizițiile publice. Odată ce s-au stricat achizițiile publice în domeniul Transporturilor, nu ai ce să le faci.
  • Discutăm de pensiile speciale, așteptăm decizia CCR. Comisia Europeană ne-a făcut observații pe pensiile magistraților.
  • Singurele observații, critice majore, obținute de la Comisia Europeană au fost pe pensiile magistraților. Așteptarea noastră este să închidem acest jalon.
  • CCR să își dea seama de respectarea prerogativelor guvernului. Puterea judecătorească nu se ocupă de buget. Ideea ca CCR să decidă ca prerogativele Guvernului să stabilească cât ne permitem să plătim pensii, aceste două elemente sunt important să nu strici ordinea și echilibrul puterilor în stat.
  • Celelalte jaloane sunt legate de guvernanța corporativă - în energie, transporturi și al treilea de AMEPIP (...) Avem un plan promis de ministerele de linie că lucrurile se vor rezolva.  Suntem în progres.
  • Noul premier vrea depolitizarea companiilor de stat. 
  • La Transporturi sunt 5-6 companii în situația respectivă.

Reforma salarizării publice

  • Este un subiect care mă doare și pe mine personal, pentru că în 2016 m-am ocupat de o variantă de reformă de salarizare lăsată către Parlament și politizată și băgată la gunoi.
  • În 2016 era planul ca până în 2024 să închidem toată partea de reformă salarială.
  • Acum o luăm de la capăt: Inechitate majoră, distribuție care a pierdut orice șir, autorități locale plecate pe câmpii.
  • Tot acel exercițiu, de strângere de date, trebuie luat de la capăt. Am discutat cu Comisia Europeană pentru adoptarea Legii salarizării la 30 august 2026, va fi printre ultimele reforme.
  • Mă aștept la o Lege cu adoptarea de când România își va permite și în ritmul în care și-l va permite. 
  • În 2016, venisem cu un proiect cu 34-35 miliarde de lei necesare, acum estimarea mea, ar fi de peste 70 de miliarde de lei să așezi inechitățile din sistem.

Absorbția fondurilor europene

  • Suntem în perioada în care lucrurile încep să se accelereze. Am ajuns cu absorbția la 17,5%. Suntem pe locul 2 din statele de coeziune, deci nu suntem neapărat rău.
  • Dacă aceste proiecte mature din PNRR să fie trecute pe coeziune, vom avea volume mari de absorbție, care vor evita riscul pierderilor de bani.
  • Nemaiavând bani la bugetul de stat, fondurile europene devin bugetul alternativ. Ne concetrăm să cheltuim pe PNRR, în 2027 vom încerca să punem grosul de coeziune, până în 2028 când vom avea acces la banii din următorul exercițiu financiar. 

Primării mici care nu atrag fonduri europene

  • Primăriile mai mici, după mai bine de 18 ani de la intrarea în UE, ar fi avut toate modalitățile prin care să învețe să atragă fonduri europene. Există cazuri de bună practică, cum s-a făcut la Oradea, departament de fonduri europene. În 18 ani ai câțiva funcționari măcar care pot face acest lucru. Nu am voie însă să dau răspunsuri cinice.
  • Lucrăm la a extinde asistența tehnică pentru beneficiari, am vrea să avem și noi propriul nostru hub de asistență tehnică, să putem să îndrumăm primari către proiectele respective.
  • Obligația noastră este să punem la dispoziție instrumentele necesare să nu fie vreo idee că nu se putea face.
  • Diferențele de bună gospodărie sunt flagrante între unitățile teritoriale mici. Se poate, cum a putut Ciugud. Dar pot accepta că unele UAT au avut performanță mai scăzută și vom întinde o mână de ajutor.

Microbuze școlare achiziționate prin PNRR

  • Mă uit la cum s-a ajuns ca într-o licitație de microbuze, cu 1.200 de microbuze, să nu fac achiziție centralizată. Am un organism al statului - ONAC - care face achiziții centralizate. Trebuia să am 1.200 de microbuze achiziționate la nivel centralizat. 
  • La un caiet de sarcini pentru 1.200 de microbuze o să obțin un preț mai bun. 
  • Aștept raportul Corpului de Control să îmi explic de ce nu s-a făcut achiziție centralizată.
  • Vreau să înțeleg de ce ONAC și ANAP (Achiziții Publice) nu și-au pus întrebările. Nu vreau să iau pe cineva de gât, dar vreau să înțeleg cum putem evita în viitor. 
  • Mă interesează cum eficientizez cheltuirea banului public. 

Carduri sociale

  • În 2024 au fost făcute cheltuieli mari pe zona socială, s-au distribuit mulți bani. 
  • Trebuiau acordate de 2 ori pe an, aveam ca soluție septembrie și decembrie, o să avem o Ordonanță de Urgență, să îmi permită demararea procedurilor de alimentare.
  • Sunt oameni în nevoie care așteaptă aceste sume, chiar dacă sunt mici. Sunt foarte importante pentru cei care trebuie să își plătească facturile.
  • Când OUG va fi aprobată, probabil joi, am speranța că ne vom mișca repede (...), este evident o prioritate. De când am venit am mai încercat să mai mișc ceva în această direcție. 
  • Aveam o prevedere care menționa că aceste carduri nu pot fi reîncărcate, aveam 1,4 milioane de carduri. Am distribuit 1,4 milioane de carduri, nu are sens. Numai procesul de redistribuire durează mult. Dacă oamenii ăia au carduri, ar fi normal să le pot reîncărca. 

Rectificare bugetară

  • Când terminăm cu ce am început, clarificarea investițiilor prin PNRR, se vor stabili nevoile de finanțare ale ministerelor.
  • Pe baza acestor date, Ministerul de Finanțe ar putea să facă, să aibă credibiltiate să închidă rectificarea bugetară.
  • În mod fascinant, MIPE nu are nevoie de bani la rectificare și sunt foarte fericit că nu am nevoie.
  • Ministerul Dezvoltării a avut nevoie și am cedat din creditele bugetare de la MIPE să poată să le dea.

Risc de a avea blocate fonduri europene din cauza deficitului

  • Ne uităm la peste 60 de miliarde de euro din fonduri europene. Sunt cruciale.
  • Tot ce am făcut este să ne asigurăm că ne facem ordine pentru că este firesc să ai ordine în finanțe publice și doi, în relația cu Comisia Europeană, să ne asigurăm că avem restabilită încrederea. 
  • Acest guvern este văzut ca un guvern profesionist care își face ordine. 
  • Comisia Europeană vede că în sfârșit este un guvern responsabilă, care înțelege că nu Comisia Europeană e bau-bau, ci că este o chestiune elementară de gestionare a banului public. 
  • A gestiona cu responsabilitate și tărie de caracter o țară în dificultate și a lua măsurile necesare pentru a putea să le îndrepți, ca peste 3-4 ani să ai o garanție că viața va crește sustenabil în România, este un act de curaj politic. Există o asumare și responsabilitate politică, ai cu cine discuta.
  • Polonia și Tusk au împins lucruri, merg înainte, Polonia e recunoscută o forță la nivel european.
  • A fi patriot înseamnă să ai casa în ordine, a nu fi patriot înseamnă să crezi că te gestionezi singur cu Rusia ta. 

Editor : M.G. | A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
4
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
5
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Digi Sport
Total neașteptat! Ce bea în fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune că arată de 30
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
manuta unui copil bolnav cu perfuzie este tinuta in palme de un adult
Statul nu mai are bani pentru tratamente în străinătate. Viața unui...
marcel bolos si marcel ciolacu in conferinta de presa
Marcel Boloș: L-am anunțat de șase ori pe Marcel Ciolacu că deficitul...
om cu umbrela si furtuna
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care...
masina de politie
Copil de 9 ani din Sibiu, legat cu lanțul de picior și încuiat în...
Ultimele știri
Exerciții NATO în Bulgaria. Se simulează prăbușirea unui tunel peste mai multe mașini, pentru testarea reacției salvatorilor
Un șofer a fost filmat în timp ce spulbera barierele de cale ferată, lângă Capitală. Mașina a lovit violent alte două autoturisme
Cutremur de magnitudine 5,2 pe insula grecească Evia. Ce spun experții despre eventuale replici
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
indicator via transilvanica
Ministrul Dragoș Pîslaru spune că negociază pentru ca Via Transilvanica să beneficieze de finanţare prin granturile SEE şi Norvegiene
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii
dragos pislaru face declaratii
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii în șlapi”. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Pîslaru
romsilva sigla
Guvernul a modificat Codul silvic, prin ordonanță de urgență, ca să poată reorganiza Romsilva
Screenshot 2025-09-03 203713
Dragoș Pîslaru: România are „undă verde” să transfere proiectele neterminate din PNRR pe politica de coeziune
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry rupe tăcerea despre ziua înmormântării prințesei Dianei. Momentul în care și-a permis să plângă
Cancan
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Fanatik.ro
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Președintele Cehiei a călătorit în secret la Craiova. Olguța Vasilescu: „Sperăm să îi fi plăcut orașul!”
Playtech
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi Sport
Aryna Sabalenka, epic fail ÎN DIRECT: "E cea mai mare gafă din viața mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz
Pro FM
A trecut printr-un divorț, dar acum e în culmea fericirii. Julio Iglesias Jr., mesaj emoționant dedicat...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Haos cu pensiile militare. Ministrul apărării refuză să le crească în 2025. Ce soluție are Bolojan?
Digi FM
Soțul lui Kristin Cabot, prima reacție după imaginile virale de la concertul Coldplay: „Eram separați de...
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea