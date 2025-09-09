Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, la Interviurile Digi24.ro: „Guvernul anterior a aruncat cu bani din elicopter”

Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a răspuns întrebărilor jurnalistei Andreea Ghiorghe, live, la Interviurile Digi24.ro. Principalele teme abordare de ministru în cadrul interviului pentru Digi24.ro au fost Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), spitalele și autostrăzile care vor fi construite prin PNRR sau gradul de absorbție al fondurilor europene.

Digi24.ro a transmis LIVE principalele declarații ale ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragos Pîslaru:

La bani europeni, am primit 105 miliarde de euro de la aderarea la UE și am cheltuit 34. Au fost 70 de miliarde de euro intrați în România.

Înainte nu mai conta banul public,de unde vine, care e valoarea sa (...) Banul public nu este banul politicienilor, ci resursa se folosește pentru a dezvolta țara.

Este mai puțin important cât de politicos a fost Marcel Ciolacu, e mai important că în ciuda acestor avertismente, Guvernul anterior a contractat în neștire și a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele din populație.

Banii pe care i-am luat, au fost luați pe chestiuni facile, ușoare. Trebuie să ne închidem pe partea de ivnestiții, unde nu avem, într-adevăr, un progres care să ne facă cinste, deși au trecut 5 ani.

Trebuie să știm exact ce proiecte avem, să ne concentrăm pe ele, să nu mai fie nevoie de aviz și așa mai departe.

Mass-media încă nu știe cele 15.000 de proiecte din PNRR; pentru că sunt diluate în proiecte întregi subcontractate.

Ministerele cu cele mai multe proiecte, peste 5.000 de proiecte, sunt MIPE. Mai sunt ministerele Mediului, Educației, ministere cu mii de proiecte, majoritatea cu autorități locale.

E un exercițiu dificil, colegii mei trebuie să găsească modalitate de prioritizare pe anumite proiecte;

O problemă: Cum găsești sursa de finanțare pentru proiecte care sunt meritorii și care trebuie susținute în continuare.

Nu se pune problema să oprești investiții, le oprești pe alea unde nu s-a făcut nimic.

Prim-ministrul și-a asumat realitatea. Este vorba de avea curajul să spui că lucrurile nu sunt roz, cum vi se spune, ci lucrurile sunt prost gestionate și trebuie schimbată foaia.

Chiar dacă suntema cum pe ultima sută de metri, este firesc să folosești banii pe care îi ai. Întreaga negociere avută pentru revizuire, a fost gândită să securizăm acești bani.

De aceea am mutat A7 pe granturi, pentru că am luat asigurările că se pot termina și vom avea la sfârșitul anului acesta loturi care se termină. La fel cu spitalele, sunt spitale care se vor termina anul acesta.