Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, la Interviurile Digi24.ro: „Guvernul anterior a aruncat cu bani din elicopter”
Despre ce a spus Marcel Ciolacu, conform relatărilor lui Marcel Boloș (detalii, aici): Supracontractarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență: Planul Național de Redresare și Reziliență: Ar trebui să mai atragem 13,5 miliarde granturi. Vom putea să îi atragem? Vă veți da demisia dacă nu atragem aceste sume? Ați primit telefoane? Ce spitale vor fi gata cu ajutorul PNRR? Ce autostrăzi vor fi gata? Câți bani s-au cheltuit până acum? Concedii la Nisa pe banii statului Circulara prin care ministrul cere ca angajații MIPE să fie îmbrăcați decent Renovarea Guvernului Jaloane PNRR neîndeplinite Reforma salarizării publice Absorbția fondurilor europene Primării mici care nu atrag fonduri europene Microbuze școlare achiziționate prin PNRR Carduri sociale Rectificare bugetară Risc de a avea blocate fonduri europene din cauza deficitului
