Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că „recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică”, în timp ce „politicieni habarnişti” îl critică pe premierul Ilie Bolojan. „Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău şi gaşca lui de experţi”, consideră Pîslaru.

„Zeci de politicieni habarnişti ajunşi peste noapte miniştri şi, mai grav, prim-miniştri şi-au bătut joc de banul public. Cine sunt ei? Sunt băieţii ăia «deştepţi», care au lucrat toată viaţa la stat şi cu toate astea: zboară pe la Monaco în avioane private, dar nu mai găsesc facturile; îşi dau jos ceasul Rolex de la mână şi îl ascund în buzunar atunci când ies în conferinţe de presă; conduc maşini de 100.000 de Euro, închiriate de la firma «fostei» soţii; îşi fac vacanţele în resorturi de lux alături de amantele lor, ale căror firme sunt abonate la banul public”, a afirmat Dragoş Pîslaru, vineri, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

El a adăugat că mulţi dintre aceşti ”politicieni habarnişti” stau ”bine-mersi în funcţii călduţe la stat” şi îl critică pe premierul Ilie Bolojan.

„Adică avem, în sfârşit, unul care îşi pune în joc toată reputaţia dovedită de bun administrator ca să ne scoată din groapă şi ce face politicianul nostru oportunist? Îl sabotează pe unde-l prinde, de teamă să nu crească Bolojan! Toţi îi dau lecţii, dar niciunul nu vrea să-i ia locul. Ca economist cu studii absolvite la London School of Economics and Political Science, Harvard Business School, Universitatea din Viena şi doctor în economie din partea Academiei Române, pot să explic cât de absurd este să vă lamentaţi că există scădere de -0,2% cu ajustare sezonieră la o reducere de deficit de 2,6%, în condiţiile în care investiţiile au preluat mai toată reducerea de consum. Recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică, iar voi, din nepricepere ori viclenie, staţi pe margine şi vociferaţi că se prăbuşeşte România”, a susţinut Pîslaru.

El a criticat, la rândul său, fostele guvernări pentru situaţia în care se află România.

„Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău şi gaşca lui de experţi. Oamenii cinstiţi şi de bună-credinţă din România înţeleg foarte bine că este nevoie de eficienţă în guvern, în primării şi în administraţie, că trebuie să decăpuşăm companiile de stat, că am trăit prea mult timp pe datorie, că nu se mai poate să umplem instituţiile publice de nepoţi şi de amante. Mesajul meu pentru aceşti băieţi „deştepţi” este cât se poate de clar: dacă nu vreţi ajutaţi la repararea dezastrului pe care tot voi l-aţi cauzat, măcar aveţi decenţa şi bunul simţ să nu staţi în calea celor care încearcă”, a mai afirmat Pîslaru.

