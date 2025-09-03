Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, după o vizită la Bruxelles, că România are „undă verde” să transfere pe politica de coeziune proiectele strategice din PNRR aflate în stadiu de realizare de până la 30%, precum spitalele și infrastructura de transport.

„Am discutat la Bruxelles ca proiectele care nu-şi vor mai găsit finanţare în PNRR să poată fi trecute pe coeziune. Am avut această discuţie pentru a ne asigura că avem flexibilitatea necesară pentru eventuale realocări, reajustări şi inclusiv schimbări între Fondul Social European şi Fondul european de Dezvoltare Regională. În ansamblu, soluţiile prin care putem acum maximiza rezultatele aşa încât să depăşim această situaţie în care anumite proiecte ar rămâne fără finanţare este foarte importantă. Şi am găsit o deschidere foarte mare. Avem undă verde în legătură cu preluarea proiectelor din PNRR, strategice, zona prioritară pentru România fiind cea de spitale, pe lângă infrastructura feroviară şi rutieră. Suntem într-un proces de reaşezare, în parteneriat cu Comisia Europeană pentru a avea o imagine globală”, a declarat Dragoş Pîslaru într-o conferinţă de presă.

El a precizat că proiectele aflate în categoria 0 - 30% în ceea ce priveşte realizarea, pentru care terminologia era de suspendare în căutarea altei finanţări, vor fi primele vizate pentru a fi transferate pe politica de coeziune, dar cu o „concentrare pe priorităţi”.

„Nu vă ascund că partea de infrastructură spitalicească şi zona de transport sunt considerate de Guvern proiecte strategice. Au început foarte, foarte târziu, dar acum nu putem rata această ocazie să le terminăm. Mai ales că în anumite zone avem şantiere demarate, lux pe care România nu l-a mai avut. România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte cu poze, acum avem şantiere. Deci acolo unde avem şantiere pentru spitale trebuie să le finanţăm, ăsta este un lucru important având în vedere problemele fiscal-bugetare din bugetul naţional. Nu ai cum să-ţi asumi mai ales 2025-2026 şi este crucial să poţi avea flexibilitate pe politica de coeziune pentru a le putea prelua. Acestea sunt discuţiile grele pe care le-am demarat şi care acum avansează în direcţia bună pentru România”, a mai spus Dragoş Pîslaru.

În privinţa spitalelor, Pîslaru a precizat că nu este vorba numai despre spitale noi, ci şi de „corpuri” de clădiri, de „dotări”.

„Opt spitale rămân pe PNRR, iar celelalte, undeva până la 13 spitale pe care le putem finanţa, inclusiv 3 spitale militare. (...) Printr-o astfel de abordare bifăm inclusiv partea de flexibilizare pentru a avea pregătireazona aceasta de ameninţare de politică de securitate şi apărare, ceea ce este o nouă bifă suplimentară şi o imagine pozitivă a României pentru că ne pregătim şi pentru această capacitate”, a declarat Pîslaru.

Întrebat dacă intră şi partea de nergie în discuţie, ministrul a răspuns că acest sector are „un foarte mare avantaj”.

„Energia şi transporturile au la dispoziţie fonduri de modernizare. Şi primul lucru pe care îl vom sugera este ca să folosească la maxim zona de fond de modernizare care n-a fost niciodată un mare atu pentru România în a folosi acel fond şi acum suntem complet mobilizaţi să-l folosim şi acela va fi prima sursă. Evident, rămân proiectele din PNRR pe zona de energie şi vom vedea împreună dacă va fi nevoie de o suplimentare aici şi din politica de coeziune. Dar atenţie, nevoile de finanţare sunt foarte marişi e clar că va trebui să existe un exerciţiu de prioritizare”, a răspuns Pîslaru.

El a punctat că toate proiectele care sunt strategice pentru România, care sunt cerute practic pentru „a îmbunătăţi viaţa românilor” vor fi finanţate, doar că va exista „o etapizare”.

„Dacă nu ai acum resurse, în cel mai rău şi cel mai rău caz le suspenzi până când vei avea resurse. Încă un lucru foarte important: noi nu oprim contractele de lucrări. Autorităţile locale pot decide să continue lucrările respective şi evident, cum ştiţi, Uniunea Europeană nu interzice sub nicio formă ca să poţi, la un moment dat, din resurse pe care le primeşti până în 2028 să poţi închide proiectele respective şi să ţi le deconteze. Ştiţi că există aceste proiecte retrospective prin care poţi să faci acest lucru, dar discuţia cu autorităţile locale este una foarte importantă. Evident, pentru proiectele care sunt strategice şi de sute de milioane, unde autorităţile locale au dificultăţi în a asigura finanţarea, acolo ne concentrăm cel mai mult. E complicat să-i spui unei autorităţi locale să finanţeze ditai spitalul, mai ales dacă este de oo importanţă regională”, a mai spus Pîslaru.

Editor : Ș.A.