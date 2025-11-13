Live TV

Dragoș Pîslaru: România pregăteşte Cererea de plată 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde euro sub formă de granturi

Panou PNRR
Sursă foto: INQUAM Photos/ Octav Ganea

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că România pregăteşte în această perioadă Cererea de plată numărul 4, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, din PNRR. El a explicat că aceasta conţine 62 de ţinte şi jaloane, care sunt exclusiv în componenta de grant. 

„Cred că de azi înainte intrăm într-o altă fază. De azi înainte nu mai punem întrebarea «aoleu, ce se mai întâmplă cu PNRR», ci de azi înainte ne uităm la modul în care România poate să transforme această experienţă într-un poveste de succes la nivel european. Odată cu deblocarea negocierilor, România poate să pregătească Cererea de plată 4. Şi negocierea cererilor de plată, vom mai avea încă trei cereri de plată - 4, 5 şi 6, a fost făcută într-un mod iarăşi deştept. Pentru că vom avea cererile 4 şi 5 doar cu componente de grant”, a declarat Dragoş Pîslaru, joi, la finalul şedinţei de Guvern, conform News.ro. 

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a mai afirmat că pregătirea Cererii de plată numărul 4 poate da un semnal pozitiv în economie. 

„Iar vestea pe care aţi auzit-o că România pregăteşte Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro este o veste nu doar corectă, ci una care să poată să dea un semnal în economie cu privire la deblocarea, demararea, accelerarea procesului de finanţare pe aceste proiecte critice pentru românii. Cea de-a patra cerere de plată conţine un număr de 62 de ţinte şi jaloane, sunt exclusiv în componenta de grant. Sunt 26 de reforme cheie şi 23 de investiţii care sunt avute în vedere”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. 

El a adăugat că, până la sfârşitul acestei luni, vor fi rezolvate cele 62 de ţinte şi jaloane din cererea de plată numărul 4. 

„Să ştiţi că suntem într-un stadiu extrem de avansat cu pregătirea acestei cereri de plată. Mai clar, din toate cele 62 de jaloane, mai avem doar trei unde sunt necesare intervenţii adiţionale. Şi aceste trei intervenţii adiţionale au o parte procese legislative, iar o parte depinde de motivarea Curţii Constituţionale cu privire la Pachetul 2, unde avem nişte lucruri legate de taxarea pe mijloacele de transport, taxa pe poluare şi care, imediat cum avem motivarea de la CCR, putem trece în procesul de aprobare şi rezolvăm. Asumţia noastră de lucru este că până la sfârşitul acestei luni vom rezolva toate aceste 62 de ţinte şi jaloane”, a mai afirmat Dragoş Pîslaru.

România a obținut joi, 13 noiembrie, aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. Aprobarea vine după mai bine de un an de negocieri și dialog tehnic cu Comisia Europeană, purtate de trei guverne succesive. 

