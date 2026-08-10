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Dragoș Pîslaru spune că intrăm „în ultima săptămână” în care poate fi deblocată Legea Salarizării și acuză politicienii de dezinformare

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Dragoș Pîslaru Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Ministrul interimar al Muncii susține că este ultima săptămână în care mai poate fi obținut un acord politic, astfel încât Legea Salarizării să poată fi adoptată și promulgată până la finalul lunii. Dragoș Pîslaru acuză partidele de dezinformare, dar și că se opun proiectului pentru că nu ar mai putea promite creșteri de salarii înaintea alegerilor. 

„Azi întrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiții. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR.

Vorbim de o lege amânată 4 ani, scoasă la suprafață după ce guvernul a rămas interimar și care a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimele săptămâni. Un proiect care alocă cca. 12 mld de lei pentru a corecta inechități, a stabili un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și a reașeza salarizarea într-un sector public care devenise tot mai fragmentat”, a scris Pîslaru pe Facebook. 

Ministrul susține că opoziția din ultima perioadă față de acest proiect vine, pe de-o parte din cauza dezinformării, dar și din cauză că unele partide urmăresc doar o „campanie politică”. 

„Adoptarea proiectului ar presupune predictibilitate salarială, ceea ce ar scoate de pe masă și promisiunile uzuale de creșteri de salarii în anul electoral 2028, echivalent cu o dramă pentru partidele populiste. Dispare arbitrarul și scenariul cu dacă susții partidul x, atunci “se dă” mai mult”, mai spune acesta. 

Dragoș Pîslaru susține că, în ultimele zile, s-au făcut corecții în privința angajaților din sănătate și educație:

„În domeniul sănătății, pe lângă corecțiile normale ale unor scăpări de poziții, am așezat principial și detaliile legate de sporuri, și matricea de diferențiere a coeficienților în funcție de tipul de unități și de specializări. Avem și o încadrare corectă pentru personalul TESA, ceea ce cu siguranță duce la creșteri salariale. Avem de reglat încadrarea în buget și aici este un factor obiectiv de care sper că putem ține cont împreună cu sindicatele. Un mesaj important pentru tot personalul medical și de sprijin – deja în domeniul sănătății suntem cu peste 75% creșteri de venituri salariale per total. Chiar ar fi aiurea ca proiectul să fie respins în aceste condiții.

În domeniul educației, ca urmare a consultării cu ministerul educației, am îmbunătățit remunerarea pentru plata cu ora, cu o creștere substanțială. Am venit și cu o versiune mai atractivă pentru indemnizația de dirigenție. Iar după lungi analize avem și o soluție de a eșalona pentru 2028 o mărire substanțiale de grile și coeficienți. Mâine sperăm să putem avea sindicatele la o discuție pe acest scenariu care se apropie mult de dezideratele sectorului.”

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Editor : A.G.

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