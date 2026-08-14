Ministrul Fondurilor Europene și al Muncii, Dragoș Pîslaru, este așteptat să trimită partidelor din fosta coaliție (PSD, PNL, UDMR și USR), dar și președintelui Nicușor Dan, proiectul pentru Legea salarizării, potrivit informațiilor Digi24. Săptămâna viitoare se vor relua consultările la Palatul Cotroceni pentru a putea ajunge la un acord politic în așa fel încât Legea să poată fi votată în Parlament.

Ministrul interimar al Muncii urmează să trimită proiectul Legii salarizării către PSD, PNL, USR și UDMR, în condițiile în care reprezentanții social-democrați au acuzat că au fost la Cotroceni la consultări și nu au avut „o lege în față”.

„În acest moment, legea nu a ajuns la noi. Să ajungă la PSD, trebuie să treacă de UDMR, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Am fost la Cotroceni și nu am avut o lege în față, o formă a legii, un proiect, o simulare. Nu eu, președintele, nimeni”, a spus Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută joi.

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În paralel, proiectul legii salarizării va ajunge și pe masa președintelui Nicușor Dan, în așa fel încât săptămâna viitoare să fie convocate noi discuții cu reprezentanții partidelor.

Reamintim că, în urma discuțiilor din această săptămână convocate de președinte la Palatul Cotroceni, s-a ajuns la un „impas politic”.

„Am crezut că ziua de astăzi va aduce o îndrumare cu privire la modul în care proiectul ar putea ajunge la o majoritate parlamentară, nu s-a întâmplat”, a spus Dragoș Pîslaru după întâlnirea de marți, adăugând că discuţiile continuă şi că „e foarte important ce se întâmplă în zilele următoare”.

Editor : M.G.