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Dragoș Pîslaru: Vineri, Consiliul EcoFin ar putea da ultima bifă pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR

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Dragoș Pîslaru. Foto: gov.ro

România a depăşit 60% din absorbţia pe PNRR, iar vineri, 5 iunie, vom avea, cel mai probabil, Consiliul EcoFin care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată numărul patru, a anunţat miercuri ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a anunțat că în perioada următoare urmează să intre în ţară 3 miliarde de euro.

„România, în acest moment, a depăşit 60% din absorbţia pe PNRR. Pe data de 5 iunie, vineri ca să fiu mai clar, vom avea cel mai probabil Consiliul EcoFin (Consiliul Afaceri Economice şi Financiare - n.r.) care va da ultima bifă necesară pentru cererea de plată patru. Va readuc aminte că pe parcursul acestui guvern Bolojan am deblocat PNRR-ul, am recuperat din cererea de plată trei o sumă şi am avut cererea de plată patru complet curată şi asta înseamnă că 3 miliarde de euro urmează să intre în perioada următoare în ţară, fiind peste 60%. Acum, concentrarea noastră este pe cererile de plată cinci şi şase pe care le aranjăm şi sperăm ca până vineri să avem toate detaliile tehnice necesare”, a precizat ministrul într-o conferinţă de presă la sediul MMPE, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, după ce se vor agrea cu Comisia Europeană toate aceste aspecte, România va depune o cerere pentru a avea noua structură şi va intra într-un proces prin care ar trebui ca, în decursul lunii iulie, să fie gata forma finală finală autorizată.

El a menţionat că o altă discuţie foarte importantă cu Comisia Europeană este legată de documentele de care avem nevoie la închiderea proiectelor.

`După cum ştiţi, România se află într-o situaţie în care propria birocratie ne afectează. Există situaţii în care ai nevoie de avize finale, sau pentru documentele finale ai nevoie de avize sau de autorizaţii care necesită o durată de timp. Ne-am asigurat că vom avea o descriere a documentelor finale care să permită recepţia investiţiei. În cazul unui spital, evident ceea ce cu toţii ne-am fi dorit de la început, era ca atunci când vine deadline-ul să ai şi pacienţii înăuntru, să fie complet operaţional. Dar, în acest moment, noi ştim că aceste spitale pe care le avem, 5 plus 2, 7 spitale, vor fi finalizate. Construcţiile sunt deja finalizate la toate spitalele, vor fi dotate, vor fi echipate, au tot ce le trebuie pentru ca să poată să fie recepţionată activitatea aceasta de construcţie. Şi pentru asta, evident, este nevoie să discutăm care sunt documentele de recepţie şi să ne asigurăm că odată ce arătăm construcţia, arătăm toate lucrurile acestea, nu avem o problemă să şi încasăm banii”, a mai explicat Dragoş Pîslaru.

Editor : B.P.

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