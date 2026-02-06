Live TV

Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
Dragoș Sprînceană (stânga) a lansat o serie de acuzații la adresa lui George Simion (dreapta). Sursa foto: Facebook/ Inquam Photos, Sabin Cirstoveanu
Din articol
Cum răspunde AUR Cine e Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, care fusese propus de Marcel Ciolacu la începutul anului 2025 să fie „emisar special” pentru relația dintre România și Statele Unite, a lansat o serie de acuzații cu privire la programul Visa Waiver. Acesta susține că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din program, ca să câștige capital electoral împotriva Coaliției de guvernare. În replică, AUR susține că este vorba despre „păreri personale”.

Într-o postare făcută vineri pe platforma X, Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că formațiunea sa ar fi făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver, ca mai apoi să folosească eșecul conducerii de la București pentru a aduna capital electoral. Sprînceană susține că a aflat acest lucru într-o vizită la București, înaintea alegerilor prezidențiale din 2025.

„Când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din Partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor - Presedintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry - am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion (...) prin admisia lui personală, ca a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției.

Tuturor membrilor de la AUR va felicit pentru tot ce faceți! Dar sunteți conduși de un mic trădător de țară ca altfel nu pot să îl numesc, mincinos care tot vine prin America și aruncă cu milioane de $$$ în stânga și în dreapta sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze”, susține Sprînceană. 

Cum răspunde AUR

Digi24.ro i-a cerut un punct de vedere și lui George Simion, însă răspunsul a venit, general, din partea partidului.

„Vorbim despre opinii personale și interpretări făcute de un apropiat al fostului premier Marcel Ciolacu și al guvernării PSD - PNL, după ce a apărut în stenogramele Adrianei Georgescu”, au declarat reprezentanții AUR care se ocupă de comunicarea partidului. 

De asemenea, Digi24.ro i-a cerut un punct de vedere suplimentar și lui Dragoș Sprînceană, pentru a prezenta dovezi care să susțină acuzațiile făcute, însă până la momentul publicării acestui articol nu a răspuns solicitărilor. 

Acesta susține că el este cel care ar fi insistat pe lângă oficialii americani să reintroducă România în programul Visa Waiver si acuză și partidele aflate la guvernare - PNL, PSD și USR - că nu au mai comunicat public pe acest subiect.

Autoritățile de la București au anunțat, în ianuarie 2025, că România va fi inclusă în programul Visa Waiver începând cu luna martie. Ulterior, decizia a fost suspendată și anulată de Departamentul american pentru Securitate Internă. Partidul Social-Democrat, care conducea Guvernul în momentul în care țara noastră a fost inclusă, dar și exclusă din program, nu a dorit să ofere un punct de vedere cu privire la declarațiile lui Dragoș Sprînceană. 

Fostul purtător de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a anunțat că liberalii vor depune un proiect de lege în Parlament pentru a modifica legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, prin care partidele politice nu vor mai avea dreptul „să folosească banii publici împotriva României”.

„Propunem interzicerea explicită a utilizării subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea unor campanii, acțiuni sau mesaje care: aduc atingere imaginii României sau intereselor sale fundamentale, răspândesc teorii ale dezinformării sau manipulării informaționale, promovează discursul urii, discriminarea sau violența, susțin direct sau indirect ideologii, organizații sau comportamente extremiste, anticonstituționale ori contrare valorilor democratice”, susține Stroe, spunând că proiectul vine în urma acuzațiilor formulate de Sprînceană la adresa lui Simion. 

Cine e Dragoș Sprînceană

La începutul lunii aprilie 2025, Marcel Ciolacu își anunța intenția de a avea emisari speciali în SUA care să promoveze interesele României, atât din partea președinției, cât și din partea Guvernului. Ar fi fost vorba despre  doi români, unul din România, unul stabilit în America, după cum declarat chiar premierul la acea vreme, iar unul dintre cei doi ar fi fost Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA și  membru al Partidului Republican, din care face parte și Donald Trump.

Citește și: Cum s-a viralizat în România un raport atribuit în mod fals Congresului SUA. Analiza directorului INSCOP

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
Vladimir Putin la telefon
2
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
3
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
Ilie Bolojan.
5
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţi istorie...
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
China arme nucleare
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A intervenit Uniunea Europeană pentru anularea alegerilor din România, așa cum susțin vocile suveraniste?
Chicago - Circa May 2018: Trump International Hotel and Tower Chicago. Named for developer Donald Trump, and reaches a height of 1,388 feet I
Un nou scandal în SUA: Trump ar fi cerut să-și pună numele pe o gară și un aeroport (surse)
donald trump
Miza ascunsă care l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la restricțiile nucleare. Explicațiile specialiștilor
Suhoi su-57
Algeria a cumpărat avioane de luptă Su-57E din Rusia, iar acum se așteaptă la represalii din partea SUA. Washingtonul: „E inacceptabil”
Recomandările redacţiei
intalnire guvern sindicate patronate la sediul guvernului
Întâlnire între Ilie Bolojan, sindicate și patronate. Mediul de...
American Flag in front of The Capitol
Cum s-a viralizat în România un raport atribuit în mod fals...
profimedia-1016236556
Serghei Lavrov acuză Ucraina că aruncă în aer negocierile de pace...
The TikTok app is seen for download in the App Store on an iPhone in this photo illustration in Warsaw, Poland on 05 October, 2022. The social app Tik
Comisia Europeană: TikTok încalcă regulile UE prin mecanisme care...
Ultimele știri
Avaria de la conducta de gaz din Craiova: peste 1.300 de consumatori din oraș și alte localități, afectați. Când se reia alimentarea
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri
Bărbat luat la bătaie la ieşirea dintr-un spital din București. Agresorii au fost reținuți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Veste-bombă de la FCSB: nici Mihai Popescu nu credea așa ceva! „Într-o lună va fi pe teren”. Exclusiv
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu s-au suportat, dar acum sunt cele mai bune prietene: "Am crezut că e o nenorocită!"
Pro FM
În culisele pauzei din cariera lui Harry Styles. Iubiri, petreceri și călătorii de plăcere, înainte de marea...
Film Now
Greu de ratat. Tom Cruise, pe motocicletă, a atras atenția trecătorilor în LA. Prima apariție după ce și-a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă