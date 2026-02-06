Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, care fusese propus de Marcel Ciolacu la începutul anului 2025 să fie „emisar special” pentru relația dintre România și Statele Unite, a lansat o serie de acuzații cu privire la programul Visa Waiver. Acesta susține că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din program, ca să câștige capital electoral împotriva Coaliției de guvernare. În replică, AUR susține că este vorba despre „păreri personale”.

Într-o postare făcută vineri pe platforma X, Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că formațiunea sa ar fi făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver, ca mai apoi să folosească eșecul conducerii de la București pentru a aduna capital electoral. Sprînceană susține că a aflat acest lucru într-o vizită la București, înaintea alegerilor prezidențiale din 2025.

„Când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din Partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor - Presedintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry - am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion (...) prin admisia lui personală, ca a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției.

Tuturor membrilor de la AUR va felicit pentru tot ce faceți! Dar sunteți conduși de un mic trădător de țară ca altfel nu pot să îl numesc, mincinos care tot vine prin America și aruncă cu milioane de $$$ în stânga și în dreapta sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze”, susține Sprînceană.

Cum răspunde AUR

Digi24.ro i-a cerut un punct de vedere și lui George Simion, însă răspunsul a venit, general, din partea partidului.

„Vorbim despre opinii personale și interpretări făcute de un apropiat al fostului premier Marcel Ciolacu și al guvernării PSD - PNL, după ce a apărut în stenogramele Adrianei Georgescu”, au declarat reprezentanții AUR care se ocupă de comunicarea partidului.

De asemenea, Digi24.ro i-a cerut un punct de vedere suplimentar și lui Dragoș Sprînceană, pentru a prezenta dovezi care să susțină acuzațiile făcute, însă până la momentul publicării acestui articol nu a răspuns solicitărilor.

Acesta susține că el este cel care ar fi insistat pe lângă oficialii americani să reintroducă România în programul Visa Waiver si acuză și partidele aflate la guvernare - PNL, PSD și USR - că nu au mai comunicat public pe acest subiect.

Autoritățile de la București au anunțat, în ianuarie 2025, că România va fi inclusă în programul Visa Waiver începând cu luna martie. Ulterior, decizia a fost suspendată și anulată de Departamentul american pentru Securitate Internă. Partidul Social-Democrat, care conducea Guvernul în momentul în care țara noastră a fost inclusă, dar și exclusă din program, nu a dorit să ofere un punct de vedere cu privire la declarațiile lui Dragoș Sprînceană.

Fostul purtător de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a anunțat că liberalii vor depune un proiect de lege în Parlament pentru a modifica legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, prin care partidele politice nu vor mai avea dreptul „să folosească banii publici împotriva României”.

„Propunem interzicerea explicită a utilizării subvenției de la bugetul de stat pentru finanțarea unor campanii, acțiuni sau mesaje care: aduc atingere imaginii României sau intereselor sale fundamentale, răspândesc teorii ale dezinformării sau manipulării informaționale, promovează discursul urii, discriminarea sau violența, susțin direct sau indirect ideologii, organizații sau comportamente extremiste, anticonstituționale ori contrare valorilor democratice”, susține Stroe, spunând că proiectul vine în urma acuzațiilor formulate de Sprînceană la adresa lui Simion.

Cine e Dragoș Sprînceană

La începutul lunii aprilie 2025, Marcel Ciolacu își anunța intenția de a avea emisari speciali în SUA care să promoveze interesele României, atât din partea președinției, cât și din partea Guvernului. Ar fi fost vorba despre doi români, unul din România, unul stabilit în America, după cum declarat chiar premierul la acea vreme, iar unul dintre cei doi ar fi fost Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA și membru al Partidului Republican, din care face parte și Donald Trump.

