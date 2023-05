Drept la replica solicitat de AUR

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, prin intermediul unui cabinet de avocatură, a transmis către www.digi24.ro și Digi24 un drept la replică, în urma publicării unor articole despre această formațiune politică și a difuzării unor relatări pe același subiect în jurnalele Digi24. Prin documentul transmis se cere eliminarea materialelor respective. Redăm în continuare integral dreptul la replică:

CERERE DE ACORDARE A DREPTULUI LA REPLICĂ ȘI RECTIFICARE

Prin care vă solicităm:



I. În principal:

A. Eliminarea articolelor intitulate:



➢ „AUR prezintă oferta de guvernare cu Garcea: Tribunale ale poporului, „care să soluționeze

procesele colective sau de clasă” publicat în data de 11.05.2023 având link-ul de acces: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/aur-prezinta-oferta-de-guvernare-cugarcea-tribunale-ale-poporului-care-sa-solutioneze-procesele-colective-sau-de-clasa2344497

➢ „Pentru ce vrea AUR înființarea Tribunalelor Poporului: Procese colective împotriva vaccinurilor, guvernului, presei, multinaționalelor” publicat în data de 18.05.2023 având link-ul de acces: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/pentru-ce-vrea-aurinfiintarea-tribunalelor-poporului-procese-colective-impotriva-vaccinurilor-guvernuluipresei-multinationalelor-2350075

B. Eliminarea părții din jurnalul din data de 18.05.2023 ora 11 având link-ul de acces: https://www.digi24.ro/emisiuni/jurnale/jurnal-ora-11-00-18-mai-4-2352679 , referitoare la tema: „AUR vrea să reînvie Tribunalele Poporului”cuprinsă între minutele 06:50-18:35.

II. În subsidiar, rectificarea articolelor anterior menționate prin eliminarea tuturor referințelor la termenul de Tribunal al Poporului și orice fel de asemănări nefondate între propunerea AUR de a înființa curțile de justiție cu jurați și Tribunalele Poporului care au funcționat în perioada anilor 1945-1946.



I. CADRUL LEGAL

❖ art. 30 alin. (1) din Constituția României: „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt

inviolabile.”

❖ Art. 30 alin. (6) din Constituția României: „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.”

❖ art. 49 din Decizia 220/2011: „Orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate beneficiază de dreptul la replică.”

❖ art. 51 din Decizia 220/2011: „1)Orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor informații eronate beneficiază de dreptul la rectificare. (2)Rectificarea nu poate fi solicitată în cazul în care eroarea nu este evidentă și semnificativă.”

II. SITUAȚIA DE FAPT.

1. În primul rând, vă aducem la cunoștință faptul că am solicitat dreptul la replică către DIGI24, întrucât conținutul articolelor menționate anterior și a jurnalului din data de 18.05.2023, ora 11:00, au fost concepute și regizate într-o manieră neprofesionistă, tendențioasă, incluzând informații eronate, având ca scop ca unic scop inducerea în eroare a publicului și denigrarea Partidului AUR.

2. Vă readucem aminte că instituțiile mass-media au funcția de „câine de pază al democrației” prin faptul că dezvăluie informații de interes public, însă acestea au datoria de a acționa cu bună credință pentru a furniza informații corecte și de încredere, în conformitate cu deontologia jurnalistică. (Cauza Khural și Zeynalov v. Azerbaijan)

3. Așadar, apreciem că ideea în jurul căreia s-au redactat articolele criticate și a emisiunii menționate anterior este intenționat eronată, neavând nimic în comun cu ceea ce publicația dumneavoastră și-a asumat să ofere publicului, adică informații obiective, adevărate și coerente.

4. Din lecturarea și vizionarea materialelor anterior indicate se poate observa faptul că acestea au două scopuri:

1) inducerea în eroare a publicului prin crearea unei idei false din care rezultă că Partidul AUR dorește reînființarea unor Tribunale ale Poporului asemenea celor care au funcționat în anii 1945-1946;

2) aducerea unei prejudiciu de imagine Partidului AUR prin crearea confuziei în rândul publicului prin inducerea ideii anterior menționate.

5. Dovada faptului că unicul scop al materialelor dumneavoastră a fost inducerea unei impresii greșite în rândul publicului conform căreia Partidul AUR dorește reînființarea unor Tribunale ale Poporului asemenea celor care au funcționat în anii 1945-1946 reiese expres din

materialele publicate.

6. Astfel, în jurnalul din 18.05.2023, la minutele 07:05-07:15, chiar reporterul Digi24 afirmă faptul că: „reporterii DIGI24 au încercat să înțeleagă de ce au venit cu ideea înființării unor curți de judecată de sorginte sovietică.”

7. De asemenea, deși ați avut invitați în cadrul jurnalului, ocazie cu care ați dezbătut propunerea Partidului AUR, nu v-ați respectat obligația de a invita la discuție și un reprezentant AUR, solicitând păreri doar anterior dezbaterilor avute, fapt care nu echivalează cu respectarea

principiului audiatur et altera pars.

8. Precizăm faptul că nu există niciun element în programul AUR din care să rezulte vreo asemănare între Tribunalele Poporului, care au fost instanțe specifice regimului de ocupație sovietică și curțile de justiție cu jurați propuse de partid și care se regăsesc în mai multe sisteme

judiciare din state democratice occidentale.

9. Ne întrebăm dacă curțile de judecată cu jurați din lume, de exemplu cele din: SUA, Austria, Belgia, Elveția, Franța, Grecia, Italia, Norvegia, Suedia etc., sunt considerate de către publicația dumneavoastră ca fiind de „sorginte sovietică”. Mai mult decât atât, curțile de justiție cu jurați au funcționat în România și înaintea înființării „Tribunalelor Poporului” din 1945/1946.

10. Dacă într-adevăr publicația dumneavoastră ar fi dorit să ofere o analiză obiectivă asupra propunerii Partidului AUR s-ar fi realizat o analiză în urmă căreia să se concluzioneze dacă ar fi o idee bună sau dacă ar funcționa în România de astăzi sistemele implementate de către aliații noștri menționați anterior, fără să se facă trimitere la Tribunalele Poporului din anii 1945/1946.

11. Este evident faptul că în România când discută despre Tribunalul Poporului în fapt se înțelege că se face referire la Tribunalele Poporului de sorginte sovietică din anii 1945/1946, sistem care nu are nimic în comun cu cel propus de Partidul AUR și care nu își are locul întrun stat de drept în anul 2023.

12. Ieri, în data de 18.05.2023, în cadrul emisiunii „Studio Politic” la care a participat reprezentantul AUR, doamna Teodorescu Maria-Georgiana, v-a solicitat expres să eliminați materialele criticate și a explicat pe larg ideea total falsă pe care în mod vădit intenționat încercați să o creați în rândul publicului, respectiv faptul că Partidul AUR dorește să reînființeze Tribunalele Poporului create de sovietici în anii 1945/1946. Chiar și după acest moment publicația dumneavoastră continuă să mențină materialele respective și să întrețină confuzia creată în rândul populației.

13. Prin perpetuarea acestor neadevăruri flagrante, în pofida multiplelor explicații pe care Partidul AUR le-a oferit, aduceți grave prejudicii de imagine și ne vedem obligați să ne adresăm instanțelor de judecată pentru înlăturarea difuzării acestora și repararea prejudiciului creat.

14. Prin urmare, vă solicităm în mod imperativ să eliminați de urgență materialele publicate de către dumneavoastră, întrucât acestea lezează drepturile Partidului AUR, fiind contrare deontologiei jurnalistice. În situația în care nu veți da curs solicitărilor noastre și implicit nu vă

veți respecta deontologia jurnalistică, ne rezervăm dreptul legal de a ne adresa instanțelor de judecată.

Cu mulțumiri,

pentru Partidul Alianța pentru Unirea Românilor,

Rareș Rotaru

Avocat titular