Video „Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone împotriva Rusiei. Diaconescu: Regândim Strategia de securitate națională

Moșteanu: Marea Neagră, o zonă cu provocări specifice. Trebuie să realizăm soluții specifice

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a declarat, vineri la Digi24, întrebat despre discuțiile României cu Ucraina pentru fabricarea de drone, că țara noastră va avea mai multe parteneriate și urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate națională pe care o va aproba CSAT. De asemenea, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis, la videoconferința „Drone Wall”, că „România este direct vizată de intimidările Rusiei și are nevoie de aceste inițiative pentru protecția propriilor cetățeni și pentru securitatea întregului Flanc Estic”.

„Suntem în proces de negociere internă privind constructul Strategiei de securitate naţională, în condiţiile speciale prin care trecem. Ca şi parcurs, instituţiile statului ne-au transmis la Administraţia Prezidenţială puncte de vedere în legătură cu vulnerabilităţi, ameninţări, aspecte care ţin de variantele de răspuns, pentru că sunt extrem de complexe elementele care se cuprind într-o strategie de securitate naţională şi nu este vorba numai de domeniul militar.

Am avut o consultare şi sunt profund recunoscător reprezentanţilor universităţilor, oameni cu poziţionare extrem de interesantă, inclusiv publică, privind acest domeniu a securităţii naţionale. Urmează o regândire a întregului concept şi după aprobarea CSAT, această strategie se trimite în Parlament, pentru o dezbatere. După aceea Parlamentul votează proiectul de strategie, după care devine operational”, a afirmat Cristian Diaconescu, întrebat despre subiect, vineri la Digi24.

Consilierul prezidențial pe departamentul Securității Naționale a adăugat că va urma un plan de implementare, după aprobarea în CSAT a acestei strategii.

„Temele care se abordează, o să spun cât se poate de clar, nu rămân la nivel teoretic, devin linii de mesaj pentru toate instituţiile care au legătură cu această strategie”, a subliniat Diaconescu.

„România va avea mai multe parteneriate”, a continuat el, referindu-se la un posibil parteneriat între România și Ucraina pentru producerea dronelor.

„Intrăm în programul SAFE, după cum se ştie, România va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională şi, în al doilea rând, evident, de garanţiile de securitate la nivel regional, mai ales în ceea ce priveşte Ucraina. Evident, din acest punct de vedere, decizia, aşa cum în acest moment este conturată, ţine de un grup de lucru din zona primului ministru şi, evident, în momentul în care se vor stabili proiectele, vor fi trecute prin CSAT şi vor deveni operaţionale”, a concluzionat Diaconescu.

Moșteanu: Marea Neagră, o zonă cu provocări specifice. Trebuie să realizăm soluții specifice

Ionuț Moșteanu a participat, prin videoconferință, la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare și spațiu, Andrius Kubilius, alături de colegi miniștri din Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria, precum și Înaltul Reprezentant UE, Kaja Kallas.

„«Drone Wall» pentru securitatea României și a Europei. (...) Discuția a fost despre inițiativa “Eastern Flank Watch”, anunțată recent de Ursula von der Leyen, care include un proiect esențial: „Drone Wall” - o rețea de tehnologii moderne capabilă să detecteze și să neutralizeze drone și alte mijloace aeriene ostile”, a scris Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării a precizat că a subliniat trei lucruri:

  • „Trebuie sa materializăm această inițiativă cât mai rapid și România va fi un partener implicat 100%.
  • Experiența Ucrainei, aflată în prima linie împotriva agresiunii ruse, este vitală și trebuie valorificată pentru a construi soluții eficiente.
  • Marea Neagră este o zonă cu provocări specifice și va trebui să realizăm soluții specifice pentru combaterea dronelor navale și protejarea infrastructurilor strategice”.

„România este direct vizată de intimidările Rusiei și are nevoie de aceste inițiative pentru protecția propriilor cetățeni și pentru securitatea întregului Flanc Estic. În paralel, coordonarea cu NATO rămâne fundamentală”, a continuat Moșteanu.

El a mai spus că „astfel de proiecte înseamnă descurajarea oricărei încercări de destabilizare în regiunea noastră și garantarea faptului că Europa rămâne în siguranță”.

România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a unor achiziţii şi investiţii militare, dar vor mai trece încă cel puţin şapte ani până când va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală română, relatează agenţia.

Astfel, România se află în discuţii cu Ucraina, a cărei tehnologie pentru drone a fost „testată în luptă pe scară extinsă”, pentru a produce drone în cadrul unui proiect finanţat prin iniţiativa SAFE a UE de acordare a unor împrumuturi pentru reînarmare.

Această iniţiativă este prevăzută cu o finanţare totală de 150 de miliarde de euro, din care statele UE doritoare, dar şi state terţe eligibile, vor contracta împrumuturi pentru proiecte militare. Cea mai mare sumă împrumutată din acest total, respectiv 43,7 miliarde de euro, va reveni Poloniei, urmată de România, care va contracta împrumuturi de 16,7 miliarde de euro.

Pentru ca un proiect să poată beneficia de împrumuturile SAFE, 65% din valoarea sa trebuie contractată cu companii din statele UE, din Spaţiul Economic European sau Ucraina.

