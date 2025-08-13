Deputatul USR Cătălin Drulă, care a anunțat că va candida la Primăria Capitalei, a declarat miercuri la Digi24 că își dorește o candidatură comună, iar discuțiile cu PNL pentru susținere „sunt în curs”.

Întrebat dacăva fi o candidatură comună cu PNL, Drulă a precizat că își dorește asta, mai ales că cei doi președinți de partid, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, își doresc o candidatură comună.

„Eu îmi doresc să fie o candidatură comună și mă bucur foarte mult că știu că și cei doi președinți de partid își doresc asta, adică și Ilie Bolojan și Dominic Fritz își doresc o candidatură comună. Cred că putem face o treabă foarte bună împreună. Eu am un respect și pentru cei care sunt deja în executivul PNL la nivel local. De Ciprian Ciucu mă leagă și o prietenie veche și cred că putem face o echipă bună cu Sectorul 6, cu Primăria Generală.

Văd că la PNL e puțin neclar. Am văzut că și domnul Bujduveanu are niște acțiuni, este primar interimar, în prezent. Am lucrat și foarte bine și cu domnul Bujduveanu cât a fost primar, a avut în atribuții transportul în comun și chiar am discutat despre niște proiecte în anii ăștia 2022-2023. Cred în continuare că putem face o echipă la București într-o formulă extinsă, cu o majoritate,” a declarat Cătălin Drulă.

Despre susținerea oferită de Nicușor Dan, Drulă spune că au discutat împreună despre ce ar fi de făcut în continuare cu Capitala.

„Trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan dacă vreți un un răspuns. Eu cred că suntem colegi de proiect de multă vreme. Am discutat despre ce ar fi de făcut în continuare cu Bucureștiul și evident că Nicușor Dan nu îi este indiferent ce se întâmplă cu acest oraș, adică a luptat atât de mult pentru ce se întâmplă, încât aceasta este o oportunitate, mă refer la noua ipostază, Nicușor Dan la Cotroceni, președintele țării, care are o influență inclusiv la nivel simbolic puternică, astfel încât să rezolvăm niște probleme structurale,” a precizat deputatul USR.

„Bolojan își dorește să avem o candidatură comună”

Cătălin Drulă spune că discuțiile cu PNL pentru susținerea unei candidaturi comune „sunt în curs”.

„Ilie Bolojan, ce pot să vă spun este că susține ideea unei candidaturi comune și își dorește să avem o candidatură comună. Aceste discuții între USR și PNL sunt în curs, deci nu pot să spun în momentul de față că sunt finalizate, altfel aveam un anunț pe care îl știați și dumneavoastră deja. Eu personal am o relație foarte bună cu Ilie Bolojan, ne cunoaștem de pe vremea când eram la Ministerul Transporturilor și ulterior am mai avut discuții și știu că de-a lungul timpului era la fel ca mine, nemulțumit de ceea ce se preconiza fi dezastru pe care îl trăim astăzi, adică în anii din urmă, acum doi sau 3 ani. Eu îl respect foarte mult pentru munca pe care o duce și ideile pe care are curajul să le împingă, chiar dacă nu sunt populare, dar sunt lucruri de care România are nevoie. Dacă acest proiect al nostru va ajunge la un final de succes, văd o colaborare foarte bună între Primăria Capitalei și premierul Ilie Bolojan,”a adăugat Drulă.

Întrebat cât de mult contează un sprijin din partea PNL în candidatura sa, Drulă spune că e nevoie de un proiect care să dea încredere.

„Cred că e un semnal important pentru bucureșteni că pe dreapta putem avea o candidatură comună și aici mi-aș dori poate chiar să avem o zonă mai extinsă, și partidele mai mici, care au un program foarte compatibil cu al nostru, să discutăm și să ajungem la niște soluții comune, pentru că avem într-adevăr acest pericol al extremismului. Deci nu e vorba neapărat despre mine personal, ci e vorba despre avea un proiect care să dea încredere, mai ales că ultimele alegeri, ultimele opțiuni strategice la nivel de București, n-au fost chiar cele mai fericite. Adică, nu știu, au fost o candidatură împotriva lui Nicușor Dan, după ce inițial fusese susținut și de PNL în 2020. Deci poate e timpul să ne uităm și la ce își doresc bucureștenii, și noi asta vedem covârșitor, că își doresc o candidatură comună pe partea dreaptă,” a precizat Cătălin Drulă.

