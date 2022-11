Drulă, după ce președintele a promulgat legile justiției: „Iohannis calcă în picioare Justiția din România”

Președintele USR, Cătălin Drulă, l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că nu a așteptat avizul Comisiei de la Veneția înainte de promulgarea legilor justiţiei, așa cum solicitase comisarul european pentru justiție.

„Iohannis calcă în picioare Justiția din România. Nu are pic de respect pentru cetățeni, pentru statul de drept, pentru parteneriatele noastre internaționale. Comisarul european pentru Justiție i-a cerut să aștepte avizul Comisiei de la Veneția înainte de a promulga (sau nu) Legile Justiției. Dar pentru Soluția Iohannis de la Grivco nimic nu contează. Planul de punere sub control a Justiției trebuie definitivat. Dacă pe drum România pierde respectul partenerilor europeni e prea puțin important. Mafia are nevoie de liniște”, a scris marți Cătălin Drulă într-un mesaj pe Facebook, după promulgarea legilor justiției.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marți Legile Justiției, după ce acestea au fost declarate constituționale de către CCR. Este vorba despre Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea privind organizarea judiciară și Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii. Iohannis a semnat decretele de promulgare după ce Curtea Constituţională a României a respins, săptămâna trecută, sesizările depuse de USR, AUR şi Avocatul Poporului cu privire la cele trei legi adoptate în Parlament.

Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, ceruse în luna septembrie autorităților române să nu adopte legile justiției înainte de avizul Comisiei de la Veneția, pentru a se asigura că „sunt în acord cu standardele europene”.

