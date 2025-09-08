Live TV

Drulă îi răspunde lui Grindeanu: Alegerile nu sunt un moft al meu, sunt dreptul bucureştenilor

drula
Cătălin Drulă. Foto: Inquam Photos/ Saul Pop

Deputatul USR Cătălin Drulă spune că alegerile pentru Primăria Capitalei nu sunt un moft al său sau al USR, ci sunt dreptul bucureştenilor. El i-a răspuns astfel președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Îl invit pe domnul Grindeanu la o plimbare prin Bucureşti. Să afle şi el părerea bucureştenilor despre alegeri. Eu am vorbit cu zeci de oameni pe stradă, în parcuri, chiar şi aici, pe Facebook. Mie îmi spun bucureştenii un lucru: vor alegeri cât mai repede. Vor să îşi aleagă primarul. Pentru că aşa e normal într-o democraţie”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook, după ce liderul interimar al PSD a declarat, despre organizarea alegerilor în termenul legal, că ceea ce contează este ca bucureştenii să aibă un proiect şi că „nu contează ce vor Drulă şi USR”, a scris Drulă.

„Alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureştenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare. Bucureştiul are nevoie de un primar ales de oameni care să facă ordine în trafic şi în administraţie, să ducă oraşul mai departe”, a spus Drulă, care îşi doreşte o candidatură din partea USR la Primăria Capitalei, relatează News.ro.

Grindeanu a spus că, dacă PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună la Capitală, e evident că PSD se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, o politică pe care doresc să o evite.

Despre data alegerilor şi organizarea lor în termenul prevăzut de lege, aşa cum cer cei de la USR, Grindeanu a spus că contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, nu ce vrea Drulă şi USR.

