Președintele USR, Cătălin Drulă, l-a atacat în plenul Parlamentului pe Marcel Ciolacu și a susținut că programul de guvernare este plin de proiecții false, promisiuni, foarte mult copy-paste. "La grafice colorate vă dădea clasă Dragnea și la falsul patriotism, ăsta de mirosiți ceapă verde în piețe, în timp ce nu v-ați atins de cheltuielile obscene ale statului. Măcar Dragnea era originalul. Nimeni nu vrea o copie, varianta de mâna a doua", a susținut Drulă.

Declarațiile lui Cătălin Drulă:

"Dumneavoastră sunteți la guvernare de un an și jumătate, astăzi preluați doar formal guvernarea.

Ce patriotism economic este să ai în 2023, așa cum arată proiecțiile, cel mai mare deficit bugetar în lei, adică aproape cât bugetul pensiilor normale din România.

În acest timp, economia a frânat, domnule Ciucă. INS a mai dat un 0,1% din pix în primul trimestru dar ieri o cifră care ar trebui să vă cutremure: cifra de afaceri din industrie a scăzut față de cu o lună înainte cu 16%

Uitați-vă la România reală, fără economie reală nu există niciuna dintre măsurile pe care le-ați pus acolo, nimic dintr-un program de guvernare nu poate fi pus în practică.

Vorbeați de educație, ați vorbit și acum un an și jumătate. Am avut prima grevă din învățământ după 18 ani. Trei săptămâni au stat copiii în afara claselor, părinții au fost îngrijorați și i-ați tratat cu dispreț. Vine USR cu soluție? Vine. Am depus proiect pentru creșterea salariilor, voi, PSD și PNL ați votat împotrivă. La legile educației am depus amendament pentru creștere etapizată și a fost respins.

Ce solidaritate are Valeriu Zgonea, cu pensie de 55.000 de lei pe lună sau șeful ANRE, am uitat cum îl cheamă, cu 60.000 de lei pe lună? Sunt sume cu care pe români îi pierzi. Unde este acea grijă față de oameni?

Supraimpozitarea a dus la pierderea a sute de mii de locuri de muncă. Unde sunteți voi care ați pus la PNL eliminarea supraimpozitării și acum ați votat-o?

Iohannis, care a spus că PSD trebuie să fie îndepărtat pentru ca România să se modernizeze. Cine produce dezamăgire?

Am văzut programul de guvernare, plin de proiecții false, promisiuni, foarte mult copy-paste și măsuri care nu pot fi implementate. Deficitul nu va fi niciodată cât e acolo. La grafice colorate vă dădea clasă Dragnea și la falsul patriotism asta de mirosiți ceapă verde în piețe în timp ce nu v-ați atins de cheltuielile obscene ale statului. Măcar Dragnea era originalul. Nimeni nu vrea o copie, varianta de mâna a doua.

Creșterea taxelor - veți băga mâna mai adânc în buzunarele oamenilor ca să finanțați aparatul de partid. Ați crescut deja taxe și impozite pe dividende, pe chirii. Un om de stat trebuie să își asume reformele. Domnule Cioalcu nu ați avut curaj să vă asumați reformele. Nu se poate să guvernezi fără să superi pe nimeni. Știți pe cine trebuie să supărați? Pe toți oamenii ăștia de-aici, din față (parlamentarii, n.red.). Și pe cei din județe (președinții de CJ, n.red.). Distrugeți economia, e tragic pentru țara asta. Ce le lăsăm copiilor? Datorii."

