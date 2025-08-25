Live TV

Ceartă USR-PSD pe Primăria Capitalei. Drulă: „Pot să nu propună candidat”/ Zamfir: „S-a umflat tărâța în el”

Screenshot 2025-08-25 at 16.41.18
Sursa: Inquam Photos
Zamfir: „Nu s-a pozat degeaba cu Nicușor”

Cătălin Drulă, posibil candidat la Primăria Capitalei, i-a atacat pe social-democrați pentru că nu sunt de acord cu organizarea alegerilor din București în luna noiembrie. Fostul lider USR a subliniat că „nu PSD decide dacă avem alegeri la București” și că, dacă social-democrații nu sunt de acord cu data scrutinului, pot alege să nu propună un candidat. În replică, senatorul PSD Daniel Zamfir i-a transmis lui Cătălin Drulă că vrea neapărat alegeri pentru că „nu s-a pozat degeaba cu Nicușor Dan”. 

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri.

Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat. Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici.

Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, a scris Cătălin Drulă, luni, pe Facebook.

Zamfir: „Nu s-a pozat degeaba cu Nicușor”

Senatorul Daniel Zamfir a reacționat la scurt timp și i-a reproșat fostului lider USR că vrea neapărat organizarea alegerilor din Capitală pentru că „nu s-a pozat degeaba cu Nicușor”.

„Hai că s-a umflat tărâța-n Drulău! Vrea el, mort-copt, să ținem alegeri acum în București, ca nu doar s-a pozat degeaba cu Nicușor! Ce uită băieții ăștia e că sunt un partidulet de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple.

Chiar trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul decât ambițiile personale ale drulăului. USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării și că se poate guverna țara și fără ei. Și poate că ar fi mai bine”, a scris social-democratul pe Facebook.

În ședința pe care social-democrații au avut-o luni dimineață, Daniel Băluță, posibil candidat al PSD la Primăria Capitalei, le-a transmis colegilor că nu este de acord cu organizarea alegerilor în luna noiembrie. 

„Nu este oportun să organizăm în noiembrie alegeri în București”, a transmis acesta, potrivit stenogramelor obținute de Digi24.ro. 

Citește și: STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Nu mă duc să-mi spună Fritz că vrea funcții/ Băluță: Când eram „blocul european” era bine

De cealaltă parte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis public că varianta unui candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei ar izola PSD în coaliție și ar putea duce la ruperea alianței. Întrebat despre faptul că legea în vigoare prevede că alegerile au loc în 90 de zile de la vacantarea postului, Grindeanu a spus că „nu în forma asta se pune problema”.

„Nu cred că asta este ordinea pe care o avem în acest moment. De fiecare dată când s-au organizat alegeri pentru posturile vacante de preşedinţi de consilii judeţene, de primari, în unele localităţi s-a depăşit evident acest termen de 90 de zile”, a declarat liderul PSD. 

Citește și: Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală: „Sunt șanse foarte mari” de rupere a coaliţiei

Editor : A.G.

A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
