Drulă, reacție după ce Grindeanu a spus că e ministru informal la Transporturi: comportament agitat şi halucinaţii. Mesajul useristului

Deputatul Cătălin Drulă (USR), fost ministru al Transporturilor, a reacționat marți, după ce preşedintele PSD Sorin Grindeanu a spus despre el că este ministrul informal al Transporturilor, văzut des la sediul instituției. Drulă a spus că liderul social-democrat „prezintă simptome clasice de sevraj”, iar „decuplarea PSD de la banul public de aproape 3 luni produce efecte” precum „comportament agitat şi halucinaţii”. „Sper să nu te mai prind, Sorine, preşedinte la Cameră când vin, că ai zis că eşti în opoziţie acum”, i-a transmis Drulă liderului PSD.

„Aşa cum am mai spus, dl. Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape 3 luni produce efectele pe care le vedeţi zilele acestea: comportament agitat şi halucinaţii. Mai nou are vedenii cu mine la ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele astea”, a scris Cătălin Drulă marți seară într-o postare pe Facebook, ca răspuns la acuzaţiile lui Sorin Grindeanu.

El adaugă că va reveni curând la locul său de muncă, la Camera Deputaţilor, pentru sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.

„Sper să nu te mai prind, Sorine, preşedinte la Cameră când vin, că ai zis că eşti în opoziţie acum”, i-a transmis Drulă președintelui PSD.

„Altfel, eu îi felicit pe colegii mei din USR care se ocupă de ministerul Transporturilor şi îi încurajez în continuare să-i scoată din minţi pe pesedişti şi pe fraţii lor din aripa Thuma a PNL. Normal că băieţii cu homar şi private jet Nordis turbează, dar românii care vor reforme şi o administraţie curată le sunt alături”, a mai spus fostul ministru USR al Transporturilor.

Reacția lui Cătălin Drulă a venit după ce preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, în contextul în care un bărbat a murit pe Valea Oltului după ce o stâncă s-a prăbușit pe DN7, că cea mai bună soluţie este să se facă autostrăzi în România, iar de vreo trei luni, de când sunt tineri frumoşi şi liberi la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi, aluzie la descoperirea unui atelier de ciocolată ilegal în cadrul CENAFER, de către Radu Miruță, actual interimar la Transporturi.

„N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă dat în circulaţie, în trei luni de zile”, a spus Grindeanu, care a declarat că fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, este de fapt ministrul informal.

„Anul acesta trebuia să fie anul în care să se dea în circulaţie cel mai mare număr de kilometri din istoria României, peste 250 de kilometri. Anul acesta. Dacă vreţi vă detaliez ce tronsoane trebuiau finalizate şi vă spun lot cu lot. Din păcate, de trei luni de zile n-am văzut nici măcar un kilometru. Ăsta e rezultatul. A mai fost asta în 2021, timp de nouă luni de zile, a mai fost un ministru acolo, tot de la USR, singurul ministru, de când probabil s-a intrat în Uniunea Europeană, în 2007, care a avut extraordinara performanţă să nu dea în circulaţie nici măcar un kilometru de autostradă.

Domnul Drulă, dacă vă sună cunoscut, care, din ce aud prin minister, este ministru informal, în acest moment, al Ministerului Transporturilor. Şi v-aş ruga să mergeţi, dacă aveţi curiozitatea, să cereţi la jandarmi registrul de intrare şi ieşire de la Ministerul Transporturilor şi să vedeţi de câte ori a intrat în aceste trei luni domnul Drulă, acolo. I-aş spune domnului Miruţă să n-asculte de el, fiindcă a condus prost, n-a făcut niciun kilometru şi uite că asta se întâmplă şi acum. Nu e un exemplu bun", a spus Sorin Grindeanu.

Editor : B.E.