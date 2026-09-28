Live TV

Drulă: România a ajuns într-o situaţie nefirească, în care porţii întregi din stat român sunt capturate, inclusiv transporturile

Data publicării:
catalin drula in studioul digi24
Cătălin Drulă. Foto: Captură Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cătălin Drulă, ministrul propus de USR la Transporturi, în guvernul Siegfried Mureşan, care a primit aviz negativ, luni, la audierea în comisiile de transporturi din cele două camere ale Parlamentului, a declarat că România a ajuns într-o situaţie nefirească, în care porţii întregi din statul român sunt capturate şi asta se întâmplă şi la transporturi. Drulă a mai acuzat că sunt costuri enorme care se duc în aparate de partid, oligarhii care au capturat aceste companii.

Cătălin Drulă a declarat la Parlament despre audierile miniştrilor că trebuie să fie o dezbatere reală, prin care să vezi cine este acel candidat.

„Eu sunt pasionat de transporturi, de mult prea mulţi ani şi probabil că se vede cumva pasiunea în ceea ce spun şi atunci îmi place să vorbesc despre temele astea, chiar dacă sunt într-un mod contradictoriu puse pe masă de cei care mă întreabă sau cei care au dus Taromul în groapă mă întreabă acum de ce a ajuns acolo”, a afirmat Drulă, potrivit News.ro.

Ministrul propus a menţionat că prioritatea sa este ca acest minister să ofere servicii bune pentru cetăţean la un preţ corect.

„Multe din companiile care sunt în subordine, Metrorex-ul, care are de trei ori mai puţini călători per angajat decât un metrou comparabil din Europa, de exemplu din Madrid, CFR călători care funcţionează într-un regim în care primeşte subvenţii pentru fiecare tren care merge pe reţea, toate sunt obligaţii de serviciu public, au pierderi de 500, de 300 de milioane. TAROM-ul, care a avut o pierdere pe primele patru luni ale anului când era ministrul PSD egală cu ultima tranşă de ajutor de stat, 65 de milioane, aproximativ, pe ianuarie-aprilie”, a mai spus Drulă.

„Pe mine mă doare sufletul să văd această ineficienţă, să văd cum costuri enorme se duc în aparate de partid, oligarhii care au capturat aceste companii, cum se folosesc regulile guvernanţei corporative, adică aceste mandate pe patru ani, în care aceşti oameni devin inamovibili. Mai nou, am spus-o în cadrul audierilor, cei de la CNAIR au dat în judecată pe ministrul Miruţă pentru că face selecţia următorului Consiliu de Administraţie şi la sistemul Lia, la Curtea de Apel Bucureşti, unde eu fac apel, poate se găseşte un judecător sau o judecătoare care să-şi aducă aminte de jurământul depus şi să nu dea curs acestei măgării, până la urmă, în care Consiliul de Administraţie în funcţie încearcă să blocheze recrutarea următorului”, a menţionat Drulă.

Ministrul propus a mai afirmat că „am ajuns într-o situaţie nefirească, în care porţii întregi din statul român sunt capturate şi asta se întâmplă şi la transporturi”.

„Eu acolo când am venit şi data trecută am deschis toate sertarele, am găsit cutiile şi ce metaforă să mai zic acum, nu ştiu, dulapuri, cămări şi alte lucruri de genul ăsta. De fapt, e o captură a statului şi părerea mea este că obligaţia şi datoria unui politician aflat într-o astfel de funcţie este să recupereze acest stat şi să-l facă să funcţioneze în interesul cetăţeanului”, a apreciat Cătălin Drulă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
siegfried muresan profimedia
4
Mureșan, despre telefonul primit de la Nicușor Dan: „S-a mai întâmplat în istoria noastră...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Digi Sport
Ce i se întâmplă lui Leonard Doroftei pe străzile din România: ”Zici că le-am furat ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz foto facebook
Dominic Fritz, replică pentru Alfred Simonis, care l-a criticat că folosește Revoluția din '89 la un eveniment politic
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Răspunsul lui Radu Miruță la amenințarea PNL cu CCR: „Oamenii s-au săturat de gălăgia politică”. Ce spune despre anticipate
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și programul de guvernare, depuse mâine la Parlament
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în calcul”. Ce spune despre o posibilă colaborare cu PNL
oameni mulți pe o stradă din Europa
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide ar aduna peste o treime dintre voturi (sondaj)
Recomandările redacţiei
muresan abrudean pnl parlament
Prima zi de audieri pentru guvernul propus de Mureșan: Avize negative...
aparare UE uniunea europeana steag rachete
UE aprobă cinci mega-proiecte de apărare: de la drone și spațiu la...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la...
Alexandru Nazare ministrul Finantelor
Alexandru Nazare: „Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă” a...
Ultimele știri
Republica Moldova, pregătită să facă următorul pas spre aderarea la UE. Anunțul premierului Vasile Tofan
Siegfried Mureşan: Suntem în jur la 200 de voturi certe. Cu cine a negociat premierul desemnat
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă definitiv de griji pe 29 septembrie, sub influența lui Chiron retrograd
Cancan
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu vine lângă Cornel Dinu, la un capitol sensibil în istoria echipei naționale
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Cele mai tari glume după ce Ianis Hagi a fost lăsat în afara lotului la meciul România – Bosnia. Foto
Adevărul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Playtech
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un milion de vizualizări pentru șase secunde! Gesturile lui Ronaldo de după Norvegia - Portugalia fac...
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Imagini cutremurătoare. Un grup rusesc de sabotaj folosește civili ucraineni drept scut uman
Newsweek
Casa de Pensii anunță dezastrul pentru zeci de mii de pensionari. Rămân fără pensie la 1 octombrie. De ce?
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...