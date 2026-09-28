Drulă: România a ajuns într-o situaţie nefirească, în care porţii întregi din stat român sunt capturate, inclusiv transporturile

Cătălin Drulă, ministrul propus de USR la Transporturi, în guvernul Siegfried Mureşan, care a primit aviz negativ, luni, la audierea în comisiile de transporturi din cele două camere ale Parlamentului, a declarat că România a ajuns într-o situaţie nefirească, în care porţii întregi din statul român sunt capturate şi asta se întâmplă şi la transporturi. Drulă a mai acuzat că sunt costuri enorme care se duc în aparate de partid, oligarhii care au capturat aceste companii.

Cătălin Drulă a declarat la Parlament despre audierile miniştrilor că trebuie să fie o dezbatere reală, prin care să vezi cine este acel candidat.

„Eu sunt pasionat de transporturi, de mult prea mulţi ani şi probabil că se vede cumva pasiunea în ceea ce spun şi atunci îmi place să vorbesc despre temele astea, chiar dacă sunt într-un mod contradictoriu puse pe masă de cei care mă întreabă sau cei care au dus Taromul în groapă mă întreabă acum de ce a ajuns acolo”, a afirmat Drulă, potrivit News.ro.

Ministrul propus a menţionat că prioritatea sa este ca acest minister să ofere servicii bune pentru cetăţean la un preţ corect.

„Multe din companiile care sunt în subordine, Metrorex-ul, care are de trei ori mai puţini călători per angajat decât un metrou comparabil din Europa, de exemplu din Madrid, CFR călători care funcţionează într-un regim în care primeşte subvenţii pentru fiecare tren care merge pe reţea, toate sunt obligaţii de serviciu public, au pierderi de 500, de 300 de milioane. TAROM-ul, care a avut o pierdere pe primele patru luni ale anului când era ministrul PSD egală cu ultima tranşă de ajutor de stat, 65 de milioane, aproximativ, pe ianuarie-aprilie”, a mai spus Drulă.

„Pe mine mă doare sufletul să văd această ineficienţă, să văd cum costuri enorme se duc în aparate de partid, oligarhii care au capturat aceste companii, cum se folosesc regulile guvernanţei corporative, adică aceste mandate pe patru ani, în care aceşti oameni devin inamovibili. Mai nou, am spus-o în cadrul audierilor, cei de la CNAIR au dat în judecată pe ministrul Miruţă pentru că face selecţia următorului Consiliu de Administraţie şi la sistemul Lia, la Curtea de Apel Bucureşti, unde eu fac apel, poate se găseşte un judecător sau o judecătoare care să-şi aducă aminte de jurământul depus şi să nu dea curs acestei măgării, până la urmă, în care Consiliul de Administraţie în funcţie încearcă să blocheze recrutarea următorului”, a menţionat Drulă.

Ministrul propus a mai afirmat că „am ajuns într-o situaţie nefirească, în care porţii întregi din statul român sunt capturate şi asta se întâmplă şi la transporturi”.

„Eu acolo când am venit şi data trecută am deschis toate sertarele, am găsit cutiile şi ce metaforă să mai zic acum, nu ştiu, dulapuri, cămări şi alte lucruri de genul ăsta. De fapt, e o captură a statului şi părerea mea este că obligaţia şi datoria unui politician aflat într-o astfel de funcţie este să recupereze acest stat şi să-l facă să funcţioneze în interesul cetăţeanului”, a apreciat Cătălin Drulă.

Editor : B.E.